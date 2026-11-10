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Русия е загубила 2220 военнослужещи за денонощие, твърди Киев
  Тема: Украйна

Русия е загубила 2220 военнослужещи за денонощие, твърди Киев

10 Ноември, 2026 08:15 873 59

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  • руско-украинска война-
  • руски загуби-
  • дронове

Украинският Генерален щаб отчита и 525 унищожени или повредени руски автомобила и автоцистерни. През нощта Украйна е била атакувана с ракета „Искандер-М“ и 162 дрона

Русия е загубила 2220 военнослужещи за денонощие, твърди Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е загубила 2220 военнослужещи за последното денонощие, съобщава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. С това общият брой на руските загуби в личен състав от началото на пълномащабното нахлуване достига около 1 611 600 души по украински данни.

„Общите бойни загуби на руснаците от началото на пълномащабното нахлуване са около 1 611 600 души“, заявява украинският Генерален щаб в ежедневната си сводка.

Загуби на руска техника

За последните 24 часа украинската страна отчита три руски танка, 13 бойни бронирани машини, 46 артилерийски системи и три реактивни системи за залпов огън извън строя. Посочена е и една руска система за противовъздушна отбрана.

В списъка са още осем наземни роботизирани комплекса, 1331 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата, 525 автомобила и автоцистерни и три единици специална техника.

Нощна атака с ракета и 162 дрона

Отделно украинските Военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е нанесла удар по Украйна с една балистична ракета „Искандер-М“ и 162 ударни безпилотни летателни апарата. Сред дроновете са били 96 реактивни апарата, „Гербера“ и дронове-имитатори „Пародия“.

По предварителни данни към 7:30 часа украинската противовъздушна отбрана е свалила или потиснала 135 дрона, от които 70 са били реактивни. Попадения на руски средства за въздушно нападение са регистрирани на 19 места, а падане на отломки от свалени апарати - на девет места.

В отблъскването на атаката са участвали авиация, зенитно-ракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи. Към момента на публикуване на сводката няколко ударни дрона все още са били във въздуха, а бойните действия са продължавали.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пир за

    12 21 Отговор
    вълците, чакалите и лисиците.

    Коментиран от #53

    08:16 10.11.2026

  • 2 Робот

    15 3 Отговор
    Идва зима..!

    08:17 10.11.2026

  • 3 Хаха

    35 8 Отговор
    Кой пък им верва на тия

    Коментиран от #22

    08:19 10.11.2026

  • 4 666

    34 9 Отговор
    Кога свариха да ги преброят като не могат да излязат от мазите хероите на бандера

    Коментиран от #17, #39

    08:21 10.11.2026

  • 5 Намаляла е отбранителната мощ на Укрите

    16 11 Отговор
    Имаше денонощия с 4600 руски загуби.

    08:21 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дреме ми ! Каза Путин

    12 21 Отговор
    И се скри в бункера

    08:22 10.11.2026

  • 9 маке

    27 6 Отговор
    Бъркате, 22 000 000 са...и са за 8 часа..

    08:22 10.11.2026

  • 10 Добро утро!

    12 24 Отговор
    Прекрасна новина!

    08:23 10.11.2026

  • 11 Сталин е избил 25 милиона Руснаци

    9 20 Отговор
    Зеленски е избил 2 милиона
    Кога ще го стигне Кога?

    Коментиран от #51

    08:23 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДО "АфТОРА"............

    17 6 Отговор
    ...ПАК ПРЕПИСВАМЕ , БЕЗ ДА МНСЛИМЕ.........🤦‍♀️🤣🤦‍♂️.

    08:23 10.11.2026

  • 14 Кучето на Мими 🐕

    14 5 Отговор
    Путин ,предай се!Зеля пичели!🦍🥳🤣🤣🤣👍

    08:23 10.11.2026

  • 15 Факт

    17 6 Отговор
    Каква синхронизация между военните им.Убиват винаги на четно число.На нечетно никога.Също като парите дето просят.

    08:24 10.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 7777

    7 15 Отговор

    До коментар #4 от "666":

    Дронове с камери, Старлинк,сателитно наблюдение...Сложно е за теб.

    08:24 10.11.2026

  • 18 Урконюзинформ

    16 5 Отговор
    И два милиарда за четири години, дайте още кинти.

    08:24 10.11.2026

  • 19 Въпрос

    13 4 Отговор
    Ще разберем ли украинските такива или не е политкоректно?

    08:25 10.11.2026

  • 20 Един украинец за 22 руснака

    8 15 Отговор
    Последното съотношение е такова
    Това беше идеята на Украйна и я постигна

    Коментиран от #30, #35, #36

    08:25 10.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ще има и още

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Ако се вярва на статистиките за убити и ранени от началото на войната, демографския ресурс и на двете страни би трябвало да надхвърля този на Китай или на Индия.

    08:27 10.11.2026

  • 23 Мозък

    12 3 Отговор
    За коя дата става реч?
    Тая грозна « информация» Мара я пусна преди дни!
    Ти , началник, даваш ли си сметка колко народ са 2220 човека, убити за една нощ?

    Коментиран от #31

    08:28 10.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Руснака трябва да падне за Путин

    3 12 Отговор

    До коментар #6 от "Това е нищо":

    И семейството да получи 1000€
    Само тогава ще има пълно щастие
    И без това в къщи е безполезен алкохолик и насилник

    08:30 10.11.2026

  • 26 Абе

    2 10 Отговор
    До Петербург е гръмнало нещо много голямо.

