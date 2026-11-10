Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да донесе мир

Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир за Украйна, а Русия може да използва паузата, за да възобнови войната по-късно. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за датската обществена телевизия DR.

„Никой не вярва, че Путин ще спре, ако напуснем Донбас. Той ще направи пауза и после ще се върне след една, две или пет години“, каза Зеленски.

По думите му предаването на украинска територия срещу мир е „абстрактна формулировка“, ако не е придружено от ясни и надеждни гаранции за сигурност. Той посочи, че американската страна е поставила въпроса дали Украйна може да „размени Донбас за сигурност“.

Зеленски е поискал уточнение какво ще означават тези гаранции и дали ще бъдат сравними с член 5 от Северноатлантическия договор. Според него отговорът е бил, че става дума за механизъм, подобен на гаранциите на НАТО, но не за членство в алианса.

Киев предлага първо прекратяване на огъня

Украинският президент заяви, че страната му вече има отрицателен опит с международните гаранции. Той припомни, че Украйна се е отказала от ядрените си оръжия, но впоследствие не е получила членство в НАТО и е станала обект на руска агресия.

Като най-бърз път към спиране на активните бойни действия Зеленски посочи задържане на настоящите позиции, прекратяване на огъня и преминаване към дипломатически преговори. „Спираме там, където сме, прекратяваме огъня и преминаваме към дипломатическия път“, каза той.

След това, според него, ще трябва да бъдат обсъдени редица въпроси: линията на съприкосновение, мандатът на наблюдателна мисия, възможни демилитаризирани зони, участието на европейските държави и възстановяването на Украйна. Зеленски предупреди, че самите преговори могат да продължат месеци или по-дълго, но примирието би сложило край на активната фаза на войната.

Териториалният въпрос остава основна пречка

Изявлението беше направено на фона на нов кръг разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Срещите са насрочени за 10 и 11 ноември и са част от американските усилия за постигане на споразумение.

Русия настоява Киев да се оттегли от останалите райони на Донбас, които украинските сили все още контролират. Украйна отхвърля доброволното предаване на територии и настоява всяко бъдещо споразумение да включва реални гаранции, които да възпират ново руско нападение.

Зеленски заяви, че ако Москва настоява първо да бъде договорен широк пакет от сложни политически и териториални въпроси, а чак след това да бъде прекратена стрелбата, това показва нежелание за бързо спиране на войната.

Източници: glavnoe.in.ua, apnews.com