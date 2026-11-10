Пхенян отхвърли призива на ООН за диалог с Южна Корея

Северна Корея отхвърли призива на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш за възстановяване на диалога с Южна Корея след взрива на мина в демилитаризираната зона между двете държави. Пхенян обвини Гутериш, че заема страната на Сеул и повтаря неговата версия за инцидента.

Критиките бяха отправени от Ким Йо-джон, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, в изявление, разпространено от Корейската централна телеграфна агенция. „Изразявам съжаление, че висшият представител на ООН, която смята безпристрастността и обективността за своя жизнена основа, зае толкова предубедена и безотговорна позиция“, заяви тя.

По данни на Ройтерс Гутериш е призовал двете Кореи да намалят напрежението чрез диалог, включително на военно равнище, за да бъдат избегнати непреднамерени инциденти. Говорителят на ООН Стефан Дюжарик е посочил, че генералният секретар подкрепя възстановяването на комуникационните канали между Пхенян и Сеул.

Трима южнокорейски военнослужещи бяха ранени

Напрежението се засили след взрива на 21 септември в демилитаризираната зона. При инцидента са ранени трима южнокорейски военнослужещи, като двама от тях са сериозно пострадали.

Съвместно разследване на южнокорейските военни и Командването на ООН заключи, че взривът е причинен от противопехотни мини, поставени умишлено от севернокорейски военнослужещи южно от военнодемаркационната линия. Южна Корея заяви, че мините са били заложени в нарушение на Споразумението за примирие от 1953 г.

Пхенян отрича отговорност за инцидента и определя заключенията на Сеул като „измислени“. Севернокорейските власти твърдят, че укрепването на границата е законна и отбранителна дейност, която не нарушава Устава на ООН или международното право.

Двете Кореи размениха писма до Съвета за сигурност

В писмо от 22 октомври Южна Корея призова Северна Корея да се извини, да премахне оставащите мини и да предприеме мерки за предотвратяване на нови инциденти. Сеул също настоя Пхенян да се включи в диалог за ограничаване на напрежението и възстановяване на доверието.

Няколко дни по-късно Северна Корея изпрати собствено писмо до председателя на Съвета за сигурност на ООН. В него Пхенян обвини Южна Корея, че е измислила инцидента, за да попречи на укрепителните работи по границата, и предупреди, че ще упражни правото си на самоотбрана при навлизане на южнокорейски военнослужещи на нейна територия..

Източници: en.yna.co.kr, aol.com, apnews.com