В Румъния допуснаха само един въпрос на пресконференция с Урсула фон дер Лайен

По време на общата пресконференция на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президента на Румъния Никушор Дан в Букурещ са били допуснати само два въпроса – по един към всеки от двамата участници. Това се потвърждава и от публикувания от Европейската комисия запис на събитието, в който е посочено, че форматът е бил предварително договорен.

В коментар Ziarul Financiar твърди, че негов журналист е задал въпрос към Урсула фон дер Лайен без микрофон, след като не е получил възможност да говори от трибуната. Въпросът е бил: „Кога Европейската комисия ще изгради високоскоростен влак от Брюксел до Букурещ, както правителствата на държавите не чакат областите или регионите да изграждат магистрали, а поемат пряко тази отговорност?“

Според изданието фон дер Лайен е чула въпроса, усмихнала се е и не е дала отговор. Ziarul Financiar твърди още, че тя е прочела предварително подготвен отговор от листовете пред себе си. Тези твърдения са представени в коментар на румънското издание, а не в официално съобщение на Европейската комисия.

Два въпроса за сигурността в Черно море

Допуснатите въпроси са били зададени от Libertatea и TVR. И двата са били свързани със сигурността по румънската граница и в Черно море – основната тема на разговорите между госта и Дан. Преди визитата президентската администрация посочи, че сред обсъжданите въпроси ще бъдат европейската отбрана, сигурността в Черно море, конкурентоспособността, енергетиката и бъдещата финансова рамка на Европейския съюз.

Ziarul Financiar посочва, че неговият въпрос за железопътна връзка между Брюксел и Букурещ е бил зададен именно заради ролята на Европейската комисия при големи трансгранични инфраструктурни проекти. Изданието свързва темата с необходимостта от по-добра свързаност между източната и западната част на Европейския съюз.

Какво е казала президентската администрация

По информация на Ziarul Financiar представители на Дирекцията за комуникация на президентството са заявили, че именно те определят колко въпроса ще бъдат зададени и по какъв начин. Изданието представя позицията като отговор на въпроса кой е решил ограничения формат.

Официалният запис на пресконференцията показва, че въпросите са били насочени към сигурността и устойчивостта на Румъния в условията на хибридни заплахи и напрежение в Черно море. Визитата на фон дер Лайен в Букурещ беше част от нейна обиколка в региона, която включи и България.

Източници: zf.ro, agerpres.ro