Украинското ГУР: Русия готви удари по хранителната индустрия

Русия подготвя удари по обекти от хранителната промишленост в Украйна, включително по предприятия с украински и чуждестранни собственици. Това твърди анонимен източник от Главното управление на разузнаването на Украйна пред Интерфакс-Украйна и РБК-Украйна.

Според източника сред възможните цели са съоръжения за съхранение и преработка на селскостопанска продукция, елеватори, складове, предприятия за производство на слънчогледово и други растителни масла, млекопреработвателни и маслодобивни предприятия, месокомбинати, птицеферми и други обекти от хранителния сектор. Конкретни предприятия, дати или предполагаем график за атаки не са посочени.

Твърдяната цел е натиск върху продоволствената сигурност

„Целта на Русия е да дестабилизира ситуацията в Украйна чрез удар по продоволствената сигурност“, заявява източникът, цитиран от украинските медии. По думите му последваща информационна кампания би трябвало да деморализира обществото, докато щетите върху предприятията биха засегнали икономиката и валутните постъпления в украинския бюджет.

В същото време украинското разузнаване твърди, че Москва цели да увеличи дела на руския износ на селскостопанска продукция, особено към държави в Африка, Близкия изток и Азия. Това е позиция на анонимния източник от ГУР, а не независимо потвърден факт.

Удар по склад в Одеса

Съобщението идва на фона на продължаващи руски атаки срещу логистични и граждански обекти в Украйна. На 9 ноември руски сили са поразили склад в Одеса, в който се е съхранявала храна за детски градини и училища. При удара са загинали трима души, съобщиха местни власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Асошиейтед прес съобщава и за предишни удари по центрове за дистрибуция на храни и търговски обекти, които са нарушили логистиката и са оставили празни рафтове в някои украински супермаркети. Украински представители заявиха, че производителите и търговците преструктурират доставките и че при необходимост европейски държави могат да компенсират недостиг на храни.

Към момента информацията за планирани нови удари по хранителната промишленост се основава на твърдение на анонимен източник от украинското разузнаване. Публично не са представени конкретни цели или доказателства, които да потвърдят подготовката на отделни атаки.

Източници: en.interfax.com.ua, rbc.ua, apnews.com