Иран съобщи за инспекция на МААЕ в АЕЦ „Бушехр“

Експерти на Международната агенция за атомна енергия са инспектирали иранската АЕЦ „Бушехр“ преди няколко дни, съобщи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи. Международната агенция за атомна енергия не е потвърдила публично посещението.

„Последната инспекция на АЕЦ „Бушехр“ доказва, че това регулирано сътрудничество продължава“, заяви Багаеи на пресконференция в Техеран. Той добави, че иранската дипломатическа мисия във Виена поддържа постоянен професионален контакт с агенцията.

Иранският представител заяви, че страната не е прекратила задълженията си по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и по споразумението за гаранции с МААЕ. В отделни коментари, цитирани от Press TV, Багаеи посочи, че инспекторите са били в централата преди близо 10 дни, което се различава от по-ранното му определение „преди няколко дни“.

Техеран обвързва инспекциите с атаките срещу ядрените обекти

Багаеи твърди, че атаките на Съединените щати и Израел срещу ирански ядрени съоръжения са затруднили нормалното прилагане на гаранциите. Според него при настоящите обстоятелства сътрудничеството с МААЕ не може да продължи по същия начин, както преди.

Говорителят критикува и Съвета на управителите на МААЕ, както и генералния директор Рафаел Гроси. Той ги обвини, че не са изпълнили задълженията си заради позициите им след атаките срещу ирански ядрени обекти. Тези оценки са позиция на иранското правителство.

„Бушехр“ остава достъпният за инспекция обект

АЕЦ „Бушехр“ е единствената действаща атомна електроцентрала в Иран. Разположена е на южното крайбрежие на страната, произвежда електроенергия и се различава от съоръженията за обогатяване на уран в Натанз и Фордо.

Според Al-Monitor МААЕ е инспектирала „Бушехр“ за последно през юни. Агенцията е продължила проверките на обекти, които не са били засегнати от атаките, но не е получила достъп до някои от съоръженията, станали мишена на ударите.

Към момента потвърдената информация се основава на изявленията на иранското външно министерство. Не е обявено кога МААЕ ще даде публична оценка на посещението или дали инспекторите ще получат достъп до други ядрени обекти в Иран.

Източници: al-monitor.com, timesofisrael.com, 599046384.r.worldcdn.net