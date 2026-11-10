Стрелецът от Краков е посещавал сайтове за Брайвик

Мъжът, който на 7 ноември откри огън по хора на централния площад в Краков, е посещавал интернет страници, свързани с норвежкия крайнодесен терорист Андерс Брайвик. Това съобщи полският министър на правосъдието Валдемар Журек пред Радио Краков. „Има много силна линия на дяснорадикален екстремизъм“, заяви той.

По думите на Журек службите са получили достъп до компютъра на 24-годишния Михал Оксински. Данните показват посещения на материали за Брайвик, който през 2011 г. уби 77 души в Норвегия. Министърът уточни, че тази информация е важна следа, но сама по себе си не доказва мотива за нападението.

При стрелбата на централния площад в Краков загинаха шестима души, а 15 бяха ранени. Оксински е стрелял с автоматично оръжие от автомобил, като е спрял на няколко места в района. Полицаи са го простреляли и обезвредили, след което той е бил откаран в болница. Мъжът е починал на 9 ноември.

Открит е заглушител в автомобила

В автомобила на заподозрения е намерен заглушител, съобщи Журек. Разследващите са открили още оръжия и боеприпаси. В жилището му са били намерени телата на трима близки, а полицията и прокуратурата проверяват обстоятелствата около смъртта им.

В стаята на Оксински е намерено знаме „Гадсдън“ с изображение на гърмяща змия върху жълт фон. Прокурорът Пшемислав Новак посочи, че символът може да има различни значения и не е достатъчен сам по себе си, за да бъде направен извод за идеологическите убеждения на мъжа.

„Трябва да проверим всяка хипотеза“, каза Журек, като уточни, че разследването проучва контактите на Оксински и дали някой го е подпомагал или вдъхновявал. Полската прокуратура не изключва нито една версия, включително възможна външна намеса.

Проверяват подготовката за нападението

Оксински е получил разрешение за оръжие през март 2026 г. Според прокуратурата е тренирал основно статична стрелба. В автомобила и жилището му са иззети четири телефона и електронни устройства, които се анализират.

Полските власти съобщиха, че заподозреният не е оставил писмо или друго послание, което да обяснява действията му. Затова окончателните мотиви все още не са установени, а проверката продължава по линия на възможен крайнодесен екстремизъм, лични контакти и евентуално съдействие от други лица.

Източници: radiokrakow.pl, rmf24.pl, apnews.com