Зеленски ще посети Дания за разговори за подкрепата за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще посети Дания на 10 ноември, съобщи датското правителство. Основните теми на разговорите ще бъдат военната подкрепа за Украйна и сигурността в Европа.

В срещата ще участват държавни и правителствени ръководители от северноевропейски страни. Сред въпросите в дневния ред са спешната потребност на Украйна от противовъздушна отбрана и защитата на енергийния сектор на страната.

Още новини от Украйна

„Трябва да продължим да оказваме подкрепа и да се учим от опита и знанията на Украйна, за да защитим Европа заедно“, заяви датският премиер Мете Фредериксен.

По думите ѝ почти пет години след началото на пълномащабното руско нахлуване бомбардировките продължават да засягат цивилното население, центровете за помощ, водоснабдителната мрежа и топлоелектрическите централи.

Визитата в Дания е част от поредица международни срещи на украинския президент. На 3 ноември Зеленски беше в Берлин, където разговаря с канцлера Фридрих Мерц, президента Франк-Валтер Щайнмайер и председателя на Бундестага Юлия Кльокнер. На 4 ноември той посети Мадрид.

Източници: pravda.com.ua