Новини
Свят »
Германия »
Мерц настоя отново: ЕС да финансира заедно подкрепата за Украйна
  Тема: Украйна

Мерц настоя отново: ЕС да финансира заедно подкрепата за Украйна

10 Ноември, 2026 18:00 1 874 81

  • фридрих мерц-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • европейски бюджет-
  • роберт фицо

Германският канцлер иска всички държави членки да участват във финансирането, а помощта да бъде включена в бюджета на ЕС. Словакия определи позицията му като „изнудване“

Мерц настоя отново: ЕС да финансира заедно подкрепата за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц настоя всички държави от Европейския съюз да участват във финансирането на подкрепата за Украйна и този ангажимент да бъде включен в бюджета на блока. Той направи изявлението си на съвместна пресконференция с унгарския премиер Петер Мадяр в Берлин.

„Финансовата подкрепа за Украйна е общоевропейска задача. Тя не е въпрос на отделни държави, а колективна отговорност на Европейския съюз“, заяви Мерц. По думите му начинът, по който Европа ще подпомага Украйна през следващите години, включително финансово при необходимост, трябва да бъде част от преговорите за бюджета на ЕС.

Още новини от Украйна

„Не е добър вариант да продължим по досегашния път. Политиката към Украйна трябва да бъде изцяло включена в бюджета на Европейския съюз“, каза германският канцлер. Той добави, че е наясно с различията между държавите членки, като посочи, че най-малко четири от тях имат друга позиция.

Спорът около бюджета за периода 2028–2034 г.

Изявлението на Мерц идва на фона на спор за следващата седемгодишна бюджетна рамка на ЕС, която ще обхваща периода от 2028 до 2034 г. Германският канцлер е поставил въпроса за новото финансиране на Украйна в контекста на одобряването на бюджета.

Словашкият премиер Роберт Фицо определи това като „учебникарски случай на изнудване“ и заяви, че Братислава може да използва правото си на вето. Той подчерта, че Словакия има същото право на глас по бюджетните решения като Германия.

Според информацията, цитирана от Европравда, Мерц е обвързал германската подкрепа за бюджета на ЕС с ангажимент всички държави членки да участват във финансирането на Украйна. Условието е било изложено в писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Четири държави се противопоставят

На този етап срещу новото общо финансиране на Украйна са се обявили Словакия, Чехия, Унгария и България. Трите първи държави вече получиха освобождаване от участие в лихвените плащания по съществуващия заем от 90 милиарда евро. Този механизъм беше договорен с участието на 24 държави от ЕС и е предназначен за нуждите на Украйна през 2026 и 2027 г.

Мерц припомни, че в края на миналата година 24 от 27-те държави членки са изразили готовност да осигурят 90 милиарда евро за Украйна. Според официалните данни на Съвета на ЕС средствата са предназначени както за макроикономическа подкрепа, така и за отбранителни нужди.

Проблемът е свързан и с очакван недостиг от около 70 милиарда евро в украинското финансиране през 2027 г. Европейският съюз планира да покрие приблизително две трети от сумата, или около 45 милиарда евро, но окончателният механизъм все още не е договорен.

Петер Мадяр заяви, че не използва определението „изнудване“, но не смята за правилно бюджетът на ЕС и помощта за Украйна да бъдат обвързвани. Той посочи, че Унгария не може да поеме нов общ европейски дълг заради собствените си бюджетни затруднения.

Преговорите за бюджета продължават, а окончателно решение за начина на финансиране на Украйна след 2027 г. все още няма.

Източници: euronews.com, eurointegration.com.ua


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 писар милен

    74 3 Отговор
    не разбрахме ще плащаме ли и ние тез 90 милиарди след като спомена че бг била против
    или не?

    Коментиран от #9, #11

    18:03 10.11.2026

  • 2 МЕРЦ няма да го има много скоро

    92 2 Отговор
    Както и МАРСУЛИТЕ .....защото народите им ше ги наритат !!!!!

    Коментиран от #14

    18:04 10.11.2026

  • 3 Черта бре перко

    73 3 Отговор
    настоял бил отново

    Коментиран от #53

    18:05 10.11.2026

  • 4 обективен

    105 2 Отговор
    И един цент не трябва да са дава на Зеленски !!! Милиарди потънаха по света за имоти на шайката му !!

    18:05 10.11.2026

  • 5 Той

    19 62 Отговор
    Подлогата Радев пак ще клекне. Нали щеше да ни от тегли от този заем, не го направи. Намали минималната заплата от 690 колкото трябваше да бъде по стария механизъм на 660. За да плаща лихвите на Украйна. Продажна подлога.

