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Луганск остана без ток след атака с украински дронове
  Тема: Украйна

Луганск остана без ток след атака с украински дронове

10 Ноември, 2026 05:56 550 5

  • луганск-
  • украйна-
  • дронове-
  • електроснабдяване-
  • енергийна инфраструктура

Назначените от Москва власти съобщиха за масово прекъсване на електрозахранването в града и други общини. Срок за възстановяване не е посочен

Луганск остана без ток след атака с украински дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Електрозахранването в Луганск и други общини в окупираната от Русия част на Луганска област е било прекъснато след атака с украински дронове, съобщиха назначените от Москва местни власти.

Според правителството на самопровъзгласилата се Луганска народна република ударът е засегнал енергиен обект и е причинил масово прекъсване на електричеството. „Остава рискът от нови удари по енергийната инфраструктура“, се казва в съобщението, цитирано от ТАСС.

Местната администрация не посочва колко абонати са засегнати, нито кога се очаква електроснабдяването да бъде възстановено. Енергетиците ще работят по отстраняването на последиците, като съобразят действията си с оперативната обстановка и изискванията за безопасност. Според Ройтерс твърдението за причината за прекъсването не е било независимо потвърдено.

Съобщението идва след поредица от атаки срещу енергийни обекти в контролираните от Русия части на Луганска област. На 7 ноември повече от 300 000 абонати в южната и централната част на региона останаха без ток след атака с дронове, съобщи „Комерсант“. Тогава също бяха предупредени за възможни временни прекъсвания и колебания в напрежението.

Луганск е под руски контрол, а претенцията на Москва за анексиране на Луганска област не е призната от Украйна и международната общност.

Източници: tass.com, devdiscourse.com, kommersant.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе Путин

    5 9 Отговор
    успява ли да си пази новите "руски" територии?
    Как вървят имотите там?
    Питам за едни познати от форума...

    Коментиран от #2, #3

    06:01 10.11.2026

  • 2 На едни познати

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Абе Путин":

    Кажи че там живеят руски хора, с руски характер и те знаят много добре какво е това бандеровски режим.

    Коментиран от #4

    06:21 10.11.2026

  • 3 Абе Зеленски

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Абе Путин":

    Докога ще бомби собствените си територии и съотечественици? Питам за едни приятели!

    06:22 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Метаморфоза

    0 0 Отговор
    От гробокопачи на капитализма и фашизма станаха сериозни капиталисти,та чак олигарси,а фашизма си го направиха в държавата та чак отговарят на критериитефза фашистка държава !

    06:55 10.11.2026

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