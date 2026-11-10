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Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да донесе мир
  Тема: Украйна

Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да донесе мир

10 Ноември, 2026 15:10 1 507 43

  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • украйна-
  • русия-
  • мирни преговори

Украинският президент заяви, че Русия може да използва пауза, за да възобнови войната по-късно. Киев предлага прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия и последващи преговори

Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да донесе мир - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир за Украйна, а Русия може да използва паузата, за да възобнови войната по-късно. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за датската обществена телевизия DR.

„Никой не вярва, че Путин ще спре, ако напуснем Донбас. Той ще направи пауза и после ще се върне след една, две или пет години“, каза Зеленски.

По думите му предаването на украинска територия срещу мир е „абстрактна формулировка“, ако не е придружено от ясни и надеждни гаранции за сигурност. Той посочи, че американската страна е поставила въпроса дали Украйна може да „размени Донбас за сигурност“.

Зеленски е поискал уточнение какво ще означават тези гаранции и дали ще бъдат сравними с член 5 от Северноатлантическия договор. Според него отговорът е бил, че става дума за механизъм, подобен на гаранциите на НАТО, но не за членство в алианса.

Киев предлага първо прекратяване на огъня

Украинският президент заяви, че страната му вече има отрицателен опит с международните гаранции. Той припомни, че Украйна се е отказала от ядрените си оръжия, но впоследствие не е получила членство в НАТО и е станала обект на руска агресия.

Като най-бърз път към спиране на активните бойни действия Зеленски посочи задържане на настоящите позиции, прекратяване на огъня и преминаване към дипломатически преговори. „Спираме там, където сме, прекратяваме огъня и преминаваме към дипломатическия път“, каза той.

След това, според него, ще трябва да бъдат обсъдени редица въпроси: линията на съприкосновение, мандатът на наблюдателна мисия, възможни демилитаризирани зони, участието на европейските държави и възстановяването на Украйна. Зеленски предупреди, че самите преговори могат да продължат месеци или по-дълго, но примирието би сложило край на активната фаза на войната.

Териториалният въпрос остава основна пречка

Изявлението беше направено на фона на нов кръг разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Срещите са насрочени за 10 и 11 ноември и са част от американските усилия за постигане на споразумение.

Русия настоява Киев да се оттегли от останалите райони на Донбас, които украинските сили все още контролират. Украйна отхвърля доброволното предаване на територии и настоява всяко бъдещо споразумение да включва реални гаранции, които да възпират ново руско нападение.

Зеленски заяви, че ако Москва настоява първо да бъде договорен широк пакет от сложни политически и териториални въпроси, а чак след това да бъде прекратена стрелбата, това показва нежелание за бързо спиране на войната.

Източници: glavnoe.in.ua, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да беше спазил Минските.

    56 5 Отговор
    Там ДНР и ЛНР бяха републики с руско население, под украинска юрисдикция. Да не беше ги тормозил. Свърши тая, кака се ожени.

    Коментиран от #6, #19, #21

    15:14 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гориил

    37 5 Отговор
    Само Русия може да гарантира мир в Украйна. Колкото по-скоро приключи окупацията на Бандера в руския Донбас, толкова по-големи са шансовете на Киев за оцеляване.

    15:17 10.11.2026

  • 6 Знайко

    2 19 Отговор

    До коментар #2 от "Да беше спазил Минските.":

    Кажи сега тези НР как се пръкнаха

    Коментиран от #12, #29, #41

    15:17 10.11.2026

  • 7 Слуга на народа

    31 2 Отговор
    Зеленото вече е напълно изчерпан като фигурант. Моделът му на управление и терор над украинците - също. В момента единствено Русия има полза донякъде от него.

    15:18 10.11.2026

  • 8 Някой

    33 2 Отговор
    Неотстъпването на Донбас също няма да донесе мир.

    15:19 10.11.2026

  • 9 Затова

    28 2 Отговор
    отстъпвай цяла Украйна като искаш мир и изчезвай.

    15:19 10.11.2026

  • 10 зелко ама не ви отърва и на ес плъховете

    28 1 Отговор
    ние вярваме че Путин ще спре, ако напуснете Донбас когато клекнеш на примиерието
    гледаш да печелиш време и милиарди от ес да се трупат

    15:19 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Байко

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "Знайко":

    Косово как се пръкна.

    Коментиран от #16

    15:20 10.11.2026

  • 13 6135

    26 2 Отговор
    "Отстъпването на Донбас няма да донесе мир"

    Така е! Отстъпете и черноморието и руснаците може да се замислят за мир.

    15:21 10.11.2026

  • 14 Историята помни

    3 30 Отговор
    Колко пъти са отстъпвали на къpвав диктатор като Путин, толкова пъти войната се е разширявала.

    15:24 10.11.2026

  • 15 Ончо

    22 1 Отговор
    По-скоро обратното,ама ЕС му обещаха 200 милиарда.

    15:24 10.11.2026

  • 16 И НЕ САМО

    16 0 Отговор

    До коментар #12 от "Байко":

    А МИ И МАКЕДОНИЯ

    15:24 10.11.2026

  • 17 Ахмак бей

    23 1 Отговор
    Не внушавай че отстъпваш нещо, което нямаш!
    Ти можеш да отстъпиш някое торбе кока!

    15:24 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Историята помни

    3 22 Отговор

    До коментар #2 от "Да беше спазил Минските.":

    А сега в ДНР и ЛНР защо няма нито един млад мъж, всички са мобилизирани и пратени да торят украинския чернозем.

    Коментиран от #25

    15:25 10.11.2026

  • 20 Тико

    18 2 Отговор
    И държането на Донбас на всяка цена е равно на сриването му със земята после - превземане. Ама така му изнася на зелю, да стои без избори и да върви просията 90 милиарда, после още 70, сега още 45. Дреме им за златните бидета, не за Донбас.