    Коментиран от #15, #64

    18:06 10.11.2026

  • 6 Идва нов световен ред !

    74 4 Отговор
    Във които правилата ще определят РУСИЯ , КИТАЙ , ИНДИЯ , ИРАН ......европа е зад борда !

    Коментиран от #36, #51

    18:07 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 златен кенеф

    73 1 Отговор
    А може ли Мерц и урсулите да направят като вятър

    18:07 10.11.2026

  • 9 Нема да плащаш нищо

    12 25 Отговор

    До коментар #1 от "писар милен":

    Събирай,дърва,клечки и шишарки за кюмбето.

    18:08 10.11.2026

  • 10 Луд умора няма !!!!

    50 2 Отговор
    Луд умора няма !!!!

    18:08 10.11.2026

  • 11 Казанлъшкия

    39 3 Отговор

    До коментар #1 от "писар милен":

    От тия 90 милиарди ние дадохме 1.2 милиарда. От следващите 70 милиарда уж не искаме да даваме.

    Коментиран от #55, #65

    18:11 10.11.2026

  • 12 хаха

    59 2 Отговор
    И защо трябва да финансираме Украйна? Българите били ли сме на избори да гласуваме за управляващи с ясно казано в програмата, че "Ние ще финансираме Украйна, колкото е нужно, и от там ще вдигаме данъци и ще режем други разходи- пенсии, заплати, инфраструктура."? Ако делът ни от 90те милиарда е 2 милиарда, то на 2 милиона работещи това са по 1000 на калпак средно без лихвите по кредита. Сега още 45 за тази година, а вече Зеленски говори, че годишно са му нужни по 70 милиарда, т.е. догодина още 70 милиарда.
    Ако бяхме гласували за това, да го приема. Ама никой не ни е питал. Само някой в ЕС решава да дава и айде юруш да даваме, защото плащат овцете. Който иска да дава, да направи дарителска сметка, да внесе там дали 100, дали 10000, да събере от съмишленици и да преведе на украинците.
    Даже да вземем заем, нали после се връща и все ще дойде дефицит с вноските и нужда да се вдигат данъците. Войната е тежка, но и моят живот не е песен по яхти с модели, Поршета и палати в Бояна, та да плащам като улав за чужда война.

    Коментиран от #40

    18:12 10.11.2026

  • 13 Нека да преведем защото криете всичко

    56 2 Отговор
    Мерц е заплашил правителството на България, че АКО НЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ТЕГЛИМ ЗАЕМИ И ДА ДАРЯВАМЕ ПАРИТЕ НА УКРАЙНА, С ЦЕЛ ... ТЕЗИ ПАРИ ДА НИ БЪДАТ ВЪРНАТИ ОТ РУСИЯ ЧРЕЗ РЕПАРАЦИИ, ТО МЕРЦ ЩЕ НАЛОЖИ ВЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕС И БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ПОЛУЧАВА НИЩО ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В СЛЕДВАЩИТЕ 5 ГОДИНИ.

    Искам да ви напомня, че бюджета на България плаща лихвите по заема, който изтеглихме за 90-те милиарда евро за Украйна, после за заема за още 70-те милиарда евро за Украйна.
    Сега става въпрос България да тегли още и още заеми, ДА ПЛАЩА ЛИХВИТЕ ПО ТЕЗИ ЗАЕМИ И ДА ЧАКА РУСИЯ ДА ПЛАТИ РЕПАРАЦИИ В НЯКОЕ ДАЛЕЧНО БЪДЕЩЕ.
    Вие ми кажете кога според вас Русия ще плати репарации на България?

    Това, което прави Мерц е чисто изнудване, което правеха мутрите и престълниците през 90-те години. Това е държавен тероризъм.

    18:13 10.11.2026

  • 14 Пршо

    35 1 Отговор

    До коментар #2 от "МЕРЦ няма да го има много скоро":

    Те затова дават пари от заеми..... зеления краде... после връща на мерц.... заемите ги плащат бъдещите поколения.... мерц е чист. Топлата вода не е открита само в бг ;)

    18:14 10.11.2026

  • 15 хаха

    28 9 Отговор

    До коментар #5 от "Той":

    Ако откажем да плащаме заемите, които държавата е теглила, идва на мига Виденова зима, защото това означава фалит на държавата(по-познато като дефолт).
    Трябва да питаш кой е одобрявал преди Радев плащания и е теглил кредитите, заради които сега няма пари за увеличение на МРЗ. Като слушкаме Брюксел и лапкаме, трябва и да плащаме.

