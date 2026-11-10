Мерц настоя отново: ЕС да финансира заедно подкрепата за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц настоя всички държави от Европейския съюз да участват във финансирането на подкрепата за Украйна и този ангажимент да бъде включен в бюджета на блока. Той направи изявлението си на съвместна пресконференция с унгарския премиер Петер Мадяр в Берлин.
„Финансовата подкрепа за Украйна е общоевропейска задача. Тя не е въпрос на отделни държави, а колективна отговорност на Европейския съюз“, заяви Мерц. По думите му начинът, по който Европа ще подпомага Украйна през следващите години, включително финансово при необходимост, трябва да бъде част от преговорите за бюджета на ЕС.
„Не е добър вариант да продължим по досегашния път. Политиката към Украйна трябва да бъде изцяло включена в бюджета на Европейския съюз“, каза германският канцлер. Той добави, че е наясно с различията между държавите членки, като посочи, че най-малко четири от тях имат друга позиция.
Спорът около бюджета за периода 2028–2034 г.
Изявлението на Мерц идва на фона на спор за следващата седемгодишна бюджетна рамка на ЕС, която ще обхваща периода от 2028 до 2034 г. Германският канцлер е поставил въпроса за новото финансиране на Украйна в контекста на одобряването на бюджета.
Словашкият премиер Роберт Фицо определи това като „учебникарски случай на изнудване“ и заяви, че Братислава може да използва правото си на вето. Той подчерта, че Словакия има същото право на глас по бюджетните решения като Германия.
Според информацията, цитирана от Европравда, Мерц е обвързал германската подкрепа за бюджета на ЕС с ангажимент всички държави членки да участват във финансирането на Украйна. Условието е било изложено в писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
Четири държави се противопоставят
На този етап срещу новото общо финансиране на Украйна са се обявили Словакия, Чехия, Унгария и България. Трите първи държави вече получиха освобождаване от участие в лихвените плащания по съществуващия заем от 90 милиарда евро. Този механизъм беше договорен с участието на 24 държави от ЕС и е предназначен за нуждите на Украйна през 2026 и 2027 г.
Мерц припомни, че в края на миналата година 24 от 27-те държави членки са изразили готовност да осигурят 90 милиарда евро за Украйна. Според официалните данни на Съвета на ЕС средствата са предназначени както за макроикономическа подкрепа, така и за отбранителни нужди.
Проблемът е свързан и с очакван недостиг от около 70 милиарда евро в украинското финансиране през 2027 г. Европейският съюз планира да покрие приблизително две трети от сумата, или около 45 милиарда евро, но окончателният механизъм все още не е договорен.
Петер Мадяр заяви, че не използва определението „изнудване“, но не смята за правилно бюджетът на ЕС и помощта за Украйна да бъдат обвързвани. Той посочи, че Унгария не може да поеме нов общ европейски дълг заради собствените си бюджетни затруднения.
Преговорите за бюджета продължават, а окончателно решение за начина на финансиране на Украйна след 2027 г. все още няма.
Източници: euronews.com, eurointegration.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 писар милен
или не?
Коментиран от #9, #11
18:03 10.11.2026
2 МЕРЦ няма да го има много скоро
Коментиран от #14
18:04 10.11.2026
3 Черта бре перко
Коментиран от #53
18:05 10.11.2026
4 обективен
18:05 10.11.2026
5 Той
Коментиран от #15, #64
18:06 10.11.2026
6 Идва нов световен ред !
Коментиран от #36, #51
18:07 10.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 златен кенеф
18:07 10.11.2026
9 Нема да плащаш нищо
До коментар #1 от "писар милен":Събирай,дърва,клечки и шишарки за кюмбето.
18:08 10.11.2026
10 Луд умора няма !!!!
18:08 10.11.2026
11 Казанлъшкия
До коментар #1 от "писар милен":От тия 90 милиарди ние дадохме 1.2 милиарда. От следващите 70 милиарда уж не искаме да даваме.
Коментиран от #55, #65
18:11 10.11.2026
12 хаха
Ако бяхме гласували за това, да го приема. Ама никой не ни е питал. Само някой в ЕС решава да дава и айде юруш да даваме, защото плащат овцете. Който иска да дава, да направи дарителска сметка, да внесе там дали 100, дали 10000, да събере от съмишленици и да преведе на украинците.
