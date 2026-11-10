Русия заяви, че е ударила три кораба и подстанции в Украйна

Русия заяви, че е нанесла удари по три товарни кораба в Черно море и край украински пристанища, както и по две електрически подстанции в Украйна.

Според ведомството един контейнеровоз е бил поразен, докато доставял оръжие и военно оборудване за пристанището на Одеса. Втори контейнеровоз е бил ударен в пристанището на Черноморск, а сухотоварен кораб е бил поразен югозападно от Одеса. Москва твърди, че последният съд е превозвал оръжие и военно оборудване за украинските въоръжени сили.

Руското министерство на отбраната съобщи още, че са били поразени електрически подстанции в Днепропетровска и Житомирска област. Според руската страна те са захранвали предприятия от украинската военна промишленост.

Над 600 000 души са останали без ток

Украинската енергийна компания ДТЕК съобщи, че руска нощна атака е повредила енергийни обекти в Днепропетровска област. „Важни енергийни обекти в региона бяха повредени при нощна атака“, заяви компанията. По данни на ДТЕК прекъсванията са засегнали повече от 600 000 души.

Украинските власти не са дали незабавен коментар по конкретните руски твърдения за трите плавателни съда.

Съобщенията идват на фона на засилени руски атаки срещу украински пристанища, транспортна инфраструктура и енергийни обекти. Ударите по електрическата мрежа са особено чувствителни преди зимата, когато повредите по подстанции и електроцентрали могат да доведат до продължителни прекъсвания на тока и да ограничат работата на промишлени предприятия.

Източници: streetinsider.com, new.streetinsider.com