Русия удари украинската енергетика преди разговорите в Абу Даби

Русия нанесе нови удари по украинската енергийна инфраструктура часове преди началото на тристранните разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Атаките през нощта са засегнали 10 украински области и пет големи подстанции, които пренасят електроенергия между регионите, съобщи украинският премиер Сергий Корецки. Подстанциите се намират в Полтавска, Днепропетровска, Виницка и Кировоградска област.

Според украинските военновъздушни сили Русия е изстреляла 162 дрона от различни типове и една балистична ракета. По данни, цитирани от „Гардиън“, руските атаки през последното денонощие са убили най-малко девет души и са ранили 39. Информацията за жертвите е приписана на украински медии и не е представена като окончателна равносметка.

Ударите бяха нанесени в момент, когато Вашингтон се опитва да постави началото на нов дипломатически процес за прекратяване на войната. Президентът Володимир Зеленски обвини Москва, че увеличава натиска върху Украйна преди преговорите, включително чрез атаки срещу електропреносната мрежа. По-рано той заяви, че Русия се стреми да остави страната без електричество, като поразява подстанции, свързващи ядрените електроцентрали с националната мрежа.

Разговорите започнаха на фона на нови удари

Преговорите в столицата на Обединените арабски емирства започнаха във вторник и са първата тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ от февруари. Форматът е планиран за два дни, а основната тема са бъдещите гаранции за сигурност. За Украйна въпросът е свързан с предотвратяването на ново руско нападение, докато Москва разглежда НАТО като заплаха.

Първият ден е продължил близо четири часа, съобщи Асошиейтед прес, като разговорите се очаква да продължат в сряда. Американският пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър участват в посредническите усилия. Къшнър заяви, че са се появили „някои добри идеи как да бъдат преодолени“ различията между страните.

Европейските държави не са част от основния формат, на което Германия настоява да бъде променено. Представители на Великобритания, Германия, Франция, НАТО и Европейския съюз провеждат отделни разговори за възможните гаранции за сигурност и бъдещата архитектура на сигурността в Европа. В същото време ударите по украинската енергийна мрежа поставят на изпитание способността на страната да поддържа електроснабдяването и отоплението с наближаването на зимата.

Източници: apnews.com, theguardian.com, rferl.org