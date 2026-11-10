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Песков: Не е ясно дали зърното ще е тема в Абу Даби
  Тема: Украйна

Песков: Не е ясно дали зърното ще е тема в Абу Даби

10 Ноември, 2026 13:55 545 4

  • дмитрий песков-
  • преговори в абу даби-
  • зърнен коридор-
  • черно море-
  • русия украйна

Говорителят на Кремъл отказа да разкрие подробности за дневния ред на разговорите между Русия, Украйна и САЩ. Преговорите продължават два дни

Песков: Не е ясно дали зърното ще е тема в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Все още не е ясно дали възобновяването на зърнените доставки през Черно море ще бъде обсъдено на преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който отказа да разкрие подробности за дневния ред.

„Никакви подробности, освен на масата на преговорите“, каза Песков в отговор на въпрос дали възстановяването на корабоплаването в Черно и Азовско море е част от разговорите. Той призова да не се правят прогнози, докато преговорите продължават.

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Тристранните разговори започнаха в Абу Даби и са насрочени за 10 и 11 ноември. Те са първите между Русия, Украйна и САЩ след февруари. Според Асошиейтед прес основният предварително обявен фокус е върху бъдещите гаранции за сигурност за двете воюващи страни.

Зърненият коридор е сред приоритетите на Киев

Украинският президент Володимир Зеленски посочи деблокирането на зърнените доставки през Черно море като един от приоритетите на Киев. Сред останалите са прекратяване на ударите по енергийна и критична инфраструктура и разширяване на обмена на военнопленници.

Американският пратеник Стив Уиткоф заяви предварително, че разговорите ще обхванат следвоенните договорености за сигурност, деескалацията и хуманитарните усилия. Русия потвърди участието си в срещата, като делегацията ѝ е оглавявана от помощника на руския президент Владимир Медински.

Към момента няма обявено споразумение за възобновяване на зърнения коридор или за гаранции за безопасността на корабоплаването в Черно море. Не е ясно и дали темата ще бъде включена в официалните разговори или ще остане извън дневния ред.

Източници: 1prime.ru, apnews.com, investing.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шумк@р

    4 2 Отговор
    Зелю сам се отказа от зърнената сделка а сега реве за нея

    13:56 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стига

    3 2 Отговор
    С тия коридори. На всички е ясно за какво ги ползват

    13:58 10.11.2026

  • 4 иван костов

    1 0 Отговор
    Никакви доставки, докато не се изчислят милиардите за репарации, които подпалвачите на войни дължат на Русия!

    14:50 10.11.2026