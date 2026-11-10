Русия е загубила 2220 военнослужещи за денонощие, твърди Киев

Русия е загубила 2220 военнослужещи за последното денонощие, съобщава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. С това общият брой на руските загуби в личен състав от началото на пълномащабното нахлуване достига около 1 611 600 души по украински данни.
„Общите бойни загуби на руснаците от началото на пълномащабното нахлуване са около 1 611 600 души“, заявява украинският Генерален щаб в ежедневната си сводка.
Загуби на руска техника
За последните 24 часа украинската страна отчита три руски танка, 13 бойни бронирани машини, 46 артилерийски системи и три реактивни системи за залпов огън извън строя. Посочена е и една руска система за противовъздушна отбрана.
В списъка са още осем наземни роботизирани комплекса, 1331 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата, 525 автомобила и автоцистерни и три единици специална техника.
Нощна атака с ракета и 162 дрона
Отделно украинските Военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е нанесла удар по Украйна с една балистична ракета „Искандер-М“ и 162 ударни безпилотни летателни апарата. Сред дроновете са били 96 реактивни апарата, „Гербера“ и дронове-имитатори „Пародия“.
По предварителни данни към 7:30 часа украинската противовъздушна отбрана е свалила или потиснала 135 дрона, от които 70 са били реактивни. Попадения на руски средства за въздушно нападение са регистрирани на 19 места, а падане на отломки от свалени апарати - на девет места.
В отблъскването на атаката са участвали авиация, зенитно-ракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи. Към момента на публикуване на сводката няколко ударни дрона все още са били във въздуха, а бойните действия са продължавали.
Източници: pravda.com.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пир за
Коментиран от #53
08:16 10.11.2026
2 Робот
08:17 10.11.2026
3 Хаха
Коментиран от #22
08:19 10.11.2026
4 666
Коментиран от #17, #39
08:21 10.11.2026
5 Намаляла е отбранителната мощ на Укрите
08:21 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дреме ми ! Каза Путин
08:22 10.11.2026
9 маке
08:22 10.11.2026
10 Добро утро!
08:23 10.11.2026
11 Сталин е избил 25 милиона Руснаци
Кога ще го стигне Кога?
Коментиран от #51
08:23 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДО "АфТОРА"............
08:23 10.11.2026
14 Кучето на Мими 🐕
08:23 10.11.2026
15 Факт
08:24 10.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 7777
До коментар #4 от "666":Дронове с камери, Старлинк,сателитно наблюдение...Сложно е за теб.
08:24 10.11.2026
18 Урконюзинформ
08:24 10.11.2026
19 Въпрос
08:25 10.11.2026
20 Един украинец за 22 руснака
Това беше идеята на Украйна и я постигна
Коментиран от #30, #35, #36
08:25 10.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ще има и още
До коментар #3 от "Хаха":Ако се вярва на статистиките за убити и ранени от началото на войната, демографския ресурс и на двете страни би трябвало да надхвърля този на Китай или на Индия.
08:27 10.11.2026
23 Мозък
Тая грозна « информация» Мара я пусна преди дни!
Ти , началник, даваш ли си сметка колко народ са 2220 човека, убити за една нощ?
Коментиран от #31
08:28 10.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Руснака трябва да падне за Путин
До коментар #6 от "Това е нищо":И семейството да получи 1000€
Само тогава ще има пълно щастие
И без това в къщи е безполезен алкохолик и насилник
08:30 10.11.2026
26 Абе
08:31 10.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Цвете
08:31 10.11.2026
29 хихи
08:32 10.11.2026
30 Мишел
До коментар #20 от "Един украинец за 22 руснака":Затова размяната на телата на убитите продължава да върви над 500 украински тела срещу двадесетина руски.
Коментиран от #37, #41, #52
08:32 10.11.2026
31 Не всички са утрепани
До коментар #23 от "Мозък":Има тежко ранени,без крайници,кьорави,побъркали се.
08:33 10.11.2026
32 Дядка
08:33 10.11.2026
33 Лелеее
08:34 10.11.2026
34 Оня
Коментиран от #47
08:36 10.11.2026
35 Дядка
До коментар #20 от "Един украинец за 22 руснака":Толкова струват! 22 руснака колкото един украинец!
08:36 10.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Русия публикува всеки ден
До коментар #4 от "666":Снощинса били 187000 убити
2500 танка
1200 химърса
И са превзели 18 пъти Киев
Общо загуби на Украйна 89 милиона убити
3 милиона танка
2 милиона химърса
08:39 10.11.2026
40 Шопен
08:39 10.11.2026
41 Това къде го четеш и гледаш?
До коментар #30 от "Мишел":Да гледаме и четем и ние?
08:39 10.11.2026
42 Цъ не са ги
08:40 10.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 По данни на шута
08:43 10.11.2026
46 Миленчо
08:44 10.11.2026
47 Честно казано
До коментар #34 от "Оня":На руснета не им е хумуристично.Ти как смяташ?
08:44 10.11.2026
48 Пyтинка
08:47 10.11.2026
49 Орките са безчетни
08:47 10.11.2026
50 Грешна цел
08:49 10.11.2026
51 Бай Араб
До коментар #11 от "Сталин е избил 25 милиона Руснаци":Сталин не си е довършил работата .
08:49 10.11.2026
52 Това с телата вече не върви
До коментар #30 от "Мишел":Размяната винаги е била 1:1.
Тези тела са на убити от руснаците цивилни и на починали военнопленници.
Това показва как се отнасят едните и другите към военнопленниците и ранените.И ,че руснаците убиват цивилни.
08:49 10.11.2026
53 инфо - скраб
До коментар #1 от "Пир за":пир за читателите на факти с айкю под 30..
Коментиран от #57
08:49 10.11.2026
54 естествено
08:50 10.11.2026
55 ЕДГАР КЕЙСИ
08:50 10.11.2026
56 Дядка
08:51 10.11.2026
57 Все едно
До коментар #53 от "инфо - скраб":Важното е популацията от руснаци да намалява.
08:51 10.11.2026
58 Ццц
08:51 10.11.2026
59 Москва не вярва на сълзи
08:51 10.11.2026