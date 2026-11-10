Зеленски: Примирието по фронта е най-бързият край на войната

Прекратяване на огъня по настоящата линия на съприкосновение и незабавен преход към преговори е най-бързият начин да бъде сложен край на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за датската медия DR Nyheder.
„Спираме там, където сме, прекратяваме огъня и преминаваме към дипломатическия път“, каза Зеленски. По думите му така ще приключи горещата фаза на войната и хората ще спрат да загиват. Той допусна, че преговорите могат да продължат месец, два месеца, година или дори по-дълго.
Икономиката и мобилизацията
Украинският президент заяви, че подобен подход би забавил темповете на мобилизацията и би позволил на икономиката да възстанови активността си, докато продължават дипломатическите разговори.
Зеленски призна, че прекратяването на огъня ще изисква отговори на редица въпроси. Сред тях са позициите на страните, мандатът на наблюдателната мисия, демилитаризацията, участието на европейските държави и финансирането на възстановяването на Украйна.
Спорът за реда на преговорите
Зеленски заяви, че ако руският президент Владимир Путин настоява първо да бъде договорен всеобхватен план, а едва след това да бъдат прекратени бойните действия, това би показало нежелание за спиране на войната.
„Ако Путин не иска прекратяване на огъня и казва: първо да договорим обширен план, а после ще спрем войната, това просто означава, че той не иска да я спре“, каза украинският президент. Твърдението е част от позицията на Зеленски в интервюто и не представлява потвърден резултат от преговорите.
Преговорите в Абу Даби
На 10 ноември в Абу Даби започнаха тристранни разговори между Украйна, САЩ и Русия за прекратяване на бойните действия. Срещите са планирани за 10 и 11 ноември.
Преди началото им украинската делегация проведе отделни срещи с европейски партньори и представители на САЩ. Украинската страна заяви, че не очаква пробив на първата среща, но разчита на втория кръг от разговорите.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аааа, зеленияпор искал край на войната
Коментиран от #21, #32
14:01 10.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Видяхме го вече
14:03 10.11.2026
4 Ахаха
14:04 10.11.2026
5 Бай той Толстой
Коментиран от #10
14:05 10.11.2026
6 да беее
14:05 10.11.2026
7 Шумк@р
14:06 10.11.2026
8 Анонимен
14:06 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Трол
До коментар #5 от "Бай той Толстой":Този е най-високоплатеният артист в света.
14:10 10.11.2026
11 Като искаш
14:10 10.11.2026
12 хннввз
14:12 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факти
Коментиран от #33
14:14 10.11.2026
15 Kaлпазанин
14:15 10.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Зевзек
14:16 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Радев
14:17 10.11.2026
20 НО ТОГАВА КОГА СТАНЕ
14:17 10.11.2026
21 хахаха
До коментар #1 от "Аааа, зеленияпор искал край на войната":много е важно примирието за да намери още спонсори и оръжие
14:17 10.11.2026
22 Хитрец си ти
14:18 10.11.2026
23 Познаващ
14:19 10.11.2026
24 Минск -1 , 2 Истанбул
14:19 10.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Питащ
14:23 10.11.2026
29 Забележка
Коментиран от #34
14:26 10.11.2026
30 стоян георгиев
14:27 10.11.2026
31 Забележка
Коментиран от #42
14:27 10.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Соломон
До коментар #14 от "Факти":Украйна иска мир но това не означава че ще се предаде
14:30 10.11.2026
34 хахаха
До коментар #29 от "Забележка":ха ха ха - а то защото диктатора в киив е легитимен - бързо да намерите още 70 милиарда че не му стигат 90
14:37 10.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мишел
Коментиран от #38
14:40 10.11.2026
37 Грешка
Коментиран от #40
14:43 10.11.2026
38 Соломон
До коментар #36 от "Мишел":Русия не иска примирие и естествено Украйна е виновна за това.И как тогава ще свърши тази война за Малая Токмачка
14:44 10.11.2026
39 Соломон
До коментар #35 от "Бъдеще":Наратива и преди и сега е.Украйна иска мир но няма да приеме и признае нейни територии за руски по право.Украйна няма да приеме вече НИКОГА руския език на територията си
14:46 10.11.2026
40 Соломон
До коментар #37 от "Грешка":На там вървят нещата.Само при капитулация на Русия може да има мир
14:48 10.11.2026
41 Примирие няма да има
14:54 10.11.2026
42 Джон
До коментар #31 от "Забележка":И кой е издал тая заповед? Непризнатия от никоя нормална държава "Международен наказателен съд". Да си я завлат тая заповед...
14:55 10.11.2026
43 гошо
14:59 10.11.2026