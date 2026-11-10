Зеленски: Русия се опитва да раздели Украйна по Днепър

Русия се опитва да раздели Украйна по река Днепър чрез удари по мостове и енергийна инфраструктура, заяви украинският президент Володимир Зеленски след заседание на Щаба на върховния главнокомандващ. По думите му целта е да бъде затруднен животът на хората и да бъдат нарушени връзките между украинските градове и села.

„Русия се опитва да раздели Украйна по Днепър и да направи живота възможно най-неприятен за хората, за нашите градове и села.“, каза Зеленски в обръщението си, цитирано от Офиса на президента на Украйна. На заседанието са обсъдени последиците от ударите по мостове и електропреносната мрежа, както и мерките за защита на засегнатите райони. Участвали са представители на Харковска, Херсонска, Днипровска, Сумска и Донецка област, кметът на Киев, представители на правителството и военното командване.

Преговорната група вече е в Абу Даби

Изявлението на Зеленски дойде в навечерието на първата среща в Абу Даби между представители на Украйна, САЩ и Русия. Украинският президент съобщи, че преговорната група на Киев вече се намира в Обединените арабски емирства, а първата среща е насрочена за 10 ноември. Европейски партньори също ще участват в отделни формати.

Украинската делегация включва началника на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, ръководителя на президентската канцелария Кирило Буданов, първия му заместник Сергей Кислица, заместник-началника на военното разузнаване Вадим Скибицки и председателя на парламентарната група на „Слуга на народа“ Давид Арахамия. Киев възнамерява да предложи стъпки за деескалация и да потърси разбиране за организиране на среща на лидерско равнище.

Киев обвързва фронта с позициите на масата за преговори

Зеленски заяви, че действията на украинските военни укрепват позициите на страната в дипломатическия процес. Той посочи доклад на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпатий за ситуацията на фронта и каза, че всяка успешно изпълнена задача и всяка отбранителна операция, която носи резултати, увеличават тежестта на Киев в преговорите.

Източници: pravda.com.ua