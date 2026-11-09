Небензя: Русия няма да приеме замразяване на конфликта

Русия няма да приеме замразяване на конфликта в Украйна, тъй като подобен сценарий би запазил съществуващите заплахи за сигурността ѝ и би създал условия за нова ескалация. Това заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя по време на заседание на Съвета за сигурност.
„Няма да се съгласим на замразяване на конфликта, което би позволило съществуващите заплахи за нашата сигурност да останат и би създало условия за нова ескалация“, заяви дипломатът.
По думите на Небензя прекратяването на бойните действия без по-широко политическо споразумение няма да доведе до траен резултат. Той подчерта, че бъдещото уреждане трябва да бъде всеобхватно, устойчиво и дългосрочно, както и да включва отстраняване на „коренните причини“ за конфликта.
Москва отхвърля временно решение
Позицията, представена от Небензя, означава, че Москва разглежда евентуалното примирие или замразяване само като междинна мярка, която не решава спора по същество. Според руския дипломат подобен подход може да остави нерешени въпросите, които Русия определя като заплахи за националната си сигурност.
Русия вече е заявявала подобна позиция. През август Небензя определи опитите за налагане на замразяване на конфликта като обречени на провал и заяви, че Москва не приема споразумение, сключено за сметка на нейните интереси в областта на сигурността.
В изявлението си пред Съвета за сигурност Небензя не посочи конкретен график за следващи преговори или нови договорености между Москва и Киев. От думите му става ясно, че Русия ще настоява за решение, което според нея трябва да отстрани причините за конфликта, а не само да спре временно бойните действия.
Източници: ru.sputnik.kz, mk.ru, kommersant.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много точно
Коментиран от #5, #7
22:42 09.11.2026
2 Точен
Коментиран от #4, #9, #12
22:47 09.11.2026
3 Пич
Да приемат замразяване, значи че ще приемат превъоръжаване на Украйна, и последващ нов дълъг конфликт!!!
Тези номера на англетата - за туземците!!!
Коментиран от #6, #16
22:49 09.11.2026
4 Хахахаха
До коментар #2 от "Точен":Докато има русия, ще има война. Така както винаги е било. Кремълската хунта никога не е спирала войните!
22:51 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хахахаха
До коментар #3 от "Пич":Никакво замразяване, докато не падне кремълската хунта. Иначе пак ще последват войни, така както първо беше 2014 година, а след това нападнаха отново 2022 година. Никакво спиране до падането на кремълската хунта.
Коментиран от #13
22:52 09.11.2026
7 Не o6eзян я,
До коментар #1 от "Много точно":какво бил казал?
22:55 09.11.2026
8 Вишис
22:56 09.11.2026
9 Може да приличам, но
До коментар #2 от "Точен":не o6eзян я.
Коментиран от #29
22:58 09.11.2026
10 Небензиня
Коментиран от #20, #41
22:59 09.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ц...
До коментар #2 от "Точен":Забрави!Нали пРосия е сила?Да го доказва.
23:00 09.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Абсолютно вярно
23:00 09.11.2026
15 Открихте топлата вода:)
Русия никога не е променяла позицията си, за основните цели!
След като разбраха че не могат да разфасоват Русия, сега поблема за НАТО и тези на копанката му е, че при стабилен мир, нормални отношения с Русия и Русия да не враг, от къде ще търси НАТО враг за да съществува и върви бизнеса му?
Коментиран от #18, #23
23:01 09.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Знаем
До коментар #15 от "Открихте топлата вода:)":Киев за два дня.
Коментиран от #22, #36
23:05 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хаххаа
До коментар #10 от "Небензиня":Да, да, да!
23:06 09.11.2026
21 Така ли се роди
До коментар #13 от "Пич":Или после изкукурига?
Коментиран от #24
23:07 09.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Вишис
До коментар #15 от "Открихте топлата вода:)":..." Русия никога не е променяла позицията си, за основните цели!.."... Прав си, така е. От пять года не мърда от позициите си в Украйна! Само разхода на pуснета се променя!
Коментиран от #26, #27, #43
23:08 09.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Руснета живеят до 10
До коментар #23 от "Вишис":минути на фронта.
Коментиран от #30, #42
23:11 09.11.2026
28 НАТО
23:12 09.11.2026
29 Обезян я
До коментар #9 от "Може да приличам, но":Не означава ли маймуна на руски?
Коментиран от #34
23:12 09.11.2026
30 Супер
До коментар #27 от "Руснета живеят до 10":Язък дето те изкараха да покажеш отчаянието на фашизма в Украйна и трагедията си. Мноо та прецакаха. 😄
23:12 09.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Всяка вечер 8 милиарда души по света
Коментиран от #35, #46
23:15 09.11.2026
34 Е да де
До коментар #29 от "Обезян я":Е да де, да.
А външно прилича.
23:15 09.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Киев може и за два часа
До коментар #18 от "Знаем":Страшна мечта имат тро....
23:18 09.11.2026
37 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #40, #44, #45
23:19 09.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кремълските фаши сти
23:22 09.11.2026
40 Те затова те изкараха
До коментар #37 от "Много Известен Съветски Актьор":да покажеш трагедията си и отчаянието на фашизираният запад. 😄
23:22 09.11.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Небензиня":Небензя е украинска фамилия.Трй е украинец по произход бе,.....к
Коментиран от #48, #49
23:23 09.11.2026
42 После ги ядат вълците
До коментар #27 от "Руснета живеят до 10":А след няколко часа ги изхождат.
23:23 09.11.2026
43 Чети каквото опитваш да коментираш
До коментар #23 от "Вишис":Основните цели не са територии!
Минските не бяха за територии, СВО не започна за територии, и дори договорения мир в Истанбул след капитулацията на Киев за седмици, не бе за територии! И Зеленски който тогава бе легитимен Президент бе готов да го подпише!
Това с териториите започна, след като принудиха Зеленски да откаже и да се бие.
Коментиран от #52
23:24 09.11.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Много Известен Съветски Актьор":Имаш еХ кремнти вместо мозък.Личи Ти.
23:25 09.11.2026
45 Това са факти
До коментар #37 от "Много Известен Съветски Актьор":И то безспорни факти.
23:25 09.11.2026
46 Ей това го бях забравил 😄
До коментар #33 от "Всяка вечер 8 милиарда души по света":По едно време глупака го папагалеше ден и нощ.
На сайта се извинявам, че се подигравам на глупака тролей и простотията му. Все забравям че тролея и простотията са лице на този сайт.
Коментиран от #50
23:25 09.11.2026
47 Артилерист
23:26 09.11.2026
48 Не е украинец а предател
До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Предателя няма вече род и родина.
Коментиран от #51
23:27 09.11.2026
49 Вишис
До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Блъфър, иде реч за бензиня де изгоре и чекате за него в очередь!
23:28 09.11.2026
50 Много се обясняваш
До коментар #46 от "Ей това го бях забравил 😄":Доспат ни се.
23:28 09.11.2026
51 Така сте безродниците
До коментар #48 от "Не е украинец а предател":Затова ви ползват за евтини глупаци да тролите. 😄
23:28 09.11.2026
52 гру гайтанджиева
До коментар #43 от "Чети каквото опитваш да коментираш":Руски фейкове колега.
23:29 09.11.2026