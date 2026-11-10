Двама загинали при удар по предприятие в Днипро

Двама души са загинали, а най-малко четирима са ранени при удар по предприятие от критичната инфраструктура в украинския град Днипро. На мястото е избухнал пожар, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Двама души са загинали, най-малко четирима са ранени. Руснаците нанесоха удар по обект на критичната инфраструктура в Днипро“, заяви Ганжа.

На мястото работят спешни служби

Поразеното предприятие се намира в Днипро, а пожарът е наложил намесата на аварийни и спасителни екипи. Към момента не са съобщени подробности за вида на използваното оръжие, размера на щетите или състоянието на ранените.

Данните за жертвите и пострадалите са предварителни. Украинските власти не са посочили името на предприятието и не са оповестили допълнителна информация за последиците от атаката.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua