Зеленски: Примирието по фронта е най-бързият край на войната

Прекратяване на огъня по настоящата линия на съприкосновение и незабавен преход към преговори е най-бързият начин да бъде сложен край на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за датската медия DR Nyheder.

„Спираме там, където сме, прекратяваме огъня и преминаваме към дипломатическия път“, каза Зеленски. По думите му така ще приключи горещата фаза на войната и хората ще спрат да загиват. Той допусна, че преговорите могат да продължат месец, два месеца, година или дори по-дълго.

Икономиката и мобилизацията

Украинският президент заяви, че подобен подход би забавил темповете на мобилизацията и би позволил на икономиката да възстанови активността си, докато продължават дипломатическите разговори.

Зеленски призна, че прекратяването на огъня ще изисква отговори на редица въпроси. Сред тях са позициите на страните, мандатът на наблюдателната мисия, демилитаризацията, участието на европейските държави и финансирането на възстановяването на Украйна.

Спорът за реда на преговорите

Зеленски заяви, че ако руският президент Владимир Путин настоява първо да бъде договорен всеобхватен план, а едва след това да бъдат прекратени бойните действия, това би показало нежелание за спиране на войната.

„Ако Путин не иска прекратяване на огъня и казва: първо да договорим обширен план, а после ще спрем войната, това просто означава, че той не иска да я спре“, каза украинският президент. Твърдението е част от позицията на Зеленски в интервюто и не представлява потвърден резултат от преговорите.

Преговорите в Абу Даби

На 10 ноември в Абу Даби започнаха тристранни разговори между Украйна, САЩ и Русия за прекратяване на бойните действия. Срещите са планирани за 10 и 11 ноември.

Преди началото им украинската делегация проведе отделни срещи с европейски партньори и представители на САЩ. Украинската страна заяви, че не очаква пробив на първата среща, но разчита на втория кръг от разговорите.

Източници: pravda.com.ua