Даже да вземем заем, нали после се връща и все ще дойде дефицит с вноските и нужда да се вдигат данъците. Войната е тежка, но и моят живот не е песен по яхти с модели, Поршета и палати в Бояна, та да плащам като улав за чужда война.
Коментиран от #40
18:12 10.11.2026
13 Нека да преведем защото криете всичко
Искам да ви напомня, че бюджета на България плаща лихвите по заема, който изтеглихме за 90-те милиарда евро за Украйна, после за заема за още 70-те милиарда евро за Украйна.
Сега става въпрос България да тегли още и още заеми, ДА ПЛАЩА ЛИХВИТЕ ПО ТЕЗИ ЗАЕМИ И ДА ЧАКА РУСИЯ ДА ПЛАТИ РЕПАРАЦИИ В НЯКОЕ ДАЛЕЧНО БЪДЕЩЕ.
Вие ми кажете кога според вас Русия ще плати репарации на България?
Това, което прави Мерц е чисто изнудване, което правеха мутрите и престълниците през 90-те години. Това е държавен тероризъм.
18:13 10.11.2026
14 Пршо
До коментар #2 от "МЕРЦ няма да го има много скоро":Те затова дават пари от заеми..... зеления краде... после връща на мерц.... заемите ги плащат бъдещите поколения.... мерц е чист. Топлата вода не е открита само в бг ;)
18:14 10.11.2026
15 хаха
До коментар #5 от "Той":Ако откажем да плащаме заемите, които държавата е теглила, идва на мига Виденова зима, защото това означава фалит на държавата(по-познато като дефолт).
Трябва да питаш кой е одобрявал преди Радев плащания и е теглил кредитите, заради които сега няма пари за увеличение на МРЗ. Като слушкаме Брюксел и лапкаме, трябва и да плащаме.
18:15 10.11.2026
16 Лилии тоя иска инфлацията да стане
Коментиран от #24
18:16 10.11.2026
17 А във Франция ?
„Това финансиране ще спре и е въпрос на честност да кажем истината на украинския президент Володимир Зеленски“, каза тя пред Euronews.
Зеленски отвърна на удара в интервю за Financial Times в четвъртък. „Цената, която трябва да се плати, не е толкова висока, колкото стойността на живота на хората“, каза той. „Ето защо мисля, че г-жа Льо Пен не е напълно запозната с определени подробности.“
Коментиран от #66
18:17 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Най-удачният вариант е да се проведе
Ако този референдум реши - нека да продължаваме да теглим външни дългове, които да даряваме на Украйна, ако не - нека да спрем тези помощи, а нека да си видим рзбитите пътища, по които гинат всеки ден хора, нека да си видим образованието, което вече е на ниско ниво, нека да си видим здравеопазването защото хора умират на стълбите пред болниците.
18:17 10.11.2026
20 Тоя боклук
18:19 10.11.2026
21 Никаква
18:22 10.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Да си правят тъпунгерите
18:24 10.11.2026
24 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #16 от "Лилии тоя иска инфлацията да стане":Уррра!Ще станем милионери като при Виденов!!!
18:25 10.11.2026
25 Германия са нацисти
Коментиран от #26
18:26 10.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Mercedes да не дава от нашите пари
18:28 10.11.2026
28 По добре е
Коментиран от #31, #37
18:29 10.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Какви отговорности какви пет евро
18:33 10.11.2026
31 Виж сега
До коментар #28 от "По добре е":Ти се храниш от германските пари.И да дадем нещичко ще е доста по-малко от Боташ.
18:33 10.11.2026
32 нннн
18:33 10.11.2026
33 Може обаче
18:34 10.11.2026
34 Kaлпазанин
Коментиран от #42
18:35 10.11.2026
35 Хур за Хуркия
18:36 10.11.2026
36 Мусорчик
До коментар #6 от "Идва нов световен ред !":Виж сега, те ще си определят правилата в техния си трети свят. Слава богу Европа е отвъд борда на Третия свят.
