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Пхенян отхвърли призива на ООН за диалог с Южна Корея

Пхенян отхвърли призива на ООН за диалог с Южна Корея

10 Ноември, 2026 12:20 545 3

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Ким Йо-джон обвини Антониу Гутериш, че заема страната на Сеул след взрива на мина по границата

Пхенян отхвърли призива на ООН за диалог с Южна Корея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея отхвърли призива на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш за възстановяване на диалога с Южна Корея след взрива на мина в демилитаризираната зона между двете държави. Пхенян обвини Гутериш, че заема страната на Сеул и повтаря неговата версия за инцидента.

Критиките бяха отправени от Ким Йо-джон, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, в изявление, разпространено от Корейската централна телеграфна агенция. „Изразявам съжаление, че висшият представител на ООН, която смята безпристрастността и обективността за своя жизнена основа, зае толкова предубедена и безотговорна позиция“, заяви тя.

По данни на Ройтерс Гутериш е призовал двете Кореи да намалят напрежението чрез диалог, включително на военно равнище, за да бъдат избегнати непреднамерени инциденти. Говорителят на ООН Стефан Дюжарик е посочил, че генералният секретар подкрепя възстановяването на комуникационните канали между Пхенян и Сеул.

Трима южнокорейски военнослужещи бяха ранени

Напрежението се засили след взрива на 21 септември в демилитаризираната зона. При инцидента са ранени трима южнокорейски военнослужещи, като двама от тях са сериозно пострадали.

Съвместно разследване на южнокорейските военни и Командването на ООН заключи, че взривът е причинен от противопехотни мини, поставени умишлено от севернокорейски военнослужещи южно от военнодемаркационната линия. Южна Корея заяви, че мините са били заложени в нарушение на Споразумението за примирие от 1953 г.

Пхенян отрича отговорност за инцидента и определя заключенията на Сеул като „измислени“. Севернокорейските власти твърдят, че укрепването на границата е законна и отбранителна дейност, която не нарушава Устава на ООН или международното право.

Двете Кореи размениха писма до Съвета за сигурност

В писмо от 22 октомври Южна Корея призова Северна Корея да се извини, да премахне оставащите мини и да предприеме мерки за предотвратяване на нови инциденти. Сеул също настоя Пхенян да се включи в диалог за ограничаване на напрежението и възстановяване на доверието.

Няколко дни по-късно Северна Корея изпрати собствено писмо до председателя на Съвета за сигурност на ООН. В него Пхенян обвини Южна Корея, че е измислила инцидента, за да попречи на укрепителните работи по границата, и предупреди, че ще упражни правото си на самоотбрана при навлизане на южнокорейски военнослужещи на нейна територия..

Източници: en.yna.co.kr, aol.com, apnews.com


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаджи Ахил

    5 2 Отговор
    Да отхвърлят! Един ден южнокорейците ще ги купят. Само приходите на Samsung са 12 пъти по-големи от цялата икономика на Северна Корея. Прибавете към това приходите на Hyundai и нещата стават катастрофални. Двете корпорации са гръбнакът на Южна Корея, чийто общ БВП е близо 1,9 трилиона долара, което прави южнокорейската икономика над 50 пъти по-голяма от тази на Севера.

    Коментиран от #3

    12:30 10.11.2026

  • 3 Сила

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хаджи Ахил":

    В Северна Корея имат право да ядат месо само предаватели на държавната номенклатура и някой военни !!!?
    Дори на служителите и работниците във фермите е забранено да докосват от месото под страх от смъртно наказание ....
    Общество мечта" за БГ копейките ....това искат !!!

    12:36 10.11.2026

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