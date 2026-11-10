Новини
Свят »
Украйна »
Русия заяви, че е ударила три кораба и подстанции в Украйна
  Тема: Украйна

Русия заяви, че е ударила три кораба и подстанции в Украйна

10 Ноември, 2026 08:55 1 155 28

  • русия-
  • украйна-
  • черно море-
  • енергетика-
  • товарни кораби

Москва твърди, че плавателните съдове са превозвали военни доставки. ДТЕК съобщи за над 600 000 души без ток в Днепропетровска област

Русия заяви, че е ударила три кораба и подстанции в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия заяви, че е нанесла удари по три товарни кораба в Черно море и край украински пристанища, както и по две електрически подстанции в Украйна.

Според ведомството един контейнеровоз е бил поразен, докато доставял оръжие и военно оборудване за пристанището на Одеса. Втори контейнеровоз е бил ударен в пристанището на Черноморск, а сухотоварен кораб е бил поразен югозападно от Одеса. Москва твърди, че последният съд е превозвал оръжие и военно оборудване за украинските въоръжени сили.

Руското министерство на отбраната съобщи още, че са били поразени електрически подстанции в Днепропетровска и Житомирска област. Според руската страна те са захранвали предприятия от украинската военна промишленост.

Над 600 000 души са останали без ток

Украинската енергийна компания ДТЕК съобщи, че руска нощна атака е повредила енергийни обекти в Днепропетровска област. „Важни енергийни обекти в региона бяха повредени при нощна атака“, заяви компанията. По данни на ДТЕК прекъсванията са засегнали повече от 600 000 души.

Украинските власти не са дали незабавен коментар по конкретните руски твърдения за трите плавателни съда.

Съобщенията идват на фона на засилени руски атаки срещу украински пристанища, транспортна инфраструктура и енергийни обекти. Ударите по електрическата мрежа са особено чувствителни преди зимата, когато повредите по подстанции и електроцентрали могат да доведат до продължителни прекъсвания на тока и да ограничат работата на промишлени предприятия.

Източници: streetinsider.com, new.streetinsider.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахмак бей

    17 5 Отговор
    Вай вай, чок гюзел, баш кеф...

    Коментиран от #16

    08:58 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Украинците

    26 6 Отговор
    страдат а Зеле си живурка в Испания и не Му пука за Тях...

    Коментиран от #4

    09:02 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пенсионер

    6 21 Отговор
    Измекяри и лъжци. Какви кораби са ударили в района на Одеса, след като там от години няма никакви кораби, както и в района на Новоросийск.

    09:05 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Прокопи

    7 8 Отговор
    Добре е че няма пострадали деца. 🤔

    09:06 10.11.2026

  • 8 Сандо

    21 6 Отговор
    А трябваше да опраскат нещо пред Варна като салют за брюкселската вещица.

    09:09 10.11.2026

  • 9 Герги

    11 18 Отговор
    Корабите да приемем че е така,но подстанциите, си е чиста проба военно престъпление..

    Коментиран от #15

    09:12 10.11.2026

  • 10 По.Здрави

    11 11 Отговор
    за посещението на вещицата урсусУла във Варна .......

    09:17 10.11.2026

  • 11 Гларус

    11 20 Отговор
    Чакайте, бе! Нали всички русофили ревяха, че само Украйна удряла кораби в Черно море? Минаха изборите и руснаците почнаха да си признават кой потопи корабите в българската икономическа зона. Те за това Мунчо и сестра Митрофанова мълчаха като такова.

    Коментиран от #17, #20

    09:18 10.11.2026

  • 12 Соломон

    12 6 Отговор
    таа сутрин - включвам си кафеварката в киийюф и кво да видиш спря метрото, в киийюф де

    09:21 10.11.2026

  • 13 РАДЕВ И ЙОТОВА

    5 9 Отговор
    ТВЪРДЯТ ЧЕ НЯМА РУСКИ ДРОНОВЕ
    КОИТО ДА ПОТОПЯТ
    КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ. .

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    09:26 10.11.2026

  • 14 Нищо ново

    11 10 Отговор
    Фашистите стрелят по абсолютно всичко и после лъжат както винаги.
    Кой ще им провери твърденията, че в корабите има оръжие ?

