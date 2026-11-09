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Небензя: Русия няма да приеме замразяване на конфликта
  Тема: Украйна

Небензя: Русия няма да приеме замразяване на конфликта

9 Ноември, 2026 22:39 817 52

  • василий небензя-
  • русия-
  • украйна-
  • съвет за сигурност на оон-
  • мирни преговори

Руският постоянен представител в ООН заяви, че подобен сценарий ще запази заплахите за сигурността на страната и може да доведе до нова ескалация

Небензя: Русия няма да приеме замразяване на конфликта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия няма да приеме замразяване на конфликта в Украйна, тъй като подобен сценарий би запазил съществуващите заплахи за сигурността ѝ и би създал условия за нова ескалация. Това заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя по време на заседание на Съвета за сигурност.

„Няма да се съгласим на замразяване на конфликта, което би позволило съществуващите заплахи за нашата сигурност да останат и би създало условия за нова ескалация“, заяви дипломатът.

По думите на Небензя прекратяването на бойните действия без по-широко политическо споразумение няма да доведе до траен резултат. Той подчерта, че бъдещото уреждане трябва да бъде всеобхватно, устойчиво и дългосрочно, както и да включва отстраняване на „коренните причини“ за конфликта.

Москва отхвърля временно решение

Позицията, представена от Небензя, означава, че Москва разглежда евентуалното примирие или замразяване само като междинна мярка, която не решава спора по същество. Според руския дипломат подобен подход може да остави нерешени въпросите, които Русия определя като заплахи за националната си сигурност.

Русия вече е заявявала подобна позиция. През август Небензя определи опитите за налагане на замразяване на конфликта като обречени на провал и заяви, че Москва не приема споразумение, сключено за сметка на нейните интереси в областта на сигурността.

В изявлението си пред Съвета за сигурност Небензя не посочи конкретен график за следващи преговори или нови договорености между Москва и Киев. От думите му става ясно, че Русия ще настоява за решение, което според нея трябва да отстрани причините за конфликта, а не само да спре временно бойните действия.

Източници: ru.sputnik.kz, mk.ru, kommersant.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много точно

    18 4 Отговор
    Фашизирана Европа прекали

    Коментиран от #5, #7

    22:42 09.11.2026

  • 2 Точен

    12 5 Отговор
    Докато има украйна, ще има война... Тъй че европейците да спрат да наливат парите си в каца без дъно.

    Коментиран от #4, #9, #12

    22:47 09.11.2026

  • 3 Пич

    17 3 Отговор
    Естествено!!! Аз съм ги учил!!!
    Да приемат замразяване, значи че ще приемат превъоръжаване на Украйна, и последващ нов дълъг конфликт!!!
    Тези номера на англетата - за туземците!!!

    Коментиран от #6, #16

    22:49 09.11.2026

  • 4 Хахахаха

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Точен":

    Докато има русия, ще има война. Така както винаги е било. Кремълската хунта никога не е спирала войните!

    22:51 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хахахаха

    4 12 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Никакво замразяване, докато не падне кремълската хунта. Иначе пак ще последват войни, така както първо беше 2014 година, а след това нападнаха отново 2022 година. Никакво спиране до падането на кремълската хунта.

    Коментиран от #13

    22:52 09.11.2026

  • 7 Не o6eзян я,

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Много точно":

    какво бил казал?

    22:55 09.11.2026

  • 8 Вишис

    4 6 Отговор
    Путин е смел и храбър вожд! Не всеки ще се нагърби да пази бункер затиснат от 200 метра пръст!

    22:56 09.11.2026

  • 9 Може да приличам, но

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Точен":

    не o6eзян я.

    Коментиран от #29

    22:58 09.11.2026

  • 10 Небензиня

    3 4 Отговор
    Не бaрайте бензиня!

    Коментиран от #20, #41

    22:59 09.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ц...

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Точен":

    Забрави!Нали пРосия е сила?Да го доказва.

    23:00 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Абсолютно вярно

    8 3 Отговор
    Русия ще си довърши целите. Замразяването е също като минските споразумения, време да въоръжат Украйна.

    23:00 09.11.2026

  • 15 Открихте топлата вода:)

    9 2 Отговор
    "Русия вече е заявявала подобна позиция." Добре че ни светнахте!

    Русия никога не е променяла позицията си, за основните цели!
    След като разбраха че не могат да разфасоват Русия, сега поблема за НАТО и тези на копанката му е, че при стабилен мир, нормални отношения с Русия и Русия да не враг, от къде ще търси НАТО враг за да съществува и върви бизнеса му?

    Коментиран от #18, #23

    23:01 09.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Знаем

    0 5 Отговор

    До коментар #15 от "Открихте топлата вода:)":

    Киев за два дня.

    Коментиран от #22, #36

    23:05 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хаххаа

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Небензиня":

    Да, да, да!

    23:06 09.11.2026

  • 21 Така ли се роди

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Или после изкукурига?

    Коментиран от #24

    23:07 09.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Вишис

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Открихте топлата вода:)":

    ..." Русия никога не е променяла позицията си, за основните цели!.."... Прав си, така е. От пять года не мърда от позициите си в Украйна! Само разхода на pуснета се променя!

