Европа не допринася за решаването на конфликта в Украйна, а плановете за изпращане на европейски контингент биха оставили нерешени причините, които Москва определя като първопричини на войната. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

По думите му европейските държави не искат да разговарят с Русия в двустранен формат и са готови единствено за тристранни преговори. Песков не уточни кои конкретни европейски представители са заявили такава позиция.

„Русия иска мир, а президентът Путин е открит за преговори по уреждането на конфликта и за контакти, включително с европейците“, заяви Песков.

Изказването идва на фона на спор за мястото на Европа в дипломатическия процес. В последните седмици Москва настоява, че следващият кръг трябва да бъде в тристранен формат с участието на Русия, Украйна и Съединените щати като посредник. Европейски правителства, от своя страна, настояват да участват в разговорите за бъдещата сигурност на континента.

Спорът за европейски сили в Украйна

Песков определи евентуалното изпращане на европейски военнослужещи в Украйна като несъвместимо с твърдението, че целта е траен мир. Москва разглежда подобен контингент като фактор, който може да запази напрежението и да създаде условия за ново възобновяване на бойните действия.

Руският президент Владимир Путин покани европейски представители в Москва на 19 ноември, за да изяснят позицията си по уреждането на конфликта. Кремъл заяви, че след подобен разговор би могло да бъде обсъдено в какъв формат да продължи диалогът.

В началото на ноември руски и украински делегации проведоха разговори в Абу Даби с американско посредничество. След срещите американски представители заявиха, че Европа трябва да бъде включена в бъдещия процес, но руската страна не потвърди окончателно, че е приела европейско участие в следващия кръг. Ройтерс съобщи, че руски представители са настоявали първо да бъде изяснено дали европейските държави искат да допринесат за мирния процес.

Към момента няма обявена окончателна дата за нова среща между Русия, Украйна и Съединените щати. Спорните въпроси включват формата на преговорите, гаранциите за сигурност и ролята на европейските държави при евентуално прекратяване на бойните действия.

Източници: tass.ru, investing.com, apnews.com