    18:15 10.11.2026

  • 16 Лилии тоя иска инфлацията да стане

    26 1 Отговор
    1 милион процента и да печата квадрилиони

    Коментиран от #24

    18:16 10.11.2026

  • 17 А във Франция ?

    25 2 Отговор
    По отношение на Украйна, Льо Пен многократно обеща да прекрати финансовата помощ. В сряда пред репортери в Брюксел тя заяви, че ако бъде избрана, Франция може да поддържа финансирането само за шест месеца поради „опасното“ състояние на публичните си финанси.

    „Това финансиране ще спре и е въпрос на честност да кажем истината на украинския президент Володимир Зеленски“, каза тя пред Euronews.

    Зеленски отвърна на удара в интервю за Financial Times в четвъртък. „Цената, която трябва да се плати, не е толкова висока, колкото стойността на живота на хората“, каза той. „Ето защо мисля, че г-жа Льо Пен не е напълно запозната с определени подробности.“

    Коментиран от #66

    18:17 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Най-удачният вариант е да се проведе

    31 1 Отговор
    РЕФЕРЕНДУМ.
    Ако този референдум реши - нека да продължаваме да теглим външни дългове, които да даряваме на Украйна, ако не - нека да спрем тези помощи, а нека да си видим рзбитите пътища, по които гинат всеки ден хора, нека да си видим образованието, което вече е на ниско ниво, нека да си видим здравеопазването защото хора умират на стълбите пред болниците.

    18:17 10.11.2026

  • 20 Тоя боклук

    36 0 Отговор
    Дали и 5% обществена подкрепа има в Германия ?

    18:19 10.11.2026

  • 21 Никаква

    33 1 Отговор
    общоевропейска задача нямаме и никаква отговорност в границите на Европейския съюз към Украйна нямаме . Пълни глупости дрънка тоя Мерц

    18:22 10.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да си правят тъпунгерите

    33 1 Отговор
    "Коалиция на желаещите" и да не ни заниматат с драмите си

    18:24 10.11.2026

  • 24 Хомосексуалисти за Путин

    2 22 Отговор

    До коментар #16 от "Лилии тоя иска инфлацията да стане":

    Уррра!Ще станем милионери като при Виденов!!!

    18:25 10.11.2026

  • 25 Германия са нацисти

    29 1 Отговор
    Иска да избива бели хора като Хитлер,влече ги !

    Коментиран от #26

    18:26 10.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Mercedes да не дава от нашите пари

    24 1 Отговор
    Да си бръкне з в своя джоб!

    18:28 10.11.2026

  • 28 По добре е

    23 1 Отговор
    Със старият бюджет ЕС да си остане и да няма нов. И да не си плащаме вноските и нищо немско да не купуваме. И още глоби за Кауфланд !

    Коментиран от #31, #37

    18:29 10.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Какви отговорности какви пет евро

    25 0 Отговор
    Ще подпомагаме украинските милионери и милиардери със златните тоалетни какви глупости говори тоя

    18:33 10.11.2026

  • 31 Виж сега

    1 28 Отговор

    До коментар #28 от "По добре е":

    Ти се храниш от германските пари.И да дадем нещичко ще е доста по-малко от Боташ.

    18:33 10.11.2026

  • 32 нннн

    25 1 Отговор
    Тоя къв е, че ми бърка в джоба? Да дава който иска!

    18:33 10.11.2026

  • 33 Може обаче

    6 4 Отговор
    Колкото глоби за Кауфланд, ..до 50% от тях и само в халва за Хуркия и русенско варено

    18:34 10.11.2026

  • 34 Kaлпазанин

    4 22 Отговор
    Пари трябва да се дават до пълното унищожение на блатния хаганат, а халифа с ботоксо съден в Гаага!

    Коментиран от #42

    18:35 10.11.2026

  • 35 Хур за Хуркия

    21 1 Отговор
    Хур за Мерц . Нищо не даваме

    18:36 10.11.2026

  • 36 Мусорчик

    4 16 Отговор

    До коментар #6 от "Идва нов световен ред !":

    Виж сега, те ще си определят правилата в техния си трети свят. Слава богу Европа е отвъд борда на Третия свят.

