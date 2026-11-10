Зеленски: Русия се опитва да раздели Украйна по Днепър

Русия се опитва да раздели Украйна по река Днепър чрез удари по мостове и енергийна инфраструктура, заяви украинският президент Володимир Зеленски след заседание на Щаба на върховния главнокомандващ. По думите му целта е да бъде затруднен животът на хората и да бъдат нарушени връзките между украинските градове и села.
„Русия се опитва да раздели Украйна по Днепър и да направи живота възможно най-неприятен за хората, за нашите градове и села.“, каза Зеленски в обръщението си, цитирано от Офиса на президента на Украйна. На заседанието са обсъдени последиците от ударите по мостове и електропреносната мрежа, както и мерките за защита на засегнатите райони. Участвали са представители на Харковска, Херсонска, Днипровска, Сумска и Донецка област, кметът на Киев, представители на правителството и военното командване.
Преговорната група вече е в Абу Даби
Изявлението на Зеленски дойде в навечерието на първата среща в Абу Даби между представители на Украйна, САЩ и Русия. Украинският президент съобщи, че преговорната група на Киев вече се намира в Обединените арабски емирства, а първата среща е насрочена за 10 ноември. Европейски партньори също ще участват в отделни формати.
Украинската делегация включва началника на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, ръководителя на президентската канцелария Кирило Буданов, първия му заместник Сергей Кислица, заместник-началника на военното разузнаване Вадим Скибицки и председателя на парламентарната група на „Слуга на народа“ Давид Арахамия. Киев възнамерява да предложи стъпки за деескалация и да потърси разбиране за организиране на среща на лидерско равнище.
Киев обвързва фронта с позициите на масата за преговори
Зеленски заяви, че действията на украинските военни укрепват позициите на страната в дипломатическия процес. Той посочи доклад на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпатий за ситуацията на фронта и каза, че всяка успешно изпълнена задача и всяка отбранителна операция, която носи резултати, увеличават тежестта на Киев в преговорите.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Военен
Коментиран от #18
03:40 10.11.2026
2 Бг гражданин
Коментиран от #4
03:44 10.11.2026
3 Смешник
Коментиран от #6, #8, #21
03:45 10.11.2026
4 Злото Русия
До коментар #2 от "Бг гражданин":Бащата на нацистката идеология „руския свят“ Александър Дугин заяви, че Русия убива украинци, въпреки любовта си към тях, но в името на някаква „много важна цел“. ."Ние ви обичаме, ние ви уважаваме и дори да сме принудени да ви убием, ние го правим, като стреляме по собствените си братя и сестри в сърцата, в лицето, в главата. Това е много трудно, но го правим с някаква много важна цел. Дори не можем да осъзнаем това. Тази цел надхвърля всичките ни официално декларирани цели. Правим това в името на спасението, в името на трансформацията", каза Дугин.
Коментиран от #30
03:45 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ще открадне
До коментар #3 от "Смешник":е точния израз.
Коментиран от #7
03:48 10.11.2026
7 Ами не
До коментар #6 от "Ще открадне":Русия подари тези територии, но стопанина им продаде суверенитета им. И Русия си ги взима.
Коментиран от #10
03:49 10.11.2026
8 Комунист
До коментар #3 от "Смешник":Ние не крадем, а само... взимаме. Нали?
Коментиран от #9
03:51 10.11.2026
9 Като гледам лъжите ви срещу Русия
До коментар #8 от "Комунист":и кражбите не са ви чужди. поне на господарите ви ПП, ДБ и ГЕРБ!
03:52 10.11.2026
10 Русия не е подарявала
До коментар #7 от "Ами не":нищо на Украйна. Чети историята.
Коментиран от #11, #22, #26
03:53 10.11.2026
11 Ами чети
До коментар #10 от "Русия не е подарявала":Тогава ще знаеш земите от Днепър на изток и на запад чий са.
Коментиран от #13
03:54 10.11.2026
12 Де бил
03:55 10.11.2026
13 Чети книжки
До коментар #11 от "Ами чети":вместо да тролиш с дърти лъжи.
Коментиран от #15
03:56 10.11.2026
14 Бай той Толстой
Коментиран от #16
03:56 10.11.2026
15 Давай
До коментар #13 от "Чети книжки":Книжките могат да помогнат да не показваш дъното на един гл. ползван за лъжи срещу Русия.
03:57 10.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Млад еврас
До коментар #1 от "Военен":Ми зеления гном ти казва, че много добре им се получава хахахаха.
Коментиран от #27
04:07 10.11.2026
19 Госあ
04:13 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Както
До коментар #3 от "Смешник":Се казва добро утро Минке да ти е… панаира
04:17 10.11.2026
22 Чета
До коментар #10 от "Русия не е подарявала":Няма такава държава, подарявали са територии за по добро управление на Украинската Социалистическа Република
04:22 10.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 РЕАЛИСТ
04:22 10.11.2026
25 Той
До коментар #20 от "Артилерист":Не става за нищо, даже и за марионетка
04:24 10.11.2026
26 Нене
До коментар #10 от "Русия не е подарявала":Хрущов подарява Кримския полуостров на Украйна , не ми се влиза в други исторически подробности, няма да решим въпроса по форумите, други ще го решат, колкото и да се пенявите по коментариите
04:29 10.11.2026
27 Кое им се ролучава?
До коментар #18 от "Млад еврас":Бензин нямат. Пенсионерите им се бият пред кофите за боклук. Китайците изсякаха сибирския лес. Гневните мечки тръгнаха по населените места да ядат руснаци.
04:33 10.11.2026
28 Кое им се ролучава?
04:37 10.11.2026
29 Успех
04:39 10.11.2026
30 Абе не знам
До коментар #4 от "Злото Русия":Ама нали е демокрация и всеки има право на мнение, ама неговата щерка я убиха с атентат, той да е организирал не съм чул
04:40 10.11.2026