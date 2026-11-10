Русия заяви, че е ударила три кораба и подстанции в Украйна

Русия заяви, че е нанесла удари по три товарни кораба в Черно море и край украински пристанища, както и по две електрически подстанции в Украйна.
Според ведомството един контейнеровоз е бил поразен, докато доставял оръжие и военно оборудване за пристанището на Одеса. Втори контейнеровоз е бил ударен в пристанището на Черноморск, а сухотоварен кораб е бил поразен югозападно от Одеса. Москва твърди, че последният съд е превозвал оръжие и военно оборудване за украинските въоръжени сили.
Руското министерство на отбраната съобщи още, че са били поразени електрически подстанции в Днепропетровска и Житомирска област. Според руската страна те са захранвали предприятия от украинската военна промишленост.
Над 600 000 души са останали без ток
Украинската енергийна компания ДТЕК съобщи, че руска нощна атака е повредила енергийни обекти в Днепропетровска област. „Важни енергийни обекти в региона бяха повредени при нощна атака“, заяви компанията. По данни на ДТЕК прекъсванията са засегнали повече от 600 000 души.
Украинските власти не са дали незабавен коментар по конкретните руски твърдения за трите плавателни съда.
Съобщенията идват на фона на засилени руски атаки срещу украински пристанища, транспортна инфраструктура и енергийни обекти. Ударите по електрическата мрежа са особено чувствителни преди зимата, когато повредите по подстанции и електроцентрали могат да доведат до продължителни прекъсвания на тока и да ограничат работата на промишлени предприятия.
Източници: streetinsider.com, new.streetinsider.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахмак бей
Коментиран от #16
08:58 10.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Украинците
Коментиран от #4
09:02 10.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 пенсионер
09:05 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Прокопи
09:06 10.11.2026
8 Сандо
09:09 10.11.2026
9 Герги
Коментиран от #15
09:12 10.11.2026
10 По.Здрави
09:17 10.11.2026
11 Гларус
Коментиран от #17, #20
09:18 10.11.2026
12 Соломон
09:21 10.11.2026
13 РАДЕВ И ЙОТОВА
КОИТО ДА ПОТОПЯТ
КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ. .
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
09:26 10.11.2026
14 Нищо ново
Кой ще им провери твърденията, че в корабите има оръжие ?
09:26 10.11.2026
15 АБВ
До коментар #9 от "Герги":"Корабите да приемем че е така,но подстанциите, си е чиста проба военно престъпление.."
Да припомня на нашите евроатлантичета и козячета, какво каза генерал Уесли Кларк, главнокомандващ силите на „отбранителния“ съюз НАТО в Европа, когато нападнаха суверенна Сърбия през 1999 г., че нещо всичките са получили амнезия, следствие липса на мозъчен капацитет:
„Системите за командване и контрол зависят от електричеството. Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели, които снабдяват армията му с електричество. Ако това има последствия за населението, това е проблем на Милошевич. Прекъснахме доставките на вода и електричество, или окончателно, или за дълго време.“
На въпроса „Защо бомбардирате мостовете на Белград ?“, наглият американец отговори „Защото можем.“.
Сега ревете колкото си искате ! Защото така трябва !
09:27 10.11.2026
16 Европеец
До коментар #1 от "Ахмак бей":Руснаците поне си признават ,за разлика от украинците и мало британците, които биеха по те по време на изборите за бг президента....... Имаше френски самолет, уж и разследване, ама трета седмица как има мълчание....... Ако бяха руски ударите олелията щеше да бъде до луната.......
09:28 10.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Само така
09:30 10.11.2026
19 Тавариши и Таварашутки
А в Крим ?
Коментиран от #21, #24
09:30 10.11.2026
20 АБВ
До коментар #11 от "Гларус":Украйна започна да удря корабите в Азовско и Черно море в 40-дневната операция, която трябваше да превърне Крим в остров и да принуди руснаците към преговори под условията на ЕС. Отговорът на Русия естествено е надвишаващо непропорционален. Ама каквото повикало, такова се обадило !
09:37 10.11.2026
21 Шумк@р
До коментар #19 от "Тавариши и Таварашутки":Пусна ха го! И бензин има! Уркун@цистити не можаха да изолират крим, а стана точно обратното в черно море. Ха ха
09:40 10.11.2026
22 стига стари дъвки
Коментиран от #26, #27, #28
09:52 10.11.2026
23 Госあ
09:56 10.11.2026
24 да ви имам акълеца
До коментар #19 от "Тавариши и Таварашутки":Само Украйна е по- добре от ЕС с безплатен ток и ,пари, и всичко.Плащате и давате добре...
10:02 10.11.2026
25 Ами
10:03 10.11.2026
26 Ама
До коментар #22 от "стига стари дъвки":за зеленият шмъркач ли говориш ?! Щото той действа като терорист ...
10:05 10.11.2026
27 Ами нали
До коментар #22 от "стига стари дъвки":Буданов призна че в Украйна има много частни имоти ползвани от военните като бази....като оная къща със задържаните хора вътре. А бе от кога рафинериите станаха военни обекти че ги обстрелват урките?!
10:07 10.11.2026
28 АБВ
До коментар #22 от "стига стари дъвки":Евроатлантическата пропаганда май здраво те е увредила. Запомни, всяка гражданска структура, която може да се използва с военно предназначение е легитимна военна цел. Глупостите за болници, детски градини, училища и старчески домове са нормална пропаганда. Никой не харчи боеприпаси, не само скъпоструващи ракети, дори и най-евтините дронове за такива обекти, само за да насажда страх. Страхът от такива удари се насажда от собствената пропаганда, която никога не казва защо са ударени училища, болници и т.н. А за да бъдат ударени има достатъчно военни причини за това, скрити в/под тях.
10:10 10.11.2026