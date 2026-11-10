Зеленски: Преговорите в Абу Даби бяха конструктивни

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи като „конструктивни и доста съдържателни“ първите тристранни преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби. Той съобщи, че е получил доклад от украинската делегация след първия ден на срещите.
Преди тристранния разговор украинските представители са разговаряли с европейски и американски партньори. Във формата Украйна–САЩ–Русия са обсъдени необходимостта и възможните параметри на хуманитарни мерки, като освобождаването на военнопленници е било определено като приоритет.
„Подробно говорихме за съдържанието на гаранциите за сигурност за Украйна и за основите на тяхното дългосрочно функциониране. Нужни са реални инструменти, за да се предотврати всяко повторение на войната“, заяви Зеленски. По думите му разговорите са включвали и необходимостта от стъпки за деескалация.
Украинският президент е поставил на делегацията конкретни задачи за следващия кръг на тристранния диалог и за разговорите през идните дни с представители на САЩ и Европа. Той благодари на американската страна за организацията на срещите и на Обединените арабски емирства за предоставянето на преговорната площадка.
Рубио: Предстои още много работа
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също определи срещата от 10 ноември като „много продуктивна“, но подчерта, че процесът не е приключил и пред преговарящите остава още много работа.
Очаква се разговорите да бъдат подновени сутринта на 11 ноември. Според Украинската правда на първия кръг са обсъдени гаранциите за сигурност, руските искания и въпросът за следвоенното бъдеще на Украйна. Информацията е приписана на източник, близък до украинската делегация.
Източници: eurointegration.com.ua, pravda.com.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бялджип
17:44 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 стоян георгиев
17:44 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 стоян георгиев
До коментар #3 от "Зелю":Написа пет поста че зеленски е бил в абу даби а той не е бил там.
Коментиран от #10
17:47 10.11.2026
7 Гост
Коментиран от #9, #13
17:47 10.11.2026
8 Хи хи
17:50 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Зелю
До коментар #6 от "стоян георгиев":Щом шефа от МИ-6 казва че съм бил там, значи че съм там! Щото да не разберели че ме няма в Украйна!
17:52 10.11.2026
11 Опънаха ли му шортите ?
Коментиран от #20, #22
17:54 10.11.2026
12 Хи хи хи . Голям майтап !
17:54 10.11.2026
13 Бялджип
До коментар #7 от "Гост":За каква украинка която пеела на руски пишеш? Не е ли много по-показателно, че тези от руската и украйнската делегации си говориха на руски език? Започнаха протоколно на английски и веднага преминаха на руски..?
Коментиран от #18
17:54 10.11.2026
14 А Зеленски що е бил
Коментиран от #17
17:55 10.11.2026
15 Факт
Коментиран от #16
17:58 10.11.2026
16 Мдаа
До коментар #15 от "Факт":Киев за два дня и всьо.
17:59 10.11.2026
17 Ама
До коментар #14 от "А Зеленски що е бил":Щото ги е свил от Урсула! Докато искал пари и докопал квото му било на сгода, и сега ги мери дали ще му станат.
18:00 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Накратко
18:00 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тук се пише на български
До коментар #18 от "Инна":Не сме в руската кочина.
18:02 10.11.2026
22 Опънаха и тая нощ
До коментар #11 от "Опънаха ли му шортите ?":2000 руснета.
18:03 10.11.2026