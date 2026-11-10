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Зеленски: Преговорите в Абу Даби бяха конструктивни
  Тема: Украйна

Зеленски: Преговорите в Абу Даби бяха конструктивни

10 Ноември, 2026 17:41 966 22

  • украйна-
  • русия-
  • съединени щати-
  • преговори-
  • володимир зеленски

Украинският президент съобщи, че са обсъждани хуманитарни мерки, освобождаване на пленници и гаранции за сигурност. Разговорите между Украйна, САЩ и Русия се очаква да продължат на 11 ноември

Зеленски: Преговорите в Абу Даби бяха конструктивни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи като „конструктивни и доста съдържателни“ първите тристранни преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби. Той съобщи, че е получил доклад от украинската делегация след първия ден на срещите.

Преди тристранния разговор украинските представители са разговаряли с европейски и американски партньори. Във формата Украйна–САЩ–Русия са обсъдени необходимостта и възможните параметри на хуманитарни мерки, като освобождаването на военнопленници е било определено като приоритет.

„Подробно говорихме за съдържанието на гаранциите за сигурност за Украйна и за основите на тяхното дългосрочно функциониране. Нужни са реални инструменти, за да се предотврати всяко повторение на войната“, заяви Зеленски. По думите му разговорите са включвали и необходимостта от стъпки за деескалация.

Украинският президент е поставил на делегацията конкретни задачи за следващия кръг на тристранния диалог и за разговорите през идните дни с представители на САЩ и Европа. Той благодари на американската страна за организацията на срещите и на Обединените арабски емирства за предоставянето на преговорната площадка.

Рубио: Предстои още много работа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също определи срещата от 10 ноември като „много продуктивна“, но подчерта, че процесът не е приключил и пред преговарящите остава още много работа.

Очаква се разговорите да бъдат подновени сутринта на 11 ноември. Според Украинската правда на първия кръг са обсъдени гаранциите за сигурност, руските искания и въпросът за следвоенното бъдеще на Украйна. Информацията е приписана на източник, близък до украинската делегация.

Източници: eurointegration.com.ua, pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бялджип

    14 9 Отговор
    Помним преговарящите от Украйна с какви бедни дрехи бяха в Истанбул, през 2022 година. Сега ги видяхме със скъпи маркови костюми...

    17:44 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 стоян георгиев

    13 2 Отговор
    Нищо не се е случило освен че ще разменят голяма група пленници.

    17:44 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 стоян георгиев

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Зелю":

    Написа пет поста че зеленски е бил в абу даби а той не е бил там.

    Коментиран от #10

    17:47 10.11.2026

  • 7 Гост

    12 14 Отговор
    Зельо, прекрасната украинка Таисия Повалий пее на руски език любовна та песен, която се отнася и за теб: "Ти вече си бивш, а бивш значи никой" /Ты уже бывший, а бывший значит никакой/!

    Коментиран от #9, #13

    17:47 10.11.2026

  • 8 Хи хи

    6 10 Отговор
    Най добрата гаранция може да получи зеленото жуже, ако замине за Москва да преговаря за мир !!! Това е негово задължение !! Другото е гаранция-франция !!!

    17:50 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зелю

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Щом шефа от МИ-6 казва че съм бил там, значи че съм там! Щото да не разберели че ме няма в Украйна!

    17:52 10.11.2026

  • 11 Опънаха ли му шортите ?

    7 2 Отговор
    Руските искания по въпросът за следвоенното бъдеще на Украйна е ясен, а дали на него му е ясен е много спорно. На втори кръг ще му се изясни вероятно че филма им свърши

    Коментиран от #20, #22

    17:54 10.11.2026

  • 12 Хи хи хи . Голям майтап !

    8 2 Отговор
    То преговорите още не са започнали бе бунак , какво му е конструктивното ???? Я кандидатствай отново за онова шоу как се казваше.......слуга на запада !!!!

    17:54 10.11.2026

  • 13 Бялджип

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    За каква украинка която пеела на руски пишеш? Не е ли много по-показателно, че тези от руската и украйнската делегации си говориха на руски език? Започнаха протоколно на английски и веднага преминаха на руски..?

    Коментиран от #18

    17:54 10.11.2026

  • 14 А Зеленски що е бил

    6 4 Отговор
    С минижуп и жартиери?

    Коментиран от #17

    17:55 10.11.2026

  • 15 Факт

    4 3 Отговор
    Разговорите са ,,конструктивни само където Украйна ще изглежда по-различно на картата

    Коментиран от #16

    17:58 10.11.2026

  • 16 Мдаа

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Киев за два дня и всьо.

    17:59 10.11.2026

  • 17 Ама

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "А Зеленски що е бил":

    Щото ги е свил от Урсула! Докато искал пари и докопал квото му било на сгода, и сега ги мери дали ще му станат.

    18:00 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Накратко

    4 2 Отговор
    Няма смисъл да се заблуждаваме. Кремълският бункерен диктатор няма никакви намерения да спира войната.

    18:00 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тук се пише на български

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Инна":

    Не сме в руската кочина.

    18:02 10.11.2026

  • 22 Опънаха и тая нощ

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Опънаха ли му шортите ?":

    2000 руснета.

    18:03 10.11.2026

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