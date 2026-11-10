"Пентагонът не може да проследи части за F-35 за $31 млрд"

Пентагонът не може надеждно да проследи движението и състоянието на около 26 милиона части за изтребителите F-35 на обща стойност приблизително 31 милиарда долара. Това установява нов одит на Сметната палата на САЩ, цитиран от Stars and Stripes и Air & Space Forces.

Компонентите, сред които двигатели, гуми и резервни елементи, се намират в над 700 обекта на американското правителство и частни изпълнители по света. Според одита записите за инвентара са непълни, неточни и не отразяват промените в реално време.

Изгубени части за над 85 милиона долара

Към март 2026 г. Службата за съвместната програма F-35 не е знаела какъв е статусът на части за над 85 милиона долара, обявени като изгубени в предишна проверка. През 2023 г. беше установено, че над 1 милион резервни части са изчезнали в продължение на пет години.

В новия доклад се посочва, че службата не разполага с достатъчно процедури за проследяване на загубите и за анализ на повтарящи се проблеми. Това затруднява установяването на пълния размер на липсите и намалява възможностите за откриване на измами, разхищения или кражби.

17 000 компонента не са въведени в системата

Одиторите са установили още, че около 17 000 части, намиращи се в ремонт или техническа поддръжка, не са били въведени в логистичната система. Стойността им се оценява между 1,3 и 2,5 милиарда долара, като разликата се дължи на липсващи данни за разходите и други разходи по придобиването.

Основен проблем е липсата на пряка връзка между логистичната система на Пентагона и системите за управление на имуществото на Lockheed Martin и Pratt & Whitney. Данните за общия резерв от части се подават периодично, а някои записи може да са остарели с повече от три месеца.

Пентагонът също така не винаги знае къде се намират компоненти, държани от подизпълнители на по-ниско ниво. Части, които са в транзит чрез търговски превозвачи, могат да останат извън инвентарните записи.

Проблемът може да засегне готовността на самолетите

„Без точни данни за местоположението, количеството и състоянието на частите Пентагонът няма необходимата информация за оперативната готовност“, предупреждава одитът.

От 2020 г. са похарчени най-малко 17 милиона долара за физически проверки на компонентите в правителствени и частни обекти. Одиторите обаче са установили, че последните проверки не са потвърдили напълно дали всички части действително се намират на отчетените места.

Службата за съвместната програма F-35 е приела четирите препоръки на Сметната палата. Тя заявява, че разработва нови процедури, обучение за служителите, отговарящи за държавното имущество, и пряка връзка в реално време между системите на правителството и основните изпълнители.

Пълната инвентаризация на частите за F-35 се очаква да приключи през март 2027 г. По-точният отчет е важен не само за финансовите документи на Пентагона, но и за определянето на това кои резервни части са налични и от какви количества се нуждае програмата.

Източници: stripes.com, airandspaceforces.com, breakingdefense.com