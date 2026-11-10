Зеленски ще посети Дания за разговори за подкрепата за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще посети Дания на 10 ноември, съобщи датското правителство. Основните теми на разговорите ще бъдат военната подкрепа за Украйна и сигурността в Европа.
В срещата ще участват държавни и правителствени ръководители от северноевропейски страни. Сред въпросите в дневния ред са спешната потребност на Украйна от противовъздушна отбрана и защитата на енергийния сектор на страната.
По думите ѝ почти пет години след началото на пълномащабното руско нахлуване бомбардировките продължават да засягат цивилното население, центровете за помощ, водоснабдителната мрежа и топлоелектрическите централи.
Визитата в Дания е част от поредица международни срещи на украинския президент. На 3 ноември Зеленски беше в Берлин, където разговаря с канцлера Фридрих Мерц, президента Франк-Валтер Щайнмайер и председателя на Бундестага Юлия Кльокнер. На 4 ноември той посети Мадрид.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
12:41 10.11.2026
2 Питам
12:42 10.11.2026
3 Зевс5564
Коментиран от #7
12:44 10.11.2026
4 И Киев е Руски
12:44 10.11.2026
5 Молба
12:46 10.11.2026
6 пешо
Коментиран от #11
12:48 10.11.2026
7 Смях
До коментар #3 от "Зевс5564":Ще търси морална подкрепа.
12:51 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 БАНко
12:53 10.11.2026
11 Сега се крие
До коментар #6 от "пешо":Две седмици не се прибирал в Украйна!
Чудя се на тия овни, защо до сега не са му ритнали стола?!
12:55 10.11.2026
12 Даааааааа
12:59 10.11.2026
13 Този главнокомандващ
13:03 10.11.2026
14 Баце ЕООД
13:08 10.11.2026
15 ти да видиш
13:12 10.11.2026