    Коментиран от #81

    18:37 10.11.2026

  • 37 Като избяга Кауфланд

    1 19 Отговор

    До коментар #28 от "По добре е":

    И литнат цените в небесата ще си ядеш сополлите.😅😅😅

    18:38 10.11.2026

  • 38 Нямаааа

    14 4 Отговор
    Зеленски: Преговорите в Абу Даби бяха конструктивни. Пари не ни трябват. Мерц не е у ред. Ще капитулираме

    18:39 10.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Нашият БВП

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    е €116млрд., а този на ЕС е €18 800млрд. В проценти е 0,6% от този на ЕС и е нелогично от €90млрд. да плащаме €2млрд. Иначе излиза €540млн., а само за 200 000( от 470 000 общо) фалшиви инвалидни пенсии за които се говори под сюрдинка по €350 месечно (€4200 годишно) са €840млн.

    18:39 10.11.2026

  • 41 Бай онзи

    19 2 Отговор
    Украйна откога е член на ЕС?? Тоя Шмърц настоявал решенията да се вземат с обикновено мнозинство,без право на вето.Явно и той се е учил от комунистическите диктатори,които постоянно громи!

    18:41 10.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Германия

    22 1 Отговор
    ако иска да праща отново Вермахта по източните бойни полета. Нас това не ни засяга. Да събират каквото си решат. Пари на българските данъкоплатци не бива да се трошат за глупости.

    18:41 10.11.2026

  • 44 Заедно с Германия за България е

    18 1 Отговор
    Национална катастрофа. Винаги германците са ни докарвали до национална катастрофа и репарации. През ВСВ са ни одрали до кръв! И сега отново...

    Коментиран от #54

    18:44 10.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Жорж

    15 0 Отговор
    Хайде стига с тези простотии господин Мерц.

    18:45 10.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 СССС

    17 0 Отговор
    Шмерц да плаща от собственият джоб и да отива да воюва с евроамбрияжите !!! Украйна да се оправя !!!

    18:46 10.11.2026

  • 49 Ама

    17 0 Отговор
    Той Земенски и хунтата му, насърчавана от евро фашагите утре ще решат да започнат война и с Китай. И за това ли ще плащаме?

    18:46 10.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Сесесере

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "Идва нов световен ред !":

    Ние сме за Русия и Иран ще носим чалми и ще пием водка!

    18:53 10.11.2026

  • 52 заедно а?

    16 1 Отговор
    Писна ни да ги храним тея германци. Да ни връщат тютюневият фонд от преди 1944 и да не умуват

    18:53 10.11.2026

  • 53 тоз пък

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Черта бре перко":

    Офшорката ли има да пълни, че е Германия е с 12% одобрение? Г-н Шмърц да си събира багажа вече!

    18:55 10.11.2026

  • 54 И ПСВ и ВСВ

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "Заедно с Германия за България е":

    са по тяхна вина.

    18:58 10.11.2026

  • 55 Маринов

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Казанлъшкия":

    Зеленият наркоман да вдига бялото знаме и Русия да търси ти 70 млрд евро
    Толкова е просто. Но да се усложняват е велико нещо

    18:59 10.11.2026

  • 56 ПО ТОЧНО

    10 1 Отговор
    НА ТОЯ ФИТИЛА МУ Е НА ДОГАРЯНЕ И ПО ДОБРЕ ДА СЕ СКРИЕ НЯКЪДЕ

    18:59 10.11.2026

  • 57 Всичко им е боклук

    10 0 Отговор
    И инструментите на Бош вече са пълен боклук. За нищо не стават. Един пирон не могат да направят и тях даже от Албания ги внасят. Една духалка с логото "Произведено в Германия" точно 50 минути издържа. Колонна печка 1,2 кw

    19:02 10.11.2026

  • 58 ЧИБА БЕ НАЦИСТ

    13 0 Отговор
    Който иска война, той да плаща.

    19:04 10.11.2026

  • 59 Ост

    6 0 Отговор
    Фашист няма пари за наркомана Софоя каза

    19:05 10.11.2026

  • 60 Обективни истини

    7 0 Отговор
    И един спомен имам, ако не греша, Янукович беше поискал заем от ЕС, 3 милиарда, имаше хиляди условия от страна на ЕС, Путин им отпусна 15 и Янукович се отказа от митническото асоцииране с ЕС. И започна Майдана...

    19:07 10.11.2026

  • 61 Хитър Петър

    12 0 Отговор
    С това си изказване всъщност Мерц доказва, че демокрацията в ЕС отдавна е изкривена в неолиберална диктатура.

