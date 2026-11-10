Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да донесе мир

Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир за Украйна, а Русия може да използва паузата, за да възобнови войната по-късно. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за датската обществена телевизия DR.
„Никой не вярва, че Путин ще спре, ако напуснем Донбас. Той ще направи пауза и после ще се върне след една, две или пет години“, каза Зеленски.
По думите му предаването на украинска територия срещу мир е „абстрактна формулировка“, ако не е придружено от ясни и надеждни гаранции за сигурност. Той посочи, че американската страна е поставила въпроса дали Украйна може да „размени Донбас за сигурност“.
Зеленски е поискал уточнение какво ще означават тези гаранции и дали ще бъдат сравними с член 5 от Северноатлантическия договор. Според него отговорът е бил, че става дума за механизъм, подобен на гаранциите на НАТО, но не за членство в алианса.
Киев предлага първо прекратяване на огъня
Украинският президент заяви, че страната му вече има отрицателен опит с международните гаранции. Той припомни, че Украйна се е отказала от ядрените си оръжия, но впоследствие не е получила членство в НАТО и е станала обект на руска агресия.
Като най-бърз път към спиране на активните бойни действия Зеленски посочи задържане на настоящите позиции, прекратяване на огъня и преминаване към дипломатически преговори. „Спираме там, където сме, прекратяваме огъня и преминаваме към дипломатическия път“, каза той.
След това, според него, ще трябва да бъдат обсъдени редица въпроси: линията на съприкосновение, мандатът на наблюдателна мисия, възможни демилитаризирани зони, участието на европейските държави и възстановяването на Украйна. Зеленски предупреди, че самите преговори могат да продължат месеци или по-дълго, но примирието би сложило край на активната фаза на войната.
Териториалният въпрос остава основна пречка
Изявлението беше направено на фона на нов кръг разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Срещите са насрочени за 10 и 11 ноември и са част от американските усилия за постигане на споразумение.
Русия настоява Киев да се оттегли от останалите райони на Донбас, които украинските сили все още контролират. Украйна отхвърля доброволното предаване на територии и настоява всяко бъдещо споразумение да включва реални гаранции, които да възпират ново руско нападение.
Зеленски заяви, че ако Москва настоява първо да бъде договорен широк пакет от сложни политически и териториални въпроси, а чак след това да бъде прекратена стрелбата, това показва нежелание за бързо спиране на войната.
Източници: glavnoe.in.ua, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да беше спазил Минските.
Коментиран от #6, #19, #21
15:14 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гориил
15:17 10.11.2026
6 Знайко
До коментар #2 от "Да беше спазил Минските.":Кажи сега тези НР как се пръкнаха
Коментиран от #12, #29, #41
15:17 10.11.2026
7 Слуга на народа
15:18 10.11.2026
8 Някой
15:19 10.11.2026
9 Затова
15:19 10.11.2026
10 зелко ама не ви отърва и на ес плъховете
гледаш да печелиш време и милиарди от ес да се трупат
15:19 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Байко
До коментар #6 от "Знайко":Косово как се пръкна.
Коментиран от #16
15:20 10.11.2026
13 6135
Така е! Отстъпете и черноморието и руснаците може да се замислят за мир.
15:21 10.11.2026
14 Историята помни
15:24 10.11.2026
15 Ончо
15:24 10.11.2026
16 И НЕ САМО
До коментар #12 от "Байко":А МИ И МАКЕДОНИЯ
15:24 10.11.2026
17 Ахмак бей
Ти можеш да отстъпиш някое торбе кока!
15:24 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Историята помни
До коментар #2 от "Да беше спазил Минските.":А сега в ДНР и ЛНР защо няма нито един млад мъж, всички са мобилизирани и пратени да торят украинския чернозем.
Коментиран от #25
15:25 10.11.2026
20 Тико
15:28 10.11.2026
21 ГРУ гайтанжиева
До коментар #2 от "Да беше спазил Минските.":Това са лъжи, които бяха разобличени както от Гиркин, водил операцията за анексиране на Крим и Донбас, така и от Готвача, от когото Путин избяга по килоти.
Коментиран от #28
15:28 10.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами то
15:30 10.11.2026
24 Рускиня
15:31 10.11.2026
25 В Русия няма
До коментар #19 от "Историята помни":Мобилизация и границите са отворени...заради това ЕС дори искаше да спре туристите от Русия но няколко държави блокираха предложението
15:32 10.11.2026
26 Зеленски
15:34 10.11.2026
27 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #31
15:37 10.11.2026
28 Бяха разобличени, но
До коментар #21 от "ГРУ гайтанжиева":от меркели и оланд! Които си признаха пред цял свят, че при минск 1 и минск 2, умишлено са лъгали руснаците, с цел да печелят време и да натъпкат украѝна с оръжия! Факт, който се знае от всички!
Коментиран от #30
15:37 10.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Това бе
До коментар #28 от "Бяха разобличени, но":Потвърдено и от Меркел че целта е била да спечелят време на Украйна
Коментиран от #39
15:41 10.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Госあ
Коментиран от #36
15:43 10.11.2026
33 Инж1
Коментиран от #35, #38
15:52 10.11.2026
34 да, ама НЕ
Украйна не е имала свои ядрени оръжия, те бяха на СССР,
а наследник на СССР е Русия, затова си ги прибра обратно -
както се случи с Крим, както ще се случи и с Донбас...
15:53 10.11.2026
35 Договора се отнася
До коментар #33 от "Инж1":За неутрална Украйна а не за Украйна кандидатка за НАТО.
15:54 10.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Напротив!
До коментар #33 от "Инж1":Украйна наруши договора, според който тя запазва абсолютЕН НЕУТРАЛИТЕТ!!!
15:59 10.11.2026
39 ТОЧНО
До коментар #30 от "Това бе":ТАКА Е! И двамата с Оланд го заявиха пред света! Коварен план бяха скроили на руснаците, много коварен.
16:00 10.11.2026
40 нннн
А ,,примирие" означава протакане на преговорите с години и продължаване на войната след това
16:01 10.11.2026
41 Пандора
До коментар #6 от "Знайко":Както се пръкнаха Босна и Херциговина и Косово. Други въпроси ?
16:09 10.11.2026
42 Щеше да има мир
16:11 10.11.2026
43 5556
16:26 10.11.2026