Русия е загубила 2220 военнослужещи за денонощие, твърди Киев

Русия е загубила 2220 военнослужещи за последното денонощие, съобщава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. С това общият брой на руските загуби в личен състав от началото на пълномащабното нахлуване достига около 1 611 600 души по украински данни.

„Общите бойни загуби на руснаците от началото на пълномащабното нахлуване са около 1 611 600 души“, заявява украинският Генерален щаб в ежедневната си сводка.

Загуби на руска техника

За последните 24 часа украинската страна отчита три руски танка, 13 бойни бронирани машини, 46 артилерийски системи и три реактивни системи за залпов огън извън строя. Посочена е и една руска система за противовъздушна отбрана.

В списъка са още осем наземни роботизирани комплекса, 1331 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата, 525 автомобила и автоцистерни и три единици специална техника.

Нощна атака с ракета и 162 дрона

Отделно украинските Военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е нанесла удар по Украйна с една балистична ракета „Искандер-М“ и 162 ударни безпилотни летателни апарата. Сред дроновете са били 96 реактивни апарата, „Гербера“ и дронове-имитатори „Пародия“.

По предварителни данни към 7:30 часа украинската противовъздушна отбрана е свалила или потиснала 135 дрона, от които 70 са били реактивни. Попадения на руски средства за въздушно нападение са регистрирани на 19 места, а падане на отломки от свалени апарати - на девет места.

В отблъскването на атаката са участвали авиация, зенитно-ракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи. Към момента на публикуване на сводката няколко ударни дрона все още са били във въздуха, а бойните действия са продължавали.

Източници: pravda.com.ua