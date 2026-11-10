Бразилски гражданин, сражавал се в състава на украинските въоръжени сили, е обвинен, че е застрелял свой боен другар в Запорожка област. Случаят е от 12 октомври 2026 г., а данните са изложени в украински съдебни документи, прегледани от руската информационна агенция ТАСС.

Според съдебното решение заподозреният е бил част от взвод на подразделение за специални операции. Пострадалият е бил стрелец от същото подразделение. В документа се посочва, че след внезапна неприязън бразилският гражданин е произвел поне един изстрел по него.

„На 12 октомври 2026 г. бразилският гражданин, действайки вследствие на внезапна неприязън към стрелец от взвод на подразделение за специални операции, е произвел поне един изстрел в дясната теменна област на главата на пострадалия с автоматично оръжие Heckler & Koch, което е довело до незабавната му смърт“, се казва в съдебното решение.

В наказателното дело оръжието е посочено конкретно като германска щурмова пушка HK416. Името на загиналия не е публикувано.