    Коментиран от #62

    19:07 10.11.2026

  • 62 ДИКТАТУРАТА Е НОВОФАШИСТКА

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Хитър Петър":

    Не е либерална.

    19:09 10.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Зеления

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Казанлъшкия":

    "От тия 90 милиарди ние дадохме 1.2 милиарда. От следващите 70 милиарда уж не искаме да даваме."

    Така е, както е написал колегата. Особенно важна е думата "уж".

    А нали знаете, че след сегашните 90 млрд и бъдещите 70 млрд за догодина, около лятото на 2027 украинците ще кажат, че отново нямат пари и ще поискат нови.....примерно 100 млрд !!!

    19:10 10.11.2026

  • 66 Храбър

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "А във Франция ?":

    Според този омразен зеленски ако се дават пари за оръжия, които убиват ще се спасят човешки животи. Аз така го разбирам, този е непоносим убиец. Повече пари за оръжия ми е , като повече секс за девственост т.е. пълен абсурд !

    19:11 10.11.2026

  • 67 асенчо

    2 0 Отговор
    Параноята на богатите, за геноцид на бедните.

    19:13 10.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ТОЗИ НАЦИСТ

    3 0 Отговор
    Защо се е панирал. Споко бе, денацификацията иде. И тебе ще те излекуват.

    19:18 10.11.2026

  • 71 И къде точно

    3 0 Отговор
    Мерц го настоя ? Щото определено не е по германските медии

    19:18 10.11.2026

  • 72 876564356798

    0 0 Отговор
    ММВДБ , каквото сте си надробили - да си го изядете сами !

    19:18 10.11.2026

  • 73 А бре Шмерц не ви ли стига

    4 0 Отговор
    че ядохте хурката през ВСВ ами пак се напъвате на изток? Отивайте там на дългата маса в Кремъл и целувайте ръка докато не се е наложило да целувате друго и ще видите, че няма да сбъркате. На времето тук Бай Тошо целуваше ръка на тавариш Брежнев и бензинът беше по-евтин от прясното мляко, а сега нищо че Каифланда му надува цената на млякото безбожно пак не може да стигне цената на бензина, а пък за нафтата въобще да не отварям приказка.

    19:19 10.11.2026

  • 74 Тоя ако

    1 0 Отговор
    Иска да плаща за война в Украйна да си плаща сам. Аз не искам да плащам. А и не съм му колониален поданик, че да иска подобни действия от мен.

    19:29 10.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ветеран от протеста

    0 0 Отговор
    Откъде накъде Шмерца ще кара други страни да дават средства ,нещо изобщо не ми се връзва с демокрация ?

    19:33 10.11.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Да припомня колеги

    0 0 Отговор
    Че близо 1 милиард евро изчезнаха безследно по програмата за разминиране на земеделските земи в Украйна 2024 г. и до момента никой не е обявил къде изчезнаха. От ЕК и НАТО мълчат а Европейската прокуратура отказа да разследва случая ! ..

    19:35 10.11.2026

  • 80 Тотални репресии се провеждат в

    0 0 Отговор
    Германия ! Полицията арестува дори Аугуст Ханинг рано във вторник в дома му в Нордвалде, близо до Мюнстер. Той ръководеше агенцията за външно разузнаване BND от декември 1998 г. до ноември 2005 г. След това е бил държавен секретар във Федералното министерство на вътрешните работи до ноември 2009 г.
    Той е подозрителен в шпионаж срещу държавата, разкриване на държавни тайни, опит за държавна измяна и работа като агент на тайните служби

    19:37 10.11.2026

  • 81 Третия свят

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мусорчик":

    за който говориш и включваш тук Русия, Китай, Индия и Иран, всъщност е ПЪРВИ по икономически растеж, по паритет на покупателна способност, по притежание на енергийни ресурси и редкоземни елементи, по злато, диаманти, уран, превъзхожда в пъти Запада по многобройност на младо и работоспособно население, както и по военни сили и ядрена мощ!
    А баба Европа е просто аутсайдер, самоизолирала се от енергийните потоци и евтините суровини на Изтока и тръгнала решително към своя упадък, заради сбърканите политики на корумпирани военолюбиви политици като Урсула, Кая, Мерц и сие. Управниците от Източна Европа вече го разбират и се опитват да натиснат спирачката, преди държавите им да полетят към пропастта като последните вагони от влака на ЕС, който Урсула ускорено тласка напред.

    19:37 10.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания