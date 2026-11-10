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Националният сбор договори заем от 10,6 млн. евро за льо Пен
  Тема: Избори

Националният сбор договори заем от 10,6 млн. евро за льо Пен

10 Ноември, 2026 16:25 441 4

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Партията е постигнала предварително споразумение с две европейски банки, чиито имена не се съобщават. Очаква се окончателен отговор до края на ноември

Националният сбор договори заем от 10,6 млн. евро за льо Пен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френската партия „Национален сбор“ е постигнала предварително споразумение с две европейски банки за заем от 10,6 млн. евро, предназначен за президентската кампания на Марин льо Пен през 2027 г. Имената на финансовите институции не се съобщават, а окончателен отговор се очаква до края на ноември.

„Намираме се в много напреднали преговори с две нефренски, но европейски банки“, заяви ковчежникът на партията Кевин Пфефер пред АФП. Той допълни, че е „доста оптимистично настроен“ за отпускането на кредита и определи предварителното споразумение като признание за надеждността и достоверността на финансовото досие на партията.

Френските банки отказаха финансиране

До предварителното споразумение се стигна след продължително търсене на кредитор за кампанията на льо Пен. Според АФП няколко френски банкови групи, сред които „Сосиете женерал“ и „Ла Банка постал“, са отказали финансиране с аргумента, че вече не кредитират политическия живот, независимо от кандидата или изборите.

Френското правителство също търсеше решение за достъпа на кандидатите до банкови заеми. Премиерът Себастиен Льокорню призова банките да участват във финансирането на президентските кампании, като предупреди за риска от чуждо влияние, ако политическите формации бъдат принудени да търсят средства извън Франция.

Предишният заем беше от унгарска банка

През 2022 г. Марин льо Пен получи заем от 10,6 млн. евро от унгарска банка за предишната си президентска кампания. За изборите през 2027 г. Националният сбор отново се насочи към европейски кредитори, след като не успя да осигури финансиране от френски банки.

Необходимата сума е свързана с разходите за кампанията, които подлежат на възстановяване от държавата при изпълнение на законовите условия. Според АФП възстановимите разходи за кандидат, достигнал до втория тур, са около 10,7 млн. евро.

Пфефер заяви в края на октомври, че партията може да води кампания с нормален ритъм до края на 2026 г., но след това ще трябва да търси друго решение. Той пое ангажимент останалите задължения на Националния сбор да бъдат погасени преди изборите, насрочени за 18 април и 2 май 2027 г.

По данни, цитирани от АФП, пасивите на партията са били близо 19 млн. евро в края на 2024 г., около 10 млн. евро в края на 2025 г., а в момента възлизат на приблизително 7 млн. евро.

Източници: gestion.directsecurities.fr, lemonde.fr


Франция
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  • 1 Болен Сайдеров

    2 1 Отговор
    А на Копейкин кой му дава милиони да са дзвери за Президент 🇻🇳🤣🇹🇷

    16:38 10.11.2026

  • 2 Роко

    1 1 Отговор
    Явно парите от Москва свършиха и сега нацистката свиня трябва да взима кредити

    16:42 10.11.2026

  • 3 От Путин

    0 1 Отговор
    с лихва 12% ,преференциално!

    16:44 10.11.2026

  • 4 Яга

    0 1 Отговор
    Тази баба,къде е тръгнала?

    16:46 10.11.2026

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