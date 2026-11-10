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Зеленски: Русия се опитва да раздели Украйна по Днепър
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия се опитва да раздели Украйна по Днепър

10 Ноември, 2026 03:37 929 30

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • преговори-
  • абу даби

Киев свързва ударите по мостове и енергийни обекти с подготовката за преговорите в Абу Даби. Украинската делегация ще предложи стъпки за деескалация

Зеленски: Русия се опитва да раздели Украйна по Днепър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия се опитва да раздели Украйна по река Днепър чрез удари по мостове и енергийна инфраструктура, заяви украинският президент Володимир Зеленски след заседание на Щаба на върховния главнокомандващ. По думите му целта е да бъде затруднен животът на хората и да бъдат нарушени връзките между украинските градове и села.

„Русия се опитва да раздели Украйна по Днепър и да направи живота възможно най-неприятен за хората, за нашите градове и села.“, каза Зеленски в обръщението си, цитирано от Офиса на президента на Украйна. На заседанието са обсъдени последиците от ударите по мостове и електропреносната мрежа, както и мерките за защита на засегнатите райони. Участвали са представители на Харковска, Херсонска, Днипровска, Сумска и Донецка област, кметът на Киев, представители на правителството и военното командване.

Преговорната група вече е в Абу Даби

Изявлението на Зеленски дойде в навечерието на първата среща в Абу Даби между представители на Украйна, САЩ и Русия. Украинският президент съобщи, че преговорната група на Киев вече се намира в Обединените арабски емирства, а първата среща е насрочена за 10 ноември. Европейски партньори също ще участват в отделни формати.

Украинската делегация включва началника на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, ръководителя на президентската канцелария Кирило Буданов, първия му заместник Сергей Кислица, заместник-началника на военното разузнаване Вадим Скибицки и председателя на парламентарната група на „Слуга на народа“ Давид Арахамия. Киев възнамерява да предложи стъпки за деескалация и да потърси разбиране за организиране на среща на лидерско равнище.

Киев обвързва фронта с позициите на масата за преговори

Зеленски заяви, че действията на украинските военни укрепват позициите на страната в дипломатическия процес. Той посочи доклад на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпатий за ситуацията на фронта и каза, че всяка успешно изпълнена задача и всяка отбранителна операция, която носи резултати, увеличават тежестта на Киев в преговорите.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Военен

    14 7 Отговор
    Нищо не се получава до момента от тези опити на фашисткия агресор.

    Коментиран от #18

    03:40 10.11.2026

  • 2 Бг гражданин

    19 13 Отговор
    Има начин дъ се спасите! Бялото знаме! Ти унищожи държавата си ,изби младежта си в една ненужна вам война. "Каквото почукало,такова отговорило- нар.поговорка".

    Коментиран от #4

    03:44 10.11.2026

  • 3 Смешник

    14 12 Отговор
    От самото начало бе ясно, че Русия ще вземе всички руски територии, а те са от Днепър на изток.

    Коментиран от #6, #8, #21

    03:45 10.11.2026

  • 4 Злото Русия

    14 13 Отговор

    До коментар #2 от "Бг гражданин":

    Бащата на нацистката идеология „руския свят“ Александър Дугин заяви, че Русия убива украинци, въпреки любовта си към тях, но в името на някаква „много важна цел“. ."Ние ви обичаме, ние ви уважаваме и дори да сме принудени да ви убием, ние го правим, като стреляме по собствените си братя и сестри в сърцата, в лицето, в главата. Това е много трудно, но го правим с някаква много важна цел. Дори не можем да осъзнаем това. Тази цел надхвърля всичките ни официално декларирани цели. Правим това в името на спасението, в името на трансформацията", каза Дугин.

    Коментиран от #30

    03:45 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ще открадне

    10 9 Отговор

    До коментар #3 от "Смешник":

    е точния израз.

    Коментиран от #7

    03:48 10.11.2026

  • 7 Ами не

    16 9 Отговор

    До коментар #6 от "Ще открадне":

    Русия подари тези територии, но стопанина им продаде суверенитета им. И Русия си ги взима.

