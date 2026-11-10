Руски удари засегнаха енергетиката в 10 области на Украйна

Руски ракетни и дронови удари са засегнали енергийни обекти в 10 области на Украйна през нощта на 2 срещу 3 ноември. По данни на украинското Министерство на енергетиката са поразени електроцентрали, подстанции от преносната и разпределителната мрежа, както и топлоелектрически централи.

Засегнати са Виницка, Днепропетровска, Запорожка, Житомирска, Ровненска, Одеска, Черниговска, Черновицка, Хмелницка и Харковска област. Най-тежка е ситуацията във Виницка, Житомирска и Харковска област, където повредите са оставили част от потребителите без електричество.

Поразени са големи електроцентрали и подстанции

Украинският премиер Сергей Корецки съобщи, че са били атакувани големи електроцентрали в Днепропетровска, Виницка и Харковска област, както и ключови подстанции, особено в западната част на страната.

„Големи електроцентрали в Днепропетровска, Виницка и Харковска област бяха атакувани. Ударени бяха и редица важни подстанции, включително в западната част на страната. Щетите са значителни както по съоръженията за производство, така и по електрическата мрежа“, заяви Корецки.

По данни, цитирани от „Украинская правда“, между 2 ноември и сутринта на 3 ноември енергийни обекти са били атакувани повече от 20 пъти. В същото време има разминаване в обобщението на щетите: Министерството на енергетиката посочва 10 засегнати области, докато Корецки говори за атаки срещу енергийния сектор в девет области.

Въведени са аварийни прекъсвания

Заради повредите и спадовете на напрежението са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев и няколко области. В други райони са действали графици за планирани спирания на тока, като част от потребителите са останали без електричество повече от 12 часа.

Украинските енергийни екипи са започнали възстановителни дейности там, където условията за сигурност позволяват. Властите не са публикували пълен списък на повредените съоръжения или оценка на загубения производствен капацитет.

Формулировката, че са поразени точно пет големи разпределителни подстанции, не се потвърждава от проверените съобщения. Наличните данни говорят за атаки срещу ключови подстанции и големи електроцентрали, без да посочват общ брой от пет съоръжения.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.net, ukranews.com