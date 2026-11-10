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Трима загинали при семейна драма в Хамбург

Трима загинали при семейна драма в Хамбург

10 Ноември, 2026 18:18 865 2

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  • германска полиция-
  • семейна драма

Двама души бяха тежко ранени при стрелба в Хафенсити. По случая се проверява връзка с две тела, открити в жилище край Ройтлинген

Трима загинали при семейна драма в Хамбург - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са загинали, а двама са тежко ранени при предполагаема семейна драма в Германия, свързана с Хамбург и района на Ройтлинген. Стрелбата е станала около 8:50 ч. в жилищна сграда на улица „Ам Кайзеркай“ в Хафенсити, близо до „Елбфилхармония“.

Тежко са ранени 39-годишна жена и 40-годишен мъж. Жената е в животозастрашаващо състояние, докато мъжът е стабилен. И двамата са откарани в болница, съобщи полицията в Хамбург.

Заподозреният е открит мъртъв

След стрелбата полицията започна мащабно издирване. В района бяха изпратени специални части, а част от „Елбфилхармония“ и площадката за наблюдение бяха евакуирани и отцепени. Полицаите провериха хотелските помещения в комплекса, след като получили информация, че заподозреният може да се намира там.

Около 12:55 ч. 68-годишният мъж е открит мъртъв в хотелска стая. Според полицията той вероятно се е самоубил. В операцията са участвали и служители със защитно оборудване заради първоначални опасения, че заподозреният може да разполага с оръжие или опасни вещества. Такива вещества не са открити.

Още две тела край Ройтлинген

Проверка по данните на починалия е отвела разследващите до жилището му в Енинген унтер Ахалм, край Ройтлинген в провинция Баден-Вюртемберг. Там са открити телата на 65-годишната му съпруга и 90-годишния му тъст.

„В жилището бяха открити около 11:30 ч. две тела“, съобщи полицията. По данни на разследващите двамата са станали жертви на насилствено престъпление.

Полицията предполага, че случаите в Енинген унтер Ахалм и Хамбург са свързани и че мотивът е в семейната сфера. Точната последователност на действията и причините за нападението все още се изясняват. Разследването продължава под ръководството на отдел „Убийства“.

Източници: tagesschau.de, sueddeutsche.de, n-tv.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само да питам

    4 2 Отговор
    В Германия има към 650 убийства годишно. В Китай, поради много по-голямото население, към 7,000.
    Защо всички статии във факти са за драми в Европа? Защо няма от Турция, например? Там са около 2,500.

    18:39 10.11.2026

  • 2 не е драма

    3 0 Отговор
    Много стана

    18:47 10.11.2026

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