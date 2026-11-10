Новини
Свят »
Турция »
11 задържани след взрив в турски завод, 17 загинали

11 задържани след взрив в турски завод, 17 загинали

10 Ноември, 2026 15:30 692 2

  • турция-
  • взрив-
  • стоманодобивен завод-
  • трудова безопасност-
  • издирване на отговорност

Инцидентът е станал по време на ремонт на електродъгова пещ в завод за желязо и стомана край Измир. Първоначално по случая са били задържани шестима души

11 задържани след взрив в турски завод, 17 загинали - 1
Снимка: turkishminute.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при взрива в завода за желязо и стомана HABAŞ край турския град Измир достигна 17. Инцидентът е станал на 9 ноември около обяд в района Алиага, докато в предприятието са се извършвали планирани ремонтни дейности по електродъгова пещ.

Първоначално президентът Реджеп Тайип Ердоган съобщи за 16 загинали и 13 ранени. По-късно министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу потвърди, че един от тежко пострадалите е починал в болница. Турските медии публикуваха различни данни за броя на ранените, който се посочва между 12 и 15 души.

Кран е паднал в пещта

Според губернатора на Измир Сюлейман Елбан над пещта е паднал мостов кран, използван при подмяната на котел. Падането е засегнало газопровод и е предизвикало мощния взрив, последван от пожар в производственото хале.

Министърът на труда Ведат Ъшъкхан посочи, че при инцидента са били прекъснати тръби за природен газ и кислород. Точната последователност на събитията и евентуалните нарушения на правилата за безопасност все още се изясняват.

„При проверките ще бъдат установени всички обстоятелства и ще се изясни дали има небрежност или пропуски, допринесли за смъртта на работниците“, заяви Ъшъкхан.

Задържаните са 11

Първоначално шестима души са били задържани във връзка със случая. По-късно турски медии съобщиха, че броят на задържаните е нараснал до 11. На този етап няма данни срещу тях да са повдигнати обвинения, а задържането не означава установена вина.

По разследването са назначени четирима прокурори. Турската институция за социално осигуряване е определила главен инспектор, който да провери условията на труд и спазването на изискванията за безопасност в предприятието.

Министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар заяви, че проверката ще обхване както административните, така и съдебните аспекти на инцидента. „Всеки, за когото бъде установено, че е проявил небрежност, ще понесе отговорност“, каза той.

Проверки на трудовата безопасност

Министърът на труда съобщи, че в завода са работили 37 специалисти по трудова безопасност, двама трудови лекари и медицински служител. По думите му предприятието е било проверявано от инспекционните органи на министерството в различни периоди.

Разследването трябва да установи защо е паднал кранът, как са били извършвани ремонтните дейности и дали са били предприети достатъчни мерки за защита на работниците. Докато тези въпроси не бъдат изяснени, причината за взрива и отговорността за него остават предмет на проверка.

Източници: apnews.com, hurriyetdailynews.com, haberler.com


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОРУНА ЛОМ

    1 0 Отговор
    СЛЕД ДЪЖД, КАЧУЛКА!КАТО НА,ТРАКИЯТА

    15:34 10.11.2026

  • 2 666

    3 0 Отговор
    В Турция веднага след трагедия има задържани за разлика от нас

    15:49 10.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания