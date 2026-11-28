Съединените щати обмислят преместване на част от силите си от Персийския залив в Израел и Йордания след месеци на ирански ракетни и безпилотни атаки, съобщава „Вашингтон пост“. Сред основните въпроси е бъдещето на американската военноморска база в Бахрейн, която е силно повредена и практически е опустяла.

Преди началото на конфликта в обекта са били разположени над 8000 военнослужещи, членове на семействата им и цивилни служители. Базата е щаб на Военноморските сили на САЩ за Близкия изток и на Пети американски флот. След ударите в нея е останала само малка част от предишния персонал.

Според информацията на „Вашингтон пост“ иранските атаки са засегнали не само военни съоръжения, но и енергийна инфраструктура, жилищни сгради и центрове за данни в близост до базата. Разходите за възстановяването ѝ вероятно ще надхвърлят 400 милиона долара. Не е ясно кога и дали базата ще се върне към работата си отпреди войната.

„Няма какво да обявим към този момент. Не можем да коментираме вътрешните обсъждания“, заяви говорител на американските военноморски сили пред изданието.

Обсъжда се по-малко американско присъствие в Залива

Пентагонът разглежда по-широка промяна на военната си позиция в Близкия изток. Американското Централно командване обичайно разполага около 40 000 военнослужещи в близо 20 обекта по протежение на около 2400 километра между Йордания и Оман.

Според „Вашингтон пост“ над 200 американски военни обекта са били повредени или разрушени по време на конфликта с Иран. При удар по обект в Кувейт през март са загинали шестима американски военнослужещи. Военните са използвали и над 1000 ракети прехващачи за противовъздушна отбрана, което е намалило запасите на Пентагона.

През август американското издание съобщи, че се обсъжда преместване на сили на запад от Персийския залив. Като възможни направления са посочени Йордания, Израел и западната част на Саудитска Арабия. По-голямата дистанция от Иран би намалила риска за американските военнослужещи, но не би ги направила недосегаеми. Иран вече е извършвал атаки срещу цели в Йордания и Израел.

Окончателно решение все още няма

Американски военнослужещи вече са разположени в Израел и Йордания, където се намират значителни части от бойната авиация и системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на САЩ в региона. Постоянно преразпределяне на силите обаче би изисквало одобрение от висшето политическо ръководство във Вашингтон.

Дискусията за бъдещето на американските бази се развива на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран. Пентагонът трябва да реши дали да възстановява съществуващите обекти в Залива, да разпредели силите между по-малки бази или да прехвърли част от функциите им извън обсега на иранските ракети и дронове. Засега няма обявен график за окончателно решение.