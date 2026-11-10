11 задържани след взрив в турски завод, 17 загинали

Броят на загиналите при взрива в завода за желязо и стомана HABAŞ край турския град Измир достигна 17. Инцидентът е станал на 9 ноември около обяд в района Алиага, докато в предприятието са се извършвали планирани ремонтни дейности по електродъгова пещ.

Първоначално президентът Реджеп Тайип Ердоган съобщи за 16 загинали и 13 ранени. По-късно министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу потвърди, че един от тежко пострадалите е починал в болница. Турските медии публикуваха различни данни за броя на ранените, който се посочва между 12 и 15 души.

Кран е паднал в пещта

Според губернатора на Измир Сюлейман Елбан над пещта е паднал мостов кран, използван при подмяната на котел. Падането е засегнало газопровод и е предизвикало мощния взрив, последван от пожар в производственото хале.

Министърът на труда Ведат Ъшъкхан посочи, че при инцидента са били прекъснати тръби за природен газ и кислород. Точната последователност на събитията и евентуалните нарушения на правилата за безопасност все още се изясняват.

„При проверките ще бъдат установени всички обстоятелства и ще се изясни дали има небрежност или пропуски, допринесли за смъртта на работниците“, заяви Ъшъкхан.

Задържаните са 11

Първоначално шестима души са били задържани във връзка със случая. По-късно турски медии съобщиха, че броят на задържаните е нараснал до 11. На този етап няма данни срещу тях да са повдигнати обвинения, а задържането не означава установена вина.

По разследването са назначени четирима прокурори. Турската институция за социално осигуряване е определила главен инспектор, който да провери условията на труд и спазването на изискванията за безопасност в предприятието.

Министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар заяви, че проверката ще обхване както административните, така и съдебните аспекти на инцидента. „Всеки, за когото бъде установено, че е проявил небрежност, ще понесе отговорност“, каза той.

Проверки на трудовата безопасност

Министърът на труда съобщи, че в завода са работили 37 специалисти по трудова безопасност, двама трудови лекари и медицински служител. По думите му предприятието е било проверявано от инспекционните органи на министерството в различни периоди.

Разследването трябва да установи защо е паднал кранът, как са били извършвани ремонтните дейности и дали са били предприети достатъчни мерки за защита на работниците. Докато тези въпроси не бъдат изяснени, причината за взрива и отговорността за него остават предмет на проверка.

Източници: apnews.com, hurriyetdailynews.com, haberler.com