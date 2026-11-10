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Иран представи ракетата „Ормуз“ за унищожаване на радари
  Тема: Иранската криза

Иран представи ракетата „Ормуз“ за унищожаване на радари

10 Ноември, 2026 12:54 630 2

  • иран-
  • ракета хормуз-
  • корпус на гвардейците-
  • радарни системи-
  • ракетна програма

Генерал от Корпуса на гвардейците заяви, че системата се насочва към излъчването на вражеските радари. Техническите характеристики и бойната ефективност не са потвърдени независимо

Иран представи ракетата „Ормуз“ за унищожаване на радари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран представи ракетата „Ормуз“ като оръжие, способно да открива и поразява вражески радарни системи. Твърдението е направено от генерал Али Балали, съветник на командващия на Военнокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Информацията беше съобщена от Iran International, позовавайки се на иранската агенция Fars.

„Ракетата може да открива и поразява радарно оборудване, като следва вълните, които то излъчва“, заяви Балали според съобщението. Става дума за принцип, при който ракетата използва радиосигналите на активния радар, за да се насочи към самата система.

Техниката е насочена към радарите

Балали каза, че иранските специалисти разработват оръжия според нуждите на бойното поле. По думите му страната разполага с вътрешен капацитет за производство на материали, компоненти и горива за ракети с твърдо и течно гориво.

Генералът твърди още, че иранската ракетна индустрия вече е преминала отвъд възпроизвеждането на съществуващи чужди технологии и разработва собствени оръжия. Не бяха посочени данни за обсега, скоростта, размерите, бойната глава или проведени изпитания на системата, описана в последното съобщение.

Ракета със същото име е известна от 2014 г.

Представянето не е първото споменаване на иранска ракета „Ормуз“. През май 2014 г. Иран показа Hormuz-1, описвана като балистична противорадарна ракета. Военновъздушният университет на САЩ посочва обявен обсег от около 300 километра и възможност за насочване към радарни излъчвания в крайната фаза на полета.

По-ранни анализи разграничават Hormuz-1 като система за поразяване на радари на сушата или на кораби, а Hormuz-2 като противокорабна ракета. Същите оценки подчертават, че реалните възможности на тези системи са трудни за проверка и че иранските заявления не винаги са подкрепени с независимо потвърдени данни.

Затова последното изявление на Балали не позволява да се заключи дали Иран е създал изцяло нов модел, усъвършенствал по-стар вариант или отново е представил вече позната система. Потвърдено е единствено, че ирански военен представител описва „Ормуз“ като ракета за насочване срещу радарни излъчвания.

Източници: iranintl.com


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БОРУНА ЛОМ

    2 0 Отговор
    ТЕСТВАЙТЕ ВЪРХУ ОБОРА И САТАНЯХУ

    13:25 10.11.2026

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