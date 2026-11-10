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Украинското ГУР: Русия готви удари по хранителната индустрия
  Тема: Украйна

Украинското ГУР: Русия готви удари по хранителната индустрия

10 Ноември, 2026 16:30 416 8

  • украйна-
  • русия-
  • хранителна промишленост-
  • продоволствена сигурност

Анонимен източник от украинското разузнаване посочва елеватори, складове, маслодобивни предприятия, мандри и месокомбинати като възможни цели

Украинското ГУР: Русия готви удари по хранителната индустрия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия подготвя удари по обекти от хранителната промишленост в Украйна, включително по предприятия с украински и чуждестранни собственици. Това твърди анонимен източник от Главното управление на разузнаването на Украйна пред Интерфакс-Украйна и РБК-Украйна.

Според източника сред възможните цели са съоръжения за съхранение и преработка на селскостопанска продукция, елеватори, складове, предприятия за производство на слънчогледово и други растителни масла, млекопреработвателни и маслодобивни предприятия, месокомбинати, птицеферми и други обекти от хранителния сектор. Конкретни предприятия, дати или предполагаем график за атаки не са посочени.

Твърдяната цел е натиск върху продоволствената сигурност

„Целта на Русия е да дестабилизира ситуацията в Украйна чрез удар по продоволствената сигурност“, заявява източникът, цитиран от украинските медии. По думите му последваща информационна кампания би трябвало да деморализира обществото, докато щетите върху предприятията биха засегнали икономиката и валутните постъпления в украинския бюджет.

В същото време украинското разузнаване твърди, че Москва цели да увеличи дела на руския износ на селскостопанска продукция, особено към държави в Африка, Близкия изток и Азия. Това е позиция на анонимния източник от ГУР, а не независимо потвърден факт.

Удар по склад в Одеса

Съобщението идва на фона на продължаващи руски атаки срещу логистични и граждански обекти в Украйна. На 9 ноември руски сили са поразили склад в Одеса, в който се е съхранявала храна за детски градини и училища. При удара са загинали трима души, съобщиха местни власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Асошиейтед прес съобщава и за предишни удари по центрове за дистрибуция на храни и търговски обекти, които са нарушили логистиката и са оставили празни рафтове в някои украински супермаркети. Украински представители заявиха, че производителите и търговците преструктурират доставките и че при необходимост европейски държави могат да компенсират недостиг на храни.

Към момента информацията за планирани нови удари по хранителната промишленост се основава на твърдение на анонимен източник от украинското разузнаване. Публично не са представени конкретни цели или доказателства, които да потвърдят подготовката на отделни атаки.

Източници: en.interfax.com.ua, rbc.ua, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 зилен потник

    11 0 Отговор
    готвате и вие бе!или нямате подправки

    16:32 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Урсула

    9 0 Отговор
    Яжте червеи и хлебарки, по европейска директива. Изискване за да влезете в ЕС. Путин ви помсга:))

    16:37 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мишел

    6 0 Отговор
    Украйна вече няма индустрия.

    16:38 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ами

    5 0 Отговор
    война е все пак.Явно наркоманчето не е разбрало,че само подписването на капитулация може да спаси нещо от украйна.

    16:40 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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