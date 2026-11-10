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В Румъния допуснаха само един въпрос на пресконференция с Урсула фон дер Лайен

В Румъния допуснаха само един въпрос на пресконференция с Урсула фон дер Лайен

10 Ноември, 2026 06:17 1 237 34

  • ursula von der leyen-
  • nicușor dan-
  • румъния-
  • европейска комисия-
  • свобода на печата

Румънското издание Ziarul Financiar твърди, че е задало въпрос за високоскоростен влак между Брюксел и Букурещ.

В Румъния допуснаха само един въпрос на пресконференция с Урсула фон дер Лайен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на общата пресконференция на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президента на Румъния Никушор Дан в Букурещ са били допуснати само два въпроса – по един към всеки от двамата участници. Това се потвърждава и от публикувания от Европейската комисия запис на събитието, в който е посочено, че форматът е бил предварително договорен.

В коментар Ziarul Financiar твърди, че негов журналист е задал въпрос към Урсула фон дер Лайен без микрофон, след като не е получил възможност да говори от трибуната. Въпросът е бил: „Кога Европейската комисия ще изгради високоскоростен влак от Брюксел до Букурещ, както правителствата на държавите не чакат областите или регионите да изграждат магистрали, а поемат пряко тази отговорност?“

Според изданието фон дер Лайен е чула въпроса, усмихнала се е и не е дала отговор. Ziarul Financiar твърди още, че тя е прочела предварително подготвен отговор от листовете пред себе си. Тези твърдения са представени в коментар на румънското издание, а не в официално съобщение на Европейската комисия.

Два въпроса за сигурността в Черно море

Допуснатите въпроси са били зададени от Libertatea и TVR. И двата са били свързани със сигурността по румънската граница и в Черно море – основната тема на разговорите между госта и Дан. Преди визитата президентската администрация посочи, че сред обсъжданите въпроси ще бъдат европейската отбрана, сигурността в Черно море, конкурентоспособността, енергетиката и бъдещата финансова рамка на Европейския съюз.

Ziarul Financiar посочва, че неговият въпрос за железопътна връзка между Брюксел и Букурещ е бил зададен именно заради ролята на Европейската комисия при големи трансгранични инфраструктурни проекти. Изданието свързва темата с необходимостта от по-добра свързаност между източната и западната част на Европейския съюз.

Какво е казала президентската администрация

По информация на Ziarul Financiar представители на Дирекцията за комуникация на президентството са заявили, че именно те определят колко въпроса ще бъдат зададени и по какъв начин. Изданието представя позицията като отговор на въпроса кой е решил ограничения формат.

Официалният запис на пресконференцията показва, че въпросите са били насочени към сигурността и устойчивостта на Румъния в условията на хибридни заплахи и напрежение в Черно море. Визитата на фон дер Лайен в Букурещ беше част от нейна обиколка в региона, която включи и България.

Източници: zf.ro, agerpres.ro


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааа

    46 1 Отговор
    Овцете могат само да се стрижат без да задават въпроси

    Коментиран от #19, #25

    06:20 10.11.2026

  • 2 БОРУНА ЛОМ

    43 1 Отговор
    ТАЗИ СКУМРИЯ ЩЕ НАПРАВИ БЕЛЯ!ПРЕВЗЕХА ЦЯЛАТА КОРУМПИРАНА ВЛАСТ В ЕВРОПА

    06:22 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лъжеш

    35 0 Отговор

    До коментар #3 от "Варненец":

    Европа гори но на територията се траят високите цени и мижавите заплати

    06:24 10.11.2026

  • 5 Абе все тая

    32 2 Отговор
    И да я питат, тоя нищо не знае. Закрепена е от идеята на дядо си, да унищожи Русия и не я интересуват никакви факти. ЕС военно е много слаб. Война с Русия си е истинско самоубийство. Ама чувството на омраза към Русия в тази е толкова голямо, колкото е било в нейните родители... Не вижда никакви факти.

    Коментиран от #28

    06:26 10.11.2026

  • 6 Урсула

    34 0 Отговор
    Това да не ви е демокрация, та да задавате въпроси? Дайте пари за Украйна, дайте пари за ЕС, и няма да мрънкате като ви бомбардират украинците! Щото разпоредих да сте ренфераси по задължение, а ние с ренфераси не се съобразяваме!

    06:27 10.11.2026

  • 7 Гориил

    18 1 Отговор
    Москва е добре запозната с факта, че Румъния е едно от най-слабите звена в ЕС. Държавата, която се разпада практически пред очите ни, има слаб управленски капацитет. Всепоглъщащата корупция достига епични размери. За да се спаси Румъния, трябва да се проведе одит и да се намали бюджетният дефицит; в противен случай крехката румънска социална система ще се срине и ще се разбие на милиони парчета.

    Коментиран от #15

    06:28 10.11.2026

  • 8 Изкукуригал

    33 0 Отговор
    Това е европейска демокрация! А вие скачайте и викайте тука не е Москва

    06:28 10.11.2026

  • 9 SDEЧЕВ

    18 0 Отговор
    Ред е и някой Варненец да попита-Кога ще имаме най обикновена влакова линия Варна -Букурещ без прекачване, а ако е удобно и една високоскоростна магистралка да пуснат Букурещ-Варна-Истанбул. Не за друго но и България е Европа. После да мятаме пари за бомби и за избиване на хомосапиенс.