    09:26 10.11.2026

  • 15 АБВ

    13 6 Отговор

    До коментар #9 от "Герги":

    "Корабите да приемем че е така,но подстанциите, си е чиста проба военно престъпление.."


    Да припомня на нашите евроатлантичета и козячета, какво каза генерал Уесли Кларк, главнокомандващ силите на „отбранителния“ съюз НАТО в Европа, когато нападнаха суверенна Сърбия през 1999 г., че нещо всичките са получили амнезия, следствие липса на мозъчен капацитет:
    „Системите за командване и контрол зависят от електричеството. Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели, които снабдяват армията му с електричество. Ако това има последствия за населението, това е проблем на Милошевич. Прекъснахме доставките на вода и електричество, или окончателно, или за дълго време.“
    На въпроса „Защо бомбардирате мостовете на Белград ?“, наглият американец отговори „Защото можем.“.
    Сега ревете колкото си искате ! Защото така трябва !

    09:27 10.11.2026

  • 16 Европеец

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ахмак бей":

    Руснаците поне си признават ,за разлика от украинците и мало британците, които биеха по те по време на изборите за бг президента....... Имаше френски самолет, уж и разследване, ама трета седмица как има мълчание....... Ако бяха руски ударите олелията щеше да бъде до луната.......

    09:28 10.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Само така

    12 0 Отговор
    Браво на руснаците

    09:30 10.11.2026

  • 19 Тавариши и Таварашутки

    0 10 Отговор
    В Луганск пуснаха ли тока ?

    А в Крим ?

    Коментиран от #21, #24

    09:30 10.11.2026

  • 20 АБВ

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гларус":

    Украйна започна да удря корабите в Азовско и Черно море в 40-дневната операция, която трябваше да превърне Крим в остров и да принуди руснаците към преговори под условията на ЕС. Отговорът на Русия естествено е надвишаващо непропорционален. Ама каквото повикало, такова се обадило !

    09:37 10.11.2026

  • 21 Шумк@р

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тавариши и Таварашутки":

    Пусна ха го! И бензин има! Уркун@цистити не можаха да изолират крим, а стана точно обратното в черно море. Ха ха

    09:40 10.11.2026

  • 22 стига стари дъвки

    3 7 Отговор
    Това не е война, това е мародерство! На фронта затъваш, а непрекъснато се хвалиш как обстрелваш цивилни обекти като търговски кораби и подстанции, жилищни сгради, болници, детски градини, старчвски домове и всичко каквото ти попадне пред погледа.

    Коментиран от #26, #27, #28

    09:52 10.11.2026

  • 23 Госあ

    4 0 Отговор
    Много добре!

    09:56 10.11.2026

  • 24 да ви имам акълеца

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тавариши и Таварашутки":

    Само Украйна е по- добре от ЕС с безплатен ток и ,пари, и всичко.Плащате и давате добре...

    10:02 10.11.2026

  • 25 Ами

    3 0 Отговор
    фонлайнар не е ли предотвратила тези удари?! Нали е била в Румъния, наблизо...

    10:03 10.11.2026

  • 26 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "стига стари дъвки":

    за зеленият шмъркач ли говориш ?! Щото той действа като терорист ...

    10:05 10.11.2026

  • 27 Ами нали

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "стига стари дъвки":

    Буданов призна че в Украйна има много частни имоти ползвани от военните като бази....като оная къща със задържаните хора вътре. А бе от кога рафинериите станаха военни обекти че ги обстрелват урките?!

    10:07 10.11.2026

  • 28 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "стига стари дъвки":

    Евроатлантическата пропаганда май здраво те е увредила. Запомни, всяка гражданска структура, която може да се използва с военно предназначение е легитимна военна цел. Глупостите за болници, детски градини, училища и старчески домове са нормална пропаганда. Никой не харчи боеприпаси, не само скъпоструващи ракети, дори и най-евтините дронове за такива обекти, само за да насажда страх. Страхът от такива удари се насажда от собствената пропаганда, която никога не казва защо са ударени училища, болници и т.н. А за да бъдат ударени има достатъчно военни причини за това, скрити в/под тях.

    10:10 10.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания