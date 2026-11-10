Мерц настоя отново: ЕС да финансира заедно подкрепата за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц настоя всички държави от Европейския съюз да участват във финансирането на подкрепата за Украйна и този ангажимент да бъде включен в бюджета на блока. Той направи изявлението си на съвместна пресконференция с унгарския премиер Петер Мадяр в Берлин.

„Финансовата подкрепа за Украйна е общоевропейска задача. Тя не е въпрос на отделни държави, а колективна отговорност на Европейския съюз“, заяви Мерц. По думите му начинът, по който Европа ще подпомага Украйна през следващите години, включително финансово при необходимост, трябва да бъде част от преговорите за бюджета на ЕС.

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„Не е добър вариант да продължим по досегашния път. Политиката към Украйна трябва да бъде изцяло включена в бюджета на Европейския съюз“, каза германският канцлер. Той добави, че е наясно с различията между държавите членки, като посочи, че най-малко четири от тях имат друга позиция.

Спорът около бюджета за периода 2028–2034 г.

Изявлението на Мерц идва на фона на спор за следващата седемгодишна бюджетна рамка на ЕС, която ще обхваща периода от 2028 до 2034 г. Германският канцлер е поставил въпроса за новото финансиране на Украйна в контекста на одобряването на бюджета.

Словашкият премиер Роберт Фицо определи това като „учебникарски случай на изнудване“ и заяви, че Братислава може да използва правото си на вето. Той подчерта, че Словакия има същото право на глас по бюджетните решения като Германия.

Според информацията, цитирана от Европравда, Мерц е обвързал германската подкрепа за бюджета на ЕС с ангажимент всички държави членки да участват във финансирането на Украйна. Условието е било изложено в писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Четири държави се противопоставят

На този етап срещу новото общо финансиране на Украйна са се обявили Словакия, Чехия, Унгария и България. Трите първи държави вече получиха освобождаване от участие в лихвените плащания по съществуващия заем от 90 милиарда евро. Този механизъм беше договорен с участието на 24 държави от ЕС и е предназначен за нуждите на Украйна през 2026 и 2027 г.

Мерц припомни, че в края на миналата година 24 от 27-те държави членки са изразили готовност да осигурят 90 милиарда евро за Украйна. Според официалните данни на Съвета на ЕС средствата са предназначени както за макроикономическа подкрепа, така и за отбранителни нужди.

Проблемът е свързан и с очакван недостиг от около 70 милиарда евро в украинското финансиране през 2027 г. Европейският съюз планира да покрие приблизително две трети от сумата, или около 45 милиарда евро, но окончателният механизъм все още не е договорен.

Петер Мадяр заяви, че не използва определението „изнудване“, но не смята за правилно бюджетът на ЕС и помощта за Украйна да бъдат обвързвани. Той посочи, че Унгария не може да поеме нов общ европейски дълг заради собствените си бюджетни затруднения.

Преговорите за бюджета продължават, а окончателно решение за начина на финансиране на Украйна след 2027 г. все още няма.

Източници: euronews.com, eurointegration.com.ua