Песков: Не е ясно дали зърното ще е тема в Абу Даби

Все още не е ясно дали възобновяването на зърнените доставки през Черно море ще бъде обсъдено на преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който отказа да разкрие подробности за дневния ред.

„Никакви подробности, освен на масата на преговорите“, каза Песков в отговор на въпрос дали възстановяването на корабоплаването в Черно и Азовско море е част от разговорите. Той призова да не се правят прогнози, докато преговорите продължават.

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Тристранните разговори започнаха в Абу Даби и са насрочени за 10 и 11 ноември. Те са първите между Русия, Украйна и САЩ след февруари. Според Асошиейтед прес основният предварително обявен фокус е върху бъдещите гаранции за сигурност за двете воюващи страни.

Зърненият коридор е сред приоритетите на Киев

Украинският президент Володимир Зеленски посочи деблокирането на зърнените доставки през Черно море като един от приоритетите на Киев. Сред останалите са прекратяване на ударите по енергийна и критична инфраструктура и разширяване на обмена на военнопленници.

Американският пратеник Стив Уиткоф заяви предварително, че разговорите ще обхванат следвоенните договорености за сигурност, деескалацията и хуманитарните усилия. Русия потвърди участието си в срещата, като делегацията ѝ е оглавявана от помощника на руския президент Владимир Медински.

Към момента няма обявено споразумение за възобновяване на зърнения коридор или за гаранции за безопасността на корабоплаването в Черно море. Не е ясно и дали темата ще бъде включена в официалните разговори или ще остане извън дневния ред.

Източници: 1prime.ru, apnews.com, investing.com