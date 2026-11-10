Луганск остана без ток след атака с украински дронове

Електрозахранването в Луганск и други общини в окупираната от Русия част на Луганска област е било прекъснато след атака с украински дронове, съобщиха назначените от Москва местни власти.
Според правителството на самопровъзгласилата се Луганска народна република ударът е засегнал енергиен обект и е причинил масово прекъсване на електричеството. „Остава рискът от нови удари по енергийната инфраструктура“, се казва в съобщението, цитирано от ТАСС.
Местната администрация не посочва колко абонати са засегнати, нито кога се очаква електроснабдяването да бъде възстановено. Енергетиците ще работят по отстраняването на последиците, като съобразят действията си с оперативната обстановка и изискванията за безопасност. Според Ройтерс твърдението за причината за прекъсването не е било независимо потвърдено.
Съобщението идва след поредица от атаки срещу енергийни обекти в контролираните от Русия части на Луганска област. На 7 ноември повече от 300 000 абонати в южната и централната част на региона останаха без ток след атака с дронове, съобщи „Комерсант“. Тогава също бяха предупредени за възможни временни прекъсвания и колебания в напрежението.
Луганск е под руски контрол, а претенцията на Москва за анексиране на Луганска област не е призната от Украйна и международната общност.
Източници: tass.com, devdiscourse.com, kommersant.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе Путин
Как вървят имотите там?
Питам за едни познати от форума...
Коментиран от #2, #3
06:01 10.11.2026
2 На едни познати
До коментар #1 от "Абе Путин":Кажи че там живеят руски хора, с руски характер и те знаят много добре какво е това бандеровски режим.
Коментиран от #4
06:21 10.11.2026
3 Абе Зеленски
До коментар #1 от "Абе Путин":Докога ще бомби собствените си територии и съотечественици? Питам за едни приятели!
06:22 10.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Метаморфоза
06:55 10.11.2026