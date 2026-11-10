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Полицай загина, а друг бе ранен при експлозия в Овиедо

Полицай загина, а друг бе ранен при експлозия в Овиедо

10 Ноември, 2026 12:30 484 0

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  • стрелба

Взривът е станал след сблъсък между две съседни семейства. Конфликтът започнал, след като мъж прострелял млада жена

Полицай загина, а друг бе ранен при експлозия в Овиедо - 1
Снимкa: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един испански полицай загина, а друг получи сериозни наранявания при експлозия в северния град Овиедо. Взривът е станал по време на спор между две семейства, живеещи в съседство, който прераснал в сблъсък, съобщиха местните власти.

Конфликтът започнал, след като мъж прострелял млада жена. Тя е оцеляла, като според говорител на общинския съвет в Овиедо няма опасност за живота ѝ. Допълнителни подробности за стрелбата не са съобщени.

„В момента няма опасност за живота ѝ.“

Обстоятелствата около експлозията и връзката ѝ с конфликта между съседите все още не са уточнени публично. Потвърдено е, че при инцидента е загинал полицейски служител, а негов колега е бил сериозно ранен.

Източници: btvnovinite.bg


Испания
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