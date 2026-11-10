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Двама загинали при удар по предприятие в Днипро
  Тема: Украйна

Двама загинали при удар по предприятие в Днипро

10 Ноември, 2026 17:25 588 8

  • днипро-
  • украйна-
  • руски удар-
  • критична инфраструктура-
  • жертви

При атаката срещу обект на критичната инфраструктура са ранени най-малко четирима души. На мястото е избухнал пожар

Двама загинали при удар по предприятие в Днипро - 1
Снимка: Днепропетровская ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а най-малко четирима са ранени при удар по предприятие от критичната инфраструктура в украинския град Днипро. На мястото е избухнал пожар, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Двама души са загинали, най-малко четирима са ранени. Руснаците нанесоха удар по обект на критичната инфраструктура в Днипро“, заяви Ганжа.

На мястото работят спешни служби

Поразеното предприятие се намира в Днипро, а пожарът е наложил намесата на аварийни и спасителни екипи. Към момента не са съобщени подробности за вида на използваното оръжие, размера на щетите или състоянието на ранените.

Данните за жертвите и пострадалите са предварителни. Украинските власти не са посочили името на предприятието и не са оповестили допълнителна информация за последиците от атаката.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 От страни

    7 1 Отговор
    Разбира се че няма да напишат кво е било предприятието - произвеждало е дронове, нали?

    Коментиран от #4, #6

    17:29 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "От страни":

    Предприятията за дронове не са част от критичната инфраструктура

    17:34 10.11.2026

  • 5 добре

    4 0 Отговор
    Гаварит Украйна , Новини за Западна Европа не можеш да намериш уж сме в някакъв съюз...

    17:35 10.11.2026

  • 6 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "От страни":

    Към критичната инфраструктура се числят предприятия (субекти) и съоръжения, чието прекъсване или унищожаване би имало тежки последици за здравето, безопасността, сигурността и икономическото благосъстояние на населението.• Електроенергия: АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, оператори на електропреносни (напр. ЕСО) и електроразпределителни мрежи.
    • Нефт и газ: Нефтопреработвателни заводи (рафинерии), газохранилища (напр. Чирен), оператори на газопреносни мрежи (напр. Булгартрансгаз) и петролопроводи.
    • Топлоснабдяване: Големите топлофикационни дружества.2. Транспорт.3. Водоснабдяване и води.4. Здравеопазване.5. Банков сектор и финансови пазари.

    17:38 10.11.2026

  • 7 Оня

    3 1 Отговор
    Сигурно е фабрика за детски играчки ! Такива едни летящи!

    17:41 10.11.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    2 0 Отговор
    И 12 загинали във вержната катастрофа на Тракия,с това темпо ще намалеем на пет милиона..
    Съмнявам се че днес от бойните действия в Украйна има толкова загинали...

    17:48 10.11.2026

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