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Русия удари украинската енергетика преди разговорите в Абу Даби
  Тема: Украйна

Русия удари украинската енергетика преди разговорите в Абу Даби

10 Ноември, 2026 15:35 822 15

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  • украйна-
  • енергетика-
  • аби даби-
  • мирни преговори

Москва атакува пет големи подстанции в 10 области часове преди началото на преговорите между Русия, Украйна и САЩ

Русия удари украинската енергетика преди разговорите в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия нанесе нови удари по украинската енергийна инфраструктура часове преди началото на тристранните разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Атаките през нощта са засегнали 10 украински области и пет големи подстанции, които пренасят електроенергия между регионите, съобщи украинският премиер Сергий Корецки. Подстанциите се намират в Полтавска, Днепропетровска, Виницка и Кировоградска област.

Според украинските военновъздушни сили Русия е изстреляла 162 дрона от различни типове и една балистична ракета. По данни, цитирани от „Гардиън“, руските атаки през последното денонощие са убили най-малко девет души и са ранили 39. Информацията за жертвите е приписана на украински медии и не е представена като окончателна равносметка.

Ударите бяха нанесени в момент, когато Вашингтон се опитва да постави началото на нов дипломатически процес за прекратяване на войната. Президентът Володимир Зеленски обвини Москва, че увеличава натиска върху Украйна преди преговорите, включително чрез атаки срещу електропреносната мрежа. По-рано той заяви, че Русия се стреми да остави страната без електричество, като поразява подстанции, свързващи ядрените електроцентрали с националната мрежа.

Разговорите започнаха на фона на нови удари

Преговорите в столицата на Обединените арабски емирства започнаха във вторник и са първата тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ от февруари. Форматът е планиран за два дни, а основната тема са бъдещите гаранции за сигурност. За Украйна въпросът е свързан с предотвратяването на ново руско нападение, докато Москва разглежда НАТО като заплаха.

Първият ден е продължил близо четири часа, съобщи Асошиейтед прес, като разговорите се очаква да продължат в сряда. Американският пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър участват в посредническите усилия. Къшнър заяви, че са се появили „някои добри идеи как да бъдат преодолени“ различията между страните.

Европейските държави не са част от основния формат, на което Германия настоява да бъде променено. Представители на Великобритания, Германия, Франция, НАТО и Европейския съюз провеждат отделни разговори за възможните гаранции за сигурност и бъдещата архитектура на сигурността в Европа. В същото време ударите по украинската енергийна мрежа поставят на изпитание способността на страната да поддържа електроснабдяването и отоплението с наближаването на зимата.

Източници: apnews.com, theguardian.com, rferl.org


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ахмак бей

    16 0 Отговор
    Ашколсун, ън те така се прави!

    15:38 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Атина Палада

    14 1 Отговор
    Всичко направено от комунистите трябва да бъде унищожено.Само тогава Украйна ще е достойна за влизане в ЕС:))) Така "викат" в БрУсел...

    15:44 10.11.2026

  • 5 Примати

    0 16 Отговор
    Има кадри от Москва на задържани мъже и забележете непълнолетни , които са били първо задържани от полицията и после буквално принуждавани да подпишат договор с министерството на отбраната , тоест да бъдат пратени на фронта… Какъв позор , какъв срам , в какво посмешище се превърна Русия … междувременно руските загуби на фронта вече се установиха по над 2000 на ден от една страна заради месните вълни и от друга заради все по - голямото количество украински дронове с изкуствен интелект …

    Коментиран от #7, #8, #9, #10

    15:48 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 м даааа

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Примати":

    на тези измислици и в детската градина не биха повярвали

    15:59 10.11.2026

  • 11 Ами нормално

    11 1 Отговор
    Украйна атакува рафинериите а Русия Ел.мрежа

    Коментиран от #15

    16:00 10.11.2026

  • 12 Смърть на фашизма, свобода на народите

    4 5 Отговор
    Русия удари украинската енергетика преди разговорите в Абу Даби и досега Русия с всички свой действия показва на Света че е терористично-фашистка държава, която не се интересува от мир и мирни преговори !!! Войната в Украйна няма да приключи, докато Путин не постигне фашистките си цели или докато фашистка Русия не бъде разгромена и депутизирана от единен и общ антифашистки фронт ...!!!

    А целите на Путин са ликвидирането на държавата Украйна с геноцид и капитулация и заличаване украинската държавност и суверенитет с възстановяването на руския контрол и подчинение на Украйна, затова западните лидери и българските русолизци, трябва да са наясно и да престанат да се заблуждават, че разговори за мир с Путин, могат да доведат до прекратяване на войната...!!!

    НЕ..!!! Амбициите на Путин и на Кремъл не се ограничават само до капитулацияна на Украйна, А са за възстановяване на по-мащабното руско влияние и в Европа и за промяна, контрол и подчинение на Москва и на страните от Източна Европа да са отново под руски контрол и влияние !!!

    Но най голямата цел на Путин, която беше ясно формулирана от него в речта му във Валдай е същата и съвпада с целите които е имал някога и Хитлер – създаването на “Нов световен ред“ и промяна на целия сега съществуващ световен ред с руска хегемония над света...!

    Коментиран от #14

    16:07 10.11.2026

  • 13 Сатана Z

    8 0 Отговор
    И какво общо имат преговорите с планираните от ГЩ на Русия удари по обекти от стратегическо значение за Укрия?

    16:09 10.11.2026

  • 14 Светът видя

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Смърть на фашизма, свобода на народите":

    Как на преговорите в Истанбул където и двете страни бяха готови са подпишат и да спрат конфликта запада нареди на Украйна да се откаже от мира и да воюва

    16:11 10.11.2026

  • 15 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами нормално":

    Още при първите украински удари по руски рафинерии, Русия отговори с унищожаването на всички украински НПЗ. От над три години Украйна не може дапусне свой НПЗ и всички течни горива там са внос.

    16:29 10.11.2026

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