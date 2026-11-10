В Румъния допуснаха само един въпрос на пресконференция с Урсула фон дер Лайен

По време на общата пресконференция на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президента на Румъния Никушор Дан в Букурещ са били допуснати само два въпроса – по един към всеки от двамата участници. Това се потвърждава и от публикувания от Европейската комисия запис на събитието, в който е посочено, че форматът е бил предварително договорен.
В коментар Ziarul Financiar твърди, че негов журналист е задал въпрос към Урсула фон дер Лайен без микрофон, след като не е получил възможност да говори от трибуната. Въпросът е бил: „Кога Европейската комисия ще изгради високоскоростен влак от Брюксел до Букурещ, както правителствата на държавите не чакат областите или регионите да изграждат магистрали, а поемат пряко тази отговорност?“
Според изданието фон дер Лайен е чула въпроса, усмихнала се е и не е дала отговор. Ziarul Financiar твърди още, че тя е прочела предварително подготвен отговор от листовете пред себе си. Тези твърдения са представени в коментар на румънското издание, а не в официално съобщение на Европейската комисия.
Два въпроса за сигурността в Черно море
Допуснатите въпроси са били зададени от Libertatea и TVR. И двата са били свързани със сигурността по румънската граница и в Черно море – основната тема на разговорите между госта и Дан. Преди визитата президентската администрация посочи, че сред обсъжданите въпроси ще бъдат европейската отбрана, сигурността в Черно море, конкурентоспособността, енергетиката и бъдещата финансова рамка на Европейския съюз.
Ziarul Financiar посочва, че неговият въпрос за железопътна връзка между Брюксел и Букурещ е бил зададен именно заради ролята на Европейската комисия при големи трансгранични инфраструктурни проекти. Изданието свързва темата с необходимостта от по-добра свързаност между източната и западната част на Европейския съюз.
Какво е казала президентската администрация
По информация на Ziarul Financiar представители на Дирекцията за комуникация на президентството са заявили, че именно те определят колко въпроса ще бъдат зададени и по какъв начин. Изданието представя позицията като отговор на въпроса кой е решил ограничения формат.
Официалният запис на пресконференцията показва, че въпросите са били насочени към сигурността и устойчивостта на Румъния в условията на хибридни заплахи и напрежение в Черно море. Визитата на фон дер Лайен в Букурещ беше част от нейна обиколка в региона, която включи и България.
Източници: zf.ro, agerpres.ro
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даааа
Коментиран от #19, #25
06:20 10.11.2026
2 БОРУНА ЛОМ
06:22 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Лъжеш
До коментар #3 от "Варненец":Европа гори но на територията се траят високите цени и мижавите заплати
06:24 10.11.2026
5 Абе все тая
Коментиран от #28
06:26 10.11.2026
6 Урсула
06:27 10.11.2026
7 Гориил
Коментиран от #15
06:28 10.11.2026
8 Изкукуригал
06:28 10.11.2026
9 SDEЧЕВ
06:29 10.11.2026
10 Урсула се усмихнала
-Само бедните ползват влакове! Ние сме "Клуба на богатите/рогатите", влакове не ни трябват!
06:29 10.11.2026
11 Софиянец
06:30 10.11.2026
12 Млад еврас
Коментиран от #16
06:33 10.11.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #30
06:35 10.11.2026
14 разговора е бил само един
06:35 10.11.2026
15 Млад еврас
До коментар #7 от "Гориил":Ми то така е в цял ЕС ве, не само в Румъния, ако не вярваш виж кво става във Франция, Белгия, Холандия и най вече при нас, корупция и разпад.
06:36 10.11.2026
16 Ама то и при соца
До коментар #12 от "Млад еврас":Беше така! Или никакви въпроси към "слънцето, управляващо добитъка" или месец преди това обсъден и формулиран въпрос, за да не се "изложим официално"! Е, ква е разликата тогава? Социализъм или капитализъм? Е сега имаме огромна корупция, огромна инфлация, огромна демографска криза, криза в медицината, криза в образованието, цели села и райони са обезселени... Страната живее повече от кредити и се управлява с джойстици в сащ, Британия и Брюксел... А младите, умните и образованите напускат територията, понеже не виждат бъдеще.
06:41 10.11.2026
17 Милене, да те питам
Слаб 2
06:41 10.11.2026
18 Попето
Коментиран от #21
06:41 10.11.2026
19 нннн
До коментар #1 от "Даааа":Няма нужда от въпроси, а от яйцa.
Коментиран от #22, #23
06:43 10.11.2026
20 Оня
Коментиран от #29
06:43 10.11.2026
21 Не е женичка
До коментар #18 от "Попето":Рептил симулиращ човешки образ.
06:43 10.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Госあ
До коментар #19 от "нннн":Абсолютно!!!
06:47 10.11.2026
24 АзСъм
06:48 10.11.2026
25 55555
До коментар #1 от "Даааа":Нали за това са овце-да слушат и изпълняват,така е било ,така еи така ще бъде.
06:48 10.11.2026
26 Мимоза
Коментиран от #32
06:49 10.11.2026
27 Маринов
06:49 10.11.2026
28 55555
До коментар #5 от "Абе все тая":Стига с тая русия бе ..... ,света не се върти около нея.!!
Коментиран от #34
06:50 10.11.2026
29 Демокрацията ти дава демократичните
До коментар #20 от "Оня":права да я напуснеш с 200!Щом не ти харесва границите са широко отворени.
Или ти трябва начална скорост?
06:51 10.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ........–
Щото туземния вече е утилизиран.
06:52 10.11.2026
32 Що бе миме
До коментар #26 от "Мимоза":Да не са извлекли путин от бункера?
06:53 10.11.2026
33 Копейките сте само в Интернет
До коментар #22 от "Не яйца":Навън сякаш ще се изпарили.
06:54 10.11.2026
34 За тебе може и не
До коментар #28 от "55555":Но Урсула, Мерца, Кая и още няколко не могат да спят спокойно, понеже Русия още не е победена и не се е разпаднала.
06:55 10.11.2026