    15:28 10.11.2026

  • 21 ГРУ гайтанжиева

    4 20 Отговор

    До коментар #2 от "Да беше спазил Минските.":

    Това са лъжи, които бяха разобличени както от Гиркин, водил операцията за анексиране на Крим и Донбас, така и от Готвача, от когото Путин избяга по килоти.

    Коментиран от #28

    15:28 10.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами то

    16 2 Отговор
    При преговорите в Истанбул Русия спря огъня , Украйна беше готова да подпише споразумение но запада ги спря.... Украйна загуби 20% от територията си и сега пак иска спиране....но никой не вярва че ще се съгласи на условията на Русия и няма смисъл от протакане

    15:30 10.11.2026

  • 24 Рускиня

    10 5 Отговор
    Новата Баба Ванга 😂 Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да донесе мир

    15:31 10.11.2026

  • 25 В Русия няма

    13 4 Отговор

    До коментар #19 от "Историята помни":

    Мобилизация и границите са отворени...заради това ЕС дори искаше да спре туристите от Русия но няколко държави блокираха предложението

    15:32 10.11.2026

  • 26 Зеленски

    14 4 Отговор
    трески до тресат случайно да се не постиге съгласие за мир! Урсулите също треперят защото вниманието за ужасяващото положение на европа ще се насочи към тях а и потоците мъни ще секнат!

    15:34 10.11.2026

  • 27 Много Известен Съветски Актьор

    3 15 Отговор
    Няма да им давате Донбас. Изчакайте демократите да импийчментосът Тръмпи и тогава ще се водят други преговори. Орките не могат пета година сами да окупират целият Донбас и разчитат на Тръмп да им свърши "мръсната работа". Крепостните привършват и вече има кадри от центъра на Москва как ги ловят на стада и ги пращат в Украйна. Вчера украинците ликвидираха близо 3000 "асвабадителя" само за един ден. С този темп, скоро половината Русия ще е мюсюлманска. Тя и сега Москва е пълна с кавказци, таджики, узбеки и прочие "православни руснаци". Рускините ще се таковат с разни препечени гастарбайтери от Пакистан, Индия и Никарагуа. Като дълги години след Втората Световна. Като идваха по нашето Черно Море, бяха, като отвързани кучки. Партийният секретар на групата, не можеше да ги озапти.

    Коментиран от #31

    15:37 10.11.2026

  • 28 Бяха разобличени, но

    17 3 Отговор

    До коментар #21 от "ГРУ гайтанжиева":

    от меркели и оланд! Които си признаха пред цял свят, че при минск 1 и минск 2, умишлено са лъгали руснаците, с цел да печелят време и да натъпкат украѝна с оръжия! Факт, който се знае от всички!

    Коментиран от #30

    15:37 10.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Това бе

    16 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бяха разобличени, но":

    Потвърдено и от Меркел че целта е била да спечелят време на Украйна

    Коментиран от #39

    15:41 10.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Госあ

    12 2 Отговор
    Кога Украйна е имала собствени ядрени оръжия, бе?

    Коментиран от #36

    15:43 10.11.2026

  • 33 Инж1

    2 10 Отговор
    Каквито и да било териториални отстъпки ще узаконят агресията на рф. И частично ще я оправдаят!?!? САЩ и UK да не забравят, че са се подписали под Меморандума от Будапеща!?!?!? За русия е ясно - те са нарушавали всеки договор, който са подписали!!!

    Коментиран от #35, #38

    15:52 10.11.2026

  • 34 да, ама НЕ

    11 0 Отговор
    "Украйна се е отказала от ядрените СИ оръжия" - ей тук е ключът от бараката.
    Украйна не е имала свои ядрени оръжия, те бяха на СССР,
    а наследник на СССР е Русия, затова си ги прибра обратно -
    както се случи с Крим, както ще се случи и с Донбас...

    15:53 10.11.2026

  • 35 Договора се отнася

    9 0 Отговор

    До коментар #33 от "Инж1":

    За неутрална Украйна а не за Украйна кандидатка за НАТО.

    15:54 10.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Напротив!

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Инж1":

    Украйна наруши договора, според който тя запазва абсолютЕН НЕУТРАЛИТЕТ!!!

    15:59 10.11.2026

  • 39 ТОЧНО

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Това бе":

    ТАКА Е! И двамата с Оланд го заявиха пред света! Коварен план бяха скроили на руснаците, много коварен.

    16:00 10.11.2026

  • 40 нннн

    7 0 Отговор
    ,,Отстъпване на Донбас" бе условието преди 3 години. Зеленски се опъна и сега ще загуби още 4 области.
    А ,,примирие" означава протакане на преговорите с години и продължаване на войната след това

    16:01 10.11.2026

  • 41 Пандора

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Знайко":

    Както се пръкнаха Босна и Херциговина и Косово. Други въпроси ?

    16:09 10.11.2026

  • 42 Щеше да има мир

    4 0 Отговор
    Нямаше да има война, ако беше се придържал към Минските споразумения. Но ако ти алчен клоун не изпълняваше нарежданията на деменцията Байдън и другите пенсионери, които са искали явно да отмъстят за нещо на Путин. Ти я захвана тази война и хукна на просия, да не говорим за глупостите с които заливаше и просеше по свет. Путин ще спре когато Русия реши, не ти и твоето хленчене ще спрат захванатото от теб унищожаване на Украйна.

    16:11 10.11.2026

  • 43 5556

    0 0 Отговор
    Мисля си о не мога да го измисля: Ако Русия отреже Украйна от морето и тя стане остров в Руската федерация дали ще бъде интересна на Запада?

    16:26 10.11.2026

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