    06:29 10.11.2026

  • 10 Урсула се усмихнала

    22 0 Отговор
    И си казала:
    -Само бедните ползват влакове! Ние сме "Клуба на богатите/рогатите", влакове не ни трябват!

    06:29 10.11.2026

  • 11 Софиянец

    25 0 Отговор
    Нормално за евро фашисткия съюз! Не стига, че медиите са зависими, ами вече и въпроси не могат да задават!

    06:30 10.11.2026

  • 12 Млад еврас

    18 0 Отговор
    Така е в ЕС режима, дори въпросът е обсъден предварително да не стават гафове, хахахаха така е в "свободните" медии хахахаха.

    Коментиран от #16

    06:33 10.11.2026

  • 13 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Патриоти от цяла България отиват във Варна да посрещнат Урсула както се полага.

    Коментиран от #30

    06:35 10.11.2026

  • 14 разговора е бил само един

    13 0 Отговор
    нови 200 милиарда за украна който всички в европа да плащат честито ни за еврото и за това че сме в европа - говорят ни за Русия и как нямало демокрация това демокрация ли е да зададеш само два предварително уговорени въпроса мечтата на всеки жълтопаветник

    06:35 10.11.2026

  • 15 Млад еврас

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Ми то така е в цял ЕС ве, не само в Румъния, ако не вярваш виж кво става във Франция, Белгия, Холандия и най вече при нас, корупция и разпад.

    06:36 10.11.2026

  • 16 Ама то и при соца

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Млад еврас":

    Беше така! Или никакви въпроси към "слънцето, управляващо добитъка" или месец преди това обсъден и формулиран въпрос, за да не се "изложим официално"! Е, ква е разликата тогава? Социализъм или капитализъм? Е сега имаме огромна корупция, огромна инфлация, огромна демографска криза, криза в медицината, криза в образованието, цели села и райони са обезселени... Страната живее повече от кредити и се управлява с джойстици в сащ, Британия и Брюксел... А младите, умните и образованите напускат територията, понеже не виждат бъдеще.

    06:41 10.11.2026

  • 17 Милене, да те питам

    4 1 Отговор
    В заглавието пишеш, че е допуснат само един въпрос, а в уводната част на статията пишеш, се са зададени ПО ЕДИН въпрос на двамата! Значи стават ДВА .
    Слаб 2

    06:41 10.11.2026

  • 18 Попето

    12 0 Отговор
    А Путин с часове, директно и на живо, отговаря на всякакви въпроси, дори и от чуждестранни журнаслисти. Къде тогава е по-демократично? Тази женичка е толкова неприятна!

    Коментиран от #21

    06:41 10.11.2026

  • 19 нннн

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даааа":

    Няма нужда от въпроси, а от яйцa.

    Коментиран от #22, #23

    06:43 10.11.2026

  • 20 Оня

    5 0 Отговор
    Демокрация в нов вид! Нема да питате само ще давате! Насадихме се на пачи яйца в тоя клуб! Както е казал турчина: Да имах дирния акъл на българина чудеса щях да направя! Ай чиститу! И сега всички дружно на площада да викат: Тук не е Москва! А чичко ви Путин стои по три часа пред журналисти от цял свят!

    Коментиран от #29

    06:43 10.11.2026

  • 21 Не е женичка

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Попето":

    Рептил симулиращ човешки образ.

    06:43 10.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "нннн":

    Абсолютно!!!

    06:47 10.11.2026

  • 24 АзСъм

    0 0 Отговор
    Тъпа свиня!

    06:48 10.11.2026

  • 25 55555

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даааа":

    Нали за това са овце-да слушат и изпълняват,така е било ,така еи така ще бъде.

    06:48 10.11.2026

  • 26 Мимоза

    0 0 Отговор
    Зеленски завърна ли се в Украйна или още кръжи като спътник от държава в държава? Той ще присъства ли в Абу Даби, скрит зад вратата?

    Коментиран от #32

    06:49 10.11.2026

  • 27 Маринов

    1 1 Отговор
    Прощална обиколка на Урсула. Скоро ще се договорят - тя да ходи при децата си, а да не я съдят, т.е. - колкото откраднала - нейни са. Това е европейската либерална демокрация.

    06:49 10.11.2026

  • 28 55555

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе все тая":

    Стига с тая русия бе ..... ,света не се върти около нея.!!

    Коментиран от #34

    06:50 10.11.2026

  • 29 Демокрацията ти дава демократичните

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Оня":

    права да я напуснеш с 200!Щом не ти харесва границите са широко отворени.
    Или ти трябва начална скорост?

    06:51 10.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ........–

    1 0 Отговор
    На ве щицата и трябва НОВ добитък за кланицата на север.
    Щото туземния вече е утилизиран.

    06:52 10.11.2026

  • 32 Що бе миме

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Мимоза":

    Да не са извлекли путин от бункера?

    06:53 10.11.2026

  • 33 Копейките сте само в Интернет

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Не яйца":

    Навън сякаш ще се изпарили.

    06:54 10.11.2026

  • 34 За тебе може и не

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "55555":

    Но Урсула, Мерца, Кая и още няколко не могат да спят спокойно, понеже Русия още не е победена и не се е разпаднала.

    06:55 10.11.2026

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