    08:31 10.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Цвете

    4 8 Отговор
    ДЕМАГОГА ЧУЛ ЛИ Е ? ТО БРОЯТ ИМ Е МАЙ ПОВЕЧЕ? КАКВА СЪСИПИЯ НА НАДЕЖНО ПОКОЛЕНИЕ НАПРАВИ ТОЗИ БЕЗМОЗЪЧЕН ЕКЗЕМПЛЯР ?!

    08:31 10.11.2026

  • 29 хихи

    12 1 Отговор
    Не се лъже на дребно, лъже се на едро 22000 за денонощие са

    08:32 10.11.2026

  • 30 Мишел

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "Един украинец за 22 руснака":

    Затова размяната на телата на убитите продължава да върви над 500 украински тела срещу двадесетина руски.

    Коментиран от #37, #41, #52

    08:32 10.11.2026

  • 31 Не всички са утрепани

    1 11 Отговор

    До коментар #23 от "Мозък":

    Има тежко ранени,без крайници,кьорави,побъркали се.

    08:33 10.11.2026

  • 32 Дядка

    14 4 Отговор
    Мисла требаше да са напънат за още двама! 2222 многу ми арексва!

    08:33 10.11.2026

  • 33 Лелеее

    16 3 Отговор
    Тия лъжите ги немат за нищо.

    08:34 10.11.2026

  • 34 Оня

    14 1 Отговор
    Хумор сатира и забава!

    Коментиран от #47

    08:36 10.11.2026

  • 35 Дядка

    6 9 Отговор

    До коментар #20 от "Един украинец за 22 руснака":

    Толкова струват! 22 руснака колкото един украинец!

    08:36 10.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Русия публикува всеки ден

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "666":

    Снощинса били 187000 убити
    2500 танка
    1200 химърса
    И са превзели 18 пъти Киев

    Общо загуби на Украйна 89 милиона убити
    3 милиона танка
    2 милиона химърса

    08:39 10.11.2026

  • 40 Шопен

    8 4 Отговор
    Вчерашна „информация“ беше същата - разлика от 23 бройки. Какво съобщава Москва, не ни интересува? Това е тази „обективна “ журналистика! Смрад!

    08:39 10.11.2026

  • 41 Това къде го четеш и гледаш?

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Да гледаме и четем и ние?

    08:39 10.11.2026

  • 42 Цъ не са ги

    4 3 Отговор
    преброили правилно! 2222,2222 са! Ма нека се радват...

    08:40 10.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 По данни на шута

    7 2 Отговор
    Ахаха.. Потник лично ги е броил.

    08:43 10.11.2026

  • 46 Миленчо

    5 3 Отговор
    Излагаш се момъче. Гьобелс ще завиди на подобна елементарна пропаганда. Махни поне една нула от това число, за повече достоверност.

    08:44 10.11.2026

  • 47 Честно казано

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Оня":

    На руснета не им е хумуристично.Ти как смяташ?

    08:44 10.11.2026

  • 48 Пyтинка

    1 0 Отговор
    Веднагически приготовлете 2220 парчета да ги заместят!

    08:47 10.11.2026

  • 49 Орките са безчетни

    2 0 Отговор
    Но всеки един по малко е добре

    08:47 10.11.2026

  • 50 Грешна цел

    1 0 Отговор
    Ако тия всекидневни хиляди жертви се бяха насочили към бункера на вожда и московското изтрезвително отделение на кремльовците, войната да е свършила.

    08:49 10.11.2026

  • 51 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин е избил 25 милиона Руснаци":

    Сталин не си е довършил работата .

    08:49 10.11.2026

  • 52 Това с телата вече не върви

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Размяната винаги е била 1:1.
    Тези тела са на убити от руснаците цивилни и на починали военнопленници.
    Това показва как се отнасят едните и другите към военнопленниците и ранените.И ,че руснаците убиват цивилни.

    08:49 10.11.2026

  • 53 инфо - скраб

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пир за":

    пир за читателите на факти с айкю под 30..

    Коментиран от #57

    08:49 10.11.2026

  • 54 естествено

    1 0 Отговор
    Атакуващите понасят много жертви! Украйна изтребва руските крепостни!

    08:50 10.11.2026

  • 55 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    "МИРОТВОРЕЦА" ВЛАДИМИР ПУТЛЕР ИМА ОЩЕ ..................... ХИЛЯДИ РУСНАЦИ ЗА МЕСОМЕЛАЧКАТА В УКРАЙНА ....................... ФАКТ !

    08:50 10.11.2026

  • 56 Дядка

    1 0 Отговор
    Штедар путин! Кво са за него 2000 парчета!

    08:51 10.11.2026

  • 57 Все едно

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "инфо - скраб":

    Важното е популацията от руснаци да намалява.

    08:51 10.11.2026

  • 58 Ццц

    0 0 Отговор
    Числата умишлено са подбрани да са кръгли и да се помнят лесно! Фашистите знаят, че дучето им е учил за палячо, а не е математик, за да рискуват с по-сложни числа, които дори не знае как се четат!

    08:51 10.11.2026

  • 59 Москва не вярва на сълзи

    0 0 Отговор
    В името на Ботокса в бункера ще пратим на заколение всички руснаци от мъжки пол за честта на пагона вмирисан. Но няма да отстъпим от шовинизма си.

    08:51 10.11.2026

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