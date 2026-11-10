Зеленски: Преговорите в Абу Даби бяха конструктивни

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи като „конструктивни и доста съдържателни“ първите тристранни преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби. Той съобщи, че е получил доклад от украинската делегация след първия ден на срещите.

Преди тристранния разговор украинските представители са разговаряли с европейски и американски партньори. Във формата Украйна–САЩ–Русия са обсъдени необходимостта и възможните параметри на хуманитарни мерки, като освобождаването на военнопленници е било определено като приоритет.

„Подробно говорихме за съдържанието на гаранциите за сигурност за Украйна и за основите на тяхното дългосрочно функциониране. Нужни са реални инструменти, за да се предотврати всяко повторение на войната“, заяви Зеленски. По думите му разговорите са включвали и необходимостта от стъпки за деескалация.

Украинският президент е поставил на делегацията конкретни задачи за следващия кръг на тристранния диалог и за разговорите през идните дни с представители на САЩ и Европа. Той благодари на американската страна за организацията на срещите и на Обединените арабски емирства за предоставянето на преговорната площадка.

Рубио: Предстои още много работа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също определи срещата от 10 ноември като „много продуктивна“, но подчерта, че процесът не е приключил и пред преговарящите остава още много работа.

Очаква се разговорите да бъдат подновени сутринта на 11 ноември. Според Украинската правда на първия кръг са обсъдени гаранциите за сигурност, руските искания и въпросът за следвоенното бъдеще на Украйна. Информацията е приписана на източник, близък до украинската делегация.

Източници: eurointegration.com.ua, pravda.com.ua