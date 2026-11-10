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Зеленски: Примирието по фронта е най-бързият край на войната
  Тема: Украйна

Зеленски: Примирието по фронта е най-бързият край на войната

10 Ноември, 2026 14:00 1 077 43

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • прекратяване на огъня-
  • преговори

Украинският президент предложи бойните действия да спрат по настоящата линия на съприкосновение, последвани от преговори

Зеленски: Примирието по фронта е най-бързият край на войната - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прекратяване на огъня по настоящата линия на съприкосновение и незабавен преход към преговори е най-бързият начин да бъде сложен край на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за датската медия DR Nyheder.

„Спираме там, където сме, прекратяваме огъня и преминаваме към дипломатическия път“, каза Зеленски. По думите му така ще приключи горещата фаза на войната и хората ще спрат да загиват. Той допусна, че преговорите могат да продължат месец, два месеца, година или дори по-дълго.

Икономиката и мобилизацията

Украинският президент заяви, че подобен подход би забавил темповете на мобилизацията и би позволил на икономиката да възстанови активността си, докато продължават дипломатическите разговори.

Зеленски призна, че прекратяването на огъня ще изисква отговори на редица въпроси. Сред тях са позициите на страните, мандатът на наблюдателната мисия, демилитаризацията, участието на европейските държави и финансирането на възстановяването на Украйна.

Спорът за реда на преговорите

Зеленски заяви, че ако руският президент Владимир Путин настоява първо да бъде договорен всеобхватен план, а едва след това да бъдат прекратени бойните действия, това би показало нежелание за спиране на войната.

„Ако Путин не иска прекратяване на огъня и казва: първо да договорим обширен план, а после ще спрем войната, това просто означава, че той не иска да я спре“, каза украинският президент. Твърдението е част от позицията на Зеленски в интервюто и не представлява потвърден резултат от преговорите.

Преговорите в Абу Даби

На 10 ноември в Абу Даби започнаха тристранни разговори между Украйна, САЩ и Русия за прекратяване на бойните действия. Срещите са планирани за 10 и 11 ноември.

Преди началото им украинската делегация проведе отделни срещи с европейски партньори и представители на САЩ. Украинската страна заяви, че не очаква пробив на първата среща, но разчита на втория кръг от разговорите.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аааа, зеленияпор искал край на войната

    44 2 Отговор
    А 2022 година що не искА?

    Коментиран от #21, #32

    14:01 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Видяхме го вече

    45 3 Отговор
    Лъжите вече не вървят, никакво примирие.

    14:03 10.11.2026

  • 4 Ахаха

    37 2 Отговор
    Късно е либе за китка...

    14:04 10.11.2026

  • 5 Бай той Толстой

    29 0 Отговор
    Кой е тоя бе😁?

    Коментиран от #10

    14:05 10.11.2026

  • 6 да беее

    32 0 Отговор
    най-бързият край ще е като паднат няколко напудрени и самозабравили се алчни глави

    14:05 10.11.2026

  • 7 Шумк@р

    30 2 Отговор
    Ама нали не искаш да даваш територия, ако спре на сегашната линия ще загубиш 20% територия. Дрогата не прощава на зелю даге не знае какво говори

    14:06 10.11.2026

  • 8 Анонимен

    30 1 Отговор
    Това, което е предложил тоя, няма никакво значение! В хранителната верига на живота той е предназначен да бъде изяден, т. е. - в менюто

    14:06 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трол

    26 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бай той Толстой":

    Този е най-високоплатеният артист в света.

    14:10 10.11.2026

  • 11 Като искаш

    29 1 Отговор
    мир, вдигаш белите знамена и се махаш от Украйна! Време е да Те потричат близките на избитите по твоя вина!!!

    14:10 10.11.2026

  • 12 хннввз

    23 1 Отговор
    Примирие докато доставят ракетите от Европа и после пак газ

    14:12 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факти

    17 17 Отговор
    Зеленски: Примирието по фронта е най-бързият край на войната, затова вдигам бялото знаме

    Коментиран от #33

    14:14 10.11.2026

  • 15 Kaлпазанин

    10 15 Отговор
    Застудя ,

    14:15 10.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Зевзек

    20 15 Отговор
    Тия оферти ги давай на Борис Джонсън

    14:16 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Радев

    18 18 Отговор
    Проблемът е , че бункерния ,дърт фашист не иска мир и край на войната .