    Коментиран от #10

    03:49 10.11.2026

  • 8 Комунист

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "Смешник":

    Ние не крадем, а само... взимаме. Нали?

    Коментиран от #9

    03:51 10.11.2026

  • 9 Като гледам лъжите ви срещу Русия

    14 8 Отговор

    До коментар #8 от "Комунист":

    и кражбите не са ви чужди. поне на господарите ви ПП, ДБ и ГЕРБ!

    03:52 10.11.2026

  • 10 Русия не е подарявала

    8 15 Отговор

    До коментар #7 от "Ами не":

    нищо на Украйна. Чети историята.

    Коментиран от #11, #22, #26

    03:53 10.11.2026

  • 11 Ами чети

    4 7 Отговор

    До коментар #10 от "Русия не е подарявала":

    Тогава ще знаеш земите от Днепър на изток и на запад чий са.

    Коментиран от #13

    03:54 10.11.2026

  • 12 Де бил

    8 7 Отговор
    Не мога да разбера как все още има заблудени ,че е възможно нещо различно от "правото на силния" ???

    03:55 10.11.2026

  • 13 Чети книжки

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ами чети":

    вместо да тролиш с дърти лъжи.

    Коментиран от #15

    03:56 10.11.2026

  • 14 Бай той Толстой

    7 7 Отговор
    Ми тя Украйна е умряла бе!😁😁

    Коментиран от #16

    03:56 10.11.2026

  • 15 Давай

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "Чети книжки":

    Книжките могат да помогнат да не показваш дъното на един гл. ползван за лъжи срещу Русия.

    03:57 10.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Млад еврас

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Военен":

    Ми зеления гном ти казва, че много добре им се получава хахахаха.

    Коментиран от #27

    04:07 10.11.2026

  • 19 Госあ

    4 0 Отговор
    Дано успее!

    04:13 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Както

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Смешник":

    Се казва добро утро Минке да ти е… панаира

    04:17 10.11.2026

  • 22 Чета

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Русия не е подарявала":

    Няма такава държава, подарявали са територии за по добро управление на Украинската Социалистическа Република

    04:22 10.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Помня още първият път, когато руските танкове бяха на границата, БиБиСи чертаеше бъдещата граница по Днепър. Защо беше целият този кютек и милиони жертви, когато пак това ще стане.

    04:22 10.11.2026

  • 25 Той

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Артилерист":

    Не става за нищо, даже и за марионетка

    04:24 10.11.2026

  • 26 Нене

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Русия не е подарявала":

    Хрущов подарява Кримския полуостров на Украйна , не ми се влиза в други исторически подробности, няма да решим въпроса по форумите, други ще го решат, колкото и да се пенявите по коментариите

    04:29 10.11.2026

  • 27 Кое им се ролучава?

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Млад еврас":

    Бензин нямат. Пенсионерите им се бият пред кофите за боклук. Китайците изсякаха сибирския лес. Гневните мечки тръгнаха по населените места да ядат руснаци.

    04:33 10.11.2026

  • 28 Кое им се ролучава?

    0 1 Отговор
    "Хората не планират нищо, теглят пари в брой и купуват долари. Няма никакви надежди за светло бъдеще и смяна на властта - особено след отстраняването на „Яблоко“ (от изборите за Държавната дума). Хората се страхуват, че ще ги хвърлят в месомелачката при мобилизация, страхуват се за децата си, които вече не могат да постъпят никъде. Всички живеят само за мига. Започнаха и да пият много повече – дори в Москва“

    04:37 10.11.2026

  • 29 Успех

    0 1 Отговор
    Историческа демографска криза: Русия се намира в истинска "демографска пропаст". Раждаемостта падна до най-ниските си нива от десетилетия насам, докато естественият спад на населението възлиза на около 600 000 души годишно.

    04:39 10.11.2026

  • 30 Абе не знам

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Злото Русия":

    Ама нали е демокрация и всеки има право на мнение, ама неговата щерка я убиха с атентат, той да е организирал не съм чул

    04:40 10.11.2026

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