Коментиран от #81
18:37 10.11.2026
37 Като избяга Кауфланд
До коментар #28 от "По добре е":И литнат цените в небесата ще си ядеш сополлите.😅😅😅
18:38 10.11.2026
38 Нямаааа
18:39 10.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Нашият БВП
До коментар #12 от "хаха":е €116млрд., а този на ЕС е €18 800млрд. В проценти е 0,6% от този на ЕС и е нелогично от €90млрд. да плащаме €2млрд. Иначе излиза €540млн., а само за 200 000( от 470 000 общо) фалшиви инвалидни пенсии за които се говори под сюрдинка по €350 месечно (€4200 годишно) са €840млн.
18:39 10.11.2026
41 Бай онзи
18:41 10.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Германия
18:41 10.11.2026
44 Заедно с Германия за България е
Коментиран от #54
18:44 10.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Жорж
18:45 10.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 СССС
18:46 10.11.2026
49 Ама
18:46 10.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Сесесере
До коментар #6 от "Идва нов световен ред !":Ние сме за Русия и Иран ще носим чалми и ще пием водка!
18:53 10.11.2026
52 заедно а?
18:53 10.11.2026
53 тоз пък
До коментар #3 от "Черта бре перко":Офшорката ли има да пълни, че е Германия е с 12% одобрение? Г-н Шмърц да си събира багажа вече!
18:55 10.11.2026
54 И ПСВ и ВСВ
До коментар #44 от "Заедно с Германия за България е":са по тяхна вина.
18:58 10.11.2026
55 Маринов
До коментар #11 от "Казанлъшкия":Зеленият наркоман да вдига бялото знаме и Русия да търси ти 70 млрд евро
Толкова е просто. Но да се усложняват е велико нещо
18:59 10.11.2026
56 ПО ТОЧНО
18:59 10.11.2026
57 Всичко им е боклук
19:02 10.11.2026
58 ЧИБА БЕ НАЦИСТ
19:04 10.11.2026
59 Ост
19:05 10.11.2026
60 Обективни истини
19:07 10.11.2026
61 Хитър Петър
Коментиран от #62
19:07 10.11.2026
62 ДИКТАТУРАТА Е НОВОФАШИСТКА
До коментар #61 от "Хитър Петър":Не е либерална.
19:09 10.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Зеления
До коментар #11 от "Казанлъшкия":"От тия 90 милиарди ние дадохме 1.2 милиарда. От следващите 70 милиарда уж не искаме да даваме."
Така е, както е написал колегата. Особенно важна е думата "уж".
А нали знаете, че след сегашните 90 млрд и бъдещите 70 млрд за догодина, около лятото на 2027 украинците ще кажат, че отново нямат пари и ще поискат нови.....примерно 100 млрд !!!
19:10 10.11.2026
66 Храбър
До коментар #17 от "А във Франция ?":Според този омразен зеленски ако се дават пари за оръжия, които убиват ще се спасят човешки животи. Аз така го разбирам, този е непоносим убиец. Повече пари за оръжия ми е , като повече секс за девственост т.е. пълен абсурд !
19:11 10.11.2026
67 асенчо
19:13 10.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ТОЗИ НАЦИСТ
19:18 10.11.2026
71 И къде точно
19:18 10.11.2026
72 876564356798
19:18 10.11.2026
73 А бре Шмерц не ви ли стига
19:19 10.11.2026
74 Тоя ако
19:29 10.11.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ветеран от протеста
19:33 10.11.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Да припомня колеги
19:35 10.11.2026
80 Тотални репресии се провеждат в
Той е подозрителен в шпионаж срещу държавата, разкриване на държавни тайни, опит за държавна измяна и работа като агент на тайните служби
19:37 10.11.2026
81 Третия свят
До коментар #36 от "Мусорчик":за който говориш и включваш тук Русия, Китай, Индия и Иран, всъщност е ПЪРВИ по икономически растеж, по паритет на покупателна способност, по притежание на енергийни ресурси и редкоземни елементи, по злато, диаманти, уран, превъзхожда в пъти Запада по многобройност на младо и работоспособно население, както и по военни сили и ядрена мощ!
А баба Европа е просто аутсайдер, самоизолирала се от енергийните потоци и евтините суровини на Изтока и тръгнала решително към своя упадък, заради сбърканите политики на корумпирани военолюбиви политици като Урсула, Кая, Мерц и сие. Управниците от Източна Европа вече го разбират и се опитват да натиснат спирачката, преди държавите им да полетят към пропастта като последните вагони от влака на ЕС, който Урсула ускорено тласка напред.
19:37 10.11.2026