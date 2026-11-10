ИТ срив спря операции и спешна помощ в белгийски болници

Мрежов проблем спря временно операциите, амбулаторната и спешната помощ в университетската болница UZ Brussel в брюкселския квартал Йете. Повредата е засегнала информационната инфраструктура и телефонията на лечебното заведение.

Прекъсването е започнало около 12:30 ч. Всички планирани операции и интервенции са отменени, а амбулаторната помощ е преустановена поне до 14:30 ч. Обажданията към спешния номер 112 временно са пренасочвани към други болници. Болницата е уверила, че безопасността на вече хоспитализираните пациенти е гарантирана.

„В момента има мрежов проблем в UZ Brussel, който засяга ИТ инфраструктурата и телефонията“, заяви говорителката на болницата Каролиен Де През. По думите ѝ ИТ екипите разследват причината и работят за възстановяване на връзката.

Проблеми и в болници в Лир и Антверпен

Сривът е засегнал и други лечебни заведения, свързани със сървърите на UZ Brussel. В Heilig Hartziekenhuis в Лир медицинският персонал няма достъп до пациентските данни, заради което всички прегледи се пренасрочват.

В AZ Monica в Антверпен достъпът до пациентските досиета е изключен превантивно. Болницата обаче продължава да извършва консултации и операции, съобщи Belga. Други лечебни заведения, които използват същия софтуер, засега не са съобщили за прекъсване.

Причината за мрежовия проблем все още не е установена. Няма потвърдени данни, че става дума за кибератака. Болничните ИТ екипи продължават работа по отстраняването на повредата, а засегнатите пациенти трябва да очакват допълнителна информация от лечебните заведения за пренасрочените прегледи и процедури.

Източници: bruzz.be, bx1.be, healthcare-executive.be