    Коментиран от #26, #27, #43

    23:08 09.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Руснета живеят до 10

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Вишис":

    минути на фронта.

    Коментиран от #30, #42

    23:11 09.11.2026

  • 28 НАТО

    2 2 Отговор
    Ние и Миротворците бихме се съгласили да дадем на Русия не четвърт, а дори половин Украйна, за да се съгласи на примирие за да остане пак враг! Истински мир и мирна Европа не ни върши работа.

    23:12 09.11.2026

  • 29 Обезян я

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Може да приличам, но":

    Не означава ли маймуна на руски?

    Коментиран от #34

    23:12 09.11.2026

  • 30 Супер

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Руснета живеят до 10":

    Язък дето те изкараха да покажеш отчаянието на фашизма в Украйна и трагедията си. Мноо та прецакаха. 😄

    23:12 09.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Всяка вечер 8 милиарда души по света

    3 3 Отговор
    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #35, #46

    23:15 09.11.2026

  • 34 Е да де

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Обезян я":

    Е да де, да.
    А външно прилича.

    23:15 09.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Киев може и за два часа

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Знаем":

    Страшна мечта имат тро....

    23:18 09.11.2026

  • 37 Много Известен Съветски Актьор

    2 4 Отговор
    Няма. До пролетта с Русия е свършено. ВСУ обърна посоката на "магучая" и за това е цялата патардия и натиск от страна на САЩ срещу Украйна. Ако демократите отстранят Тръмп, основният коз на Путин ще изчезне безвъзвратно. Без американска помощ, "матушката" заминава на Бунището на Историята- при СССР.

    Коментиран от #40, #44, #45

    23:19 09.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кремълските фаши сти

    1 3 Отговор
    закриха НОВАЯ ГАЗЕТА - последната независима медия в Русия

    23:22 09.11.2026

  • 40 Те затова те изкараха

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Много Известен Съветски Актьор":

    да покажеш трагедията си и отчаянието на фашизираният запад. 😄

    23:22 09.11.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Небензиня":

    Небензя е украинска фамилия.Трй е украинец по произход бе,.....к

    Коментиран от #48, #49

    23:23 09.11.2026

  • 42 После ги ядат вълците

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Руснета живеят до 10":

    А след няколко часа ги изхождат.

    23:23 09.11.2026

  • 43 Чети каквото опитваш да коментираш

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Вишис":

    Основните цели не са територии!
    Минските не бяха за територии, СВО не започна за територии, и дори договорения мир в Истанбул след капитулацията на Киев за седмици, не бе за територии! И Зеленски който тогава бе легитимен Президент бе готов да го подпише!
    Това с териториите започна, след като принудиха Зеленски да откаже и да се бие.

    Коментиран от #52

    23:24 09.11.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Имаш еХ кремнти вместо мозък.Личи Ти.

    23:25 09.11.2026

  • 45 Това са факти

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Много Известен Съветски Актьор":

    И то безспорни факти.

    23:25 09.11.2026

  • 46 Ей това го бях забравил 😄

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Всяка вечер 8 милиарда души по света":

    По едно време глупака го папагалеше ден и нощ.

    На сайта се извинявам, че се подигравам на глупака тролей и простотията му. Все забравям че тролея и простотията са лице на този сайт.

    Коментиран от #50

    23:25 09.11.2026

  • 47 Артилерист

    2 1 Отговор
    Тази теза, че Украйна и западните й спонсори, воюващи срещу Русия чрез нея, искали мир чрез замразяване на конфликта по линията на съприкосновение, отдавна е в употреба и е пределно изхабена. Русия видя какво се случи с Минските споразумения и няма да позволи това да се повтори. Западняците тогава, вместо да приложат СПОРАЗУМЕНИЯТА и изострянето на обстановката да ПРИКЛЮЧИ, ги използват като параван за прикрита подготовка на Украйна за война. Строят се дълговременни бетонни линии, рубежи и полоси, натовски инструктори се занимават с подготовката на укроармията, текат потоци от западни оръжия и боеприпаси, организира се всестранна логистика, вкл и със западни структури за снабдяване и тн. Всъщност водещите западни лидери не искат спиране на войната и затова постоянно повтарят неприемливи условия за Русия, за да прехвърлят вината на нея, че не желае мир. Всъщност края на войната е близо. Украйна е в колосално изтощение, а спонсорите са уморени и в прогресираща криза. Русия послесдователно и систематично напредва по цялата бойна линия на контакт. Напредването не е толкова ускорено териториално измеримо, колкото с увеличаване интензитета на използваните средства за далечно поразяване...

    23:26 09.11.2026

  • 48 Не е украинец а предател

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Предателя няма вече род и родина.

    Коментиран от #51

    23:27 09.11.2026

  • 49 Вишис

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Блъфър, иде реч за бензиня де изгоре и чекате за него в очередь!

    23:28 09.11.2026

  • 50 Много се обясняваш

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ей това го бях забравил 😄":

    Доспат ни се.

    23:28 09.11.2026

  • 51 Така сте безродниците

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Не е украинец а предател":

    Затова ви ползват за евтини глупаци да тролите. 😄

    23:28 09.11.2026

  • 52 гру гайтанджиева

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Чети каквото опитваш да коментираш":

    Руски фейкове колега.

    23:29 09.11.2026

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