    14:17 10.11.2026

  • 20 НО ТОГАВА КОГА СТАНЕ

    21 14 Отговор
    примирието ти ще останеш без круизи златна тоалетна разпределения на милиарди пари от европейските граждани взети насилствено. И ДАНО ТАКА ДА БЪДЕ. И ВЪРНЕТЕ ВСИЧКО ЩО ОТКРАДНАХТЕ. МОЖЕ БИ НО НА ДАЛИ.

    14:17 10.11.2026

  • 21 хахаха

    18 10 Отговор

    До коментар #1 от "Аааа, зеленияпор искал край на войната":

    много е важно примирието за да намери още спонсори и оръжие

    14:17 10.11.2026

  • 22 Хитрец си ти

    14 7 Отговор
    Андрешко.

    14:18 10.11.2026

  • 23 Познаващ

    16 5 Отговор
    Гладна кокошка,просо сънува,та и тоя така,имаше време когато мира беше готов,но го отхвърлихте,заради кураторите ви,сега ще си носите последствията..

    14:19 10.11.2026

  • 24 Минск -1 , 2 Истанбул

    15 3 Отговор
    Това с примирието вече беше .

    14:19 10.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Питащ

    9 2 Отговор
    Кво стана? Отмени ли забраната за преговори? Иначе защо прати делегация?

    14:23 10.11.2026

  • 29 Забележка

    1 11 Отговор
    Диктаторът в Кремъл не е легитимен и има заповед за арест като военнопрестъпник .

    Коментиран от #34

    14:26 10.11.2026

  • 30 стоян георгиев

    8 0 Отговор
    Пак се е надрусал и се рее в розовите облаци

    14:27 10.11.2026

  • 31 Забележка

    2 8 Отговор
    Диктаторът в Кремъл не е легитимен и има заповед за арест като военнопрестъпник .

    Коментиран от #42

    14:27 10.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Соломон

    1 8 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Украйна иска мир но това не означава че ще се предаде

    14:30 10.11.2026

  • 34 хахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Забележка":

    ха ха ха - а то защото диктатора в киив е легитимен - бързо да намерите още 70 милиарда че не му стигат 90

    14:37 10.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мишел

    8 1 Отговор
    Примирието е начин да продължи войната след пауза. Русия няма да приеме примирие и спиране на огъня

    Коментиран от #38

    14:40 10.11.2026

  • 37 Грешка

    4 1 Отговор
    Капитулацията е най-краткият път.

    Коментиран от #40

    14:43 10.11.2026

  • 38 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Русия не иска примирие и естествено Украйна е виновна за това.И как тогава ще свърши тази война за Малая Токмачка

    14:44 10.11.2026

  • 39 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "Бъдеще":

    Наратива и преди и сега е.Украйна иска мир но няма да приеме и признае нейни територии за руски по право.Украйна няма да приеме вече НИКОГА руския език на територията си

    14:46 10.11.2026

  • 40 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Грешка":

    На там вървят нещата.Само при капитулация на Русия може да има мир

    14:48 10.11.2026

  • 41 Примирие няма да има

    1 1 Отговор
    или окончателен мир или бой до дупка кой колкото издържи! Зеленски го знае това много добре, но говори така за да получи още и още пари, помощи, дарения и оръжие. За какво му е като уж иска мир? Защо отказа мир преди време в Турция? Русия още тогава каза ние можем да водим война и 10, 20, 30 години вие колко можете?

    14:54 10.11.2026

  • 42 Джон

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Забележка":

    И кой е издал тая заповед? Непризнатия от никоя нормална държава "Международен наказателен съд". Да си я завлат тая заповед...

    14:55 10.11.2026

  • 43 гошо

    0 0 Отговор
    Наркоманчето се превъзбужда.

    14:59 10.11.2026

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