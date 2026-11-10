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Зеленски ще посети Дания за разговори за подкрепата за Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски ще посети Дания за разговори за подкрепата за Украйна

10 Ноември, 2026 12:40 625 15

  • володимир зеленски-
  • дания-
  • украйна-
  • военна подкрепа-
  • противовъздушна отбрана

В дневния ред са противовъздушната отбрана, енергетиката и сигурността в Европа. В срещата ще участват лидери от северноевропейски държави

Зеленски ще посети Дания за разговори за подкрепата за Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще посети Дания на 10 ноември, съобщи датското правителство. Основните теми на разговорите ще бъдат военната подкрепа за Украйна и сигурността в Европа.

В срещата ще участват държавни и правителствени ръководители от северноевропейски страни. Сред въпросите в дневния ред са спешната потребност на Украйна от противовъздушна отбрана и защитата на енергийния сектор на страната.

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„Трябва да продължим да оказваме подкрепа и да се учим от опита и знанията на Украйна, за да защитим Европа заедно“, заяви датският премиер Мете Фредериксен.

По думите ѝ почти пет години след началото на пълномащабното руско нахлуване бомбардировките продължават да засягат цивилното население, центровете за помощ, водоснабдителната мрежа и топлоелектрическите централи.

Визитата в Дания е част от поредица международни срещи на украинския президент. На 3 ноември Зеленски беше в Берлин, където разговаря с канцлера Фридрих Мерц, президента Франк-Валтер Щайнмайер и председателя на Бундестага Юлия Кльокнер. На 4 ноември той посети Мадрид.

Източници: pravda.com.ua


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    21 0 Отговор
    А Киев кога? Хората питат...

    12:41 10.11.2026

  • 2 Питам

    24 0 Отговор
    Този от колко време не се е прибирал в Украйна за да се порадва на народната любов?

    12:42 10.11.2026

  • 3 Зевс5564

    19 0 Отговор
    Пак е тръгнал на просия Зеления господар на белите магистралки

    Коментиран от #7

    12:44 10.11.2026

  • 4 И Киев е Руски

    13 0 Отговор
    Веднага ми идва на ум песента на групата Spleen: „Зората идва скоро, няма изход, завърти ключа и да полетим

    12:44 10.11.2026

  • 5 Молба

    16 0 Отговор
    Стига вече с този!Само дето не ни пишете когато ходи в тоалетната. Вие няма да спрете знаем, затова Много молим, искаме и това да знаем за да сме спокойни цял ден.

    12:46 10.11.2026

  • 6 пешо

    14 0 Отговор
    на тоя боклук не ли му омръзна да проси

    Коментиран от #11

    12:48 10.11.2026

  • 7 Смях

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс5564":

    Ще търси морална подкрепа.

    12:51 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БАНко

    11 0 Отговор
    ПРОСЯКА НА НАТОВСКАТА СКАПАНА ЕВРОПА !!!

    12:53 10.11.2026

  • 11 Сега се крие

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    Две седмици не се прибирал в Украйна!
    Чудя се на тия овни, защо до сега не са му ритнали стола?!

    12:55 10.11.2026

  • 12 Даааааааа

    13 0 Отговор
    Този май не смее да се върне в украйна. Ще му резнат кратуната на летището. Рано или късно това го чака.

    12:59 10.11.2026

  • 13 Този главнокомандващ

    8 0 Отговор
    не се прибира при армията си. Някъде на топличко и сложил шапката на тротоара за да проси

    13:03 10.11.2026

  • 14 Баце ЕООД

    7 0 Отговор
    Тоя просто търси къде да се скрие след края на конфликта

    13:08 10.11.2026

  • 15 ти да видиш

    5 0 Отговор
    Абе,зеленото нещо бая е загладило косъма като го гледам????🤑🤑🤑

    13:12 10.11.2026

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