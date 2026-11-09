Небензя: Русия няма да приеме замразяване на конфликта

Русия няма да приеме замразяване на конфликта в Украйна, тъй като подобен сценарий би запазил съществуващите заплахи за сигурността ѝ и би създал условия за нова ескалация. Това заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя по време на заседание на Съвета за сигурност.

„Няма да се съгласим на замразяване на конфликта, което би позволило съществуващите заплахи за нашата сигурност да останат и би създало условия за нова ескалация“, заяви дипломатът.

По думите на Небензя прекратяването на бойните действия без по-широко политическо споразумение няма да доведе до траен резултат. Той подчерта, че бъдещото уреждане трябва да бъде всеобхватно, устойчиво и дългосрочно, както и да включва отстраняване на „коренните причини“ за конфликта.

Москва отхвърля временно решение

Позицията, представена от Небензя, означава, че Москва разглежда евентуалното примирие или замразяване само като междинна мярка, която не решава спора по същество. Според руския дипломат подобен подход може да остави нерешени въпросите, които Русия определя като заплахи за националната си сигурност.

Русия вече е заявявала подобна позиция. През август Небензя определи опитите за налагане на замразяване на конфликта като обречени на провал и заяви, че Москва не приема споразумение, сключено за сметка на нейните интереси в областта на сигурността.

В изявлението си пред Съвета за сигурност Небензя не посочи конкретен график за следващи преговори или нови договорености между Москва и Киев. От думите му става ясно, че Русия ще настоява за решение, което според нея трябва да отстрани причините за конфликта, а не само да спре временно бойните действия.

Източници: ru.sputnik.kz, mk.ru, kommersant.ru