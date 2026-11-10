Двама загинали при удар по предприятие в Днипро

Двама души са загинали, а най-малко четирима са ранени при удар по предприятие от критичната инфраструктура в украинския град Днипро. На мястото е избухнал пожар, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.
„Двама души са загинали, най-малко четирима са ранени. Руснаците нанесоха удар по обект на критичната инфраструктура в Днипро“, заяви Ганжа.
На мястото работят спешни служби
Поразеното предприятие се намира в Днипро, а пожарът е наложил намесата на аварийни и спасителни екипи. Към момента не са съобщени подробности за вида на използваното оръжие, размера на щетите или състоянието на ранените.
Данните за жертвите и пострадалите са предварителни. Украинските власти не са посочили името на предприятието и не са оповестили допълнителна информация за последиците от атаката.
Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 От страни
Коментиран от #4, #6
17:29 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Соломон
До коментар #2 от "От страни":Предприятията за дронове не са част от критичната инфраструктура
17:34 10.11.2026
5 добре
17:35 10.11.2026
6 Соломон
До коментар #2 от "От страни":Към критичната инфраструктура се числят предприятия (субекти) и съоръжения, чието прекъсване или унищожаване би имало тежки последици за здравето, безопасността, сигурността и икономическото благосъстояние на населението.• Електроенергия: АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, оператори на електропреносни (напр. ЕСО) и електроразпределителни мрежи.
• Нефт и газ: Нефтопреработвателни заводи (рафинерии), газохранилища (напр. Чирен), оператори на газопреносни мрежи (напр. Булгартрансгаз) и петролопроводи.
• Топлоснабдяване: Големите топлофикационни дружества.2. Транспорт.3. Водоснабдяване и води.4. Здравеопазване.5. Банков сектор и финансови пазари.
17:38 10.11.2026
7 Оня
17:41 10.11.2026
8 Софийски селянин,Пенсионер
Съмнявам се че днес от бойните действия в Украйна има толкова загинали...
17:48 10.11.2026