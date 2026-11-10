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Дания отпуска на Украйна военна помощ за 643 млн. евро
  Тема: Украйна

Дания отпуска на Украйна военна помощ за 643 млн. евро

10 Ноември, 2026 18:38 625 22

  • дания-
  • украйна-
  • военна помощ-
  • дронове-
  • f-16

Пакетът включва ударни дронове, дронове прехващачи и боеприпаси за F-16. Копенхаген ще предостави и 20 млн. евро за енергийната инфраструктура на Херсонска област

Дания отпуска на Украйна военна помощ за 643 млн. евро - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дания отпуска на Украйна нов пакет военна помощ на стойност около 643 млн. евро. Средствата са предназначени основно за закупуване на ударни дронове и дронове прехващачи, боеприпаси за изтребители F-16 и подкрепа за програмата PURL. За пакета съобщи украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Копенхаген.

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен посочи, че става дума за 32-рия пакет военна помощ за Украйна. Той е на стойност 4,8 млрд. датски крони, или приблизително 643 млн. евро, и е обявен след заседание на парламентарната комисия по външна политика.

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„Днес обсъдихме с комисията 32-рия пакет за Украйна на стойност 4,8 млрд. крони във военно оборудване“, заяви Расмусен.

Зеленски определи помощта като „много навременно и значимо укрепване“. По думите му тя идва в момент, когато Русия извършва балистична операция срещу украинската енергетика, водоснабдяването, топлоснабдяването и инфраструктурата, необходима за нормалния живот.

Подкрепа за Херсонска област

Украинският президент съобщи още, че е обсъдил с датския премиер Мете Фредериксен допълнителна хуманитарна помощ. Дания е решила да подкрепи Херсонска област с енергиен пакет на стойност 20 млн. евро.

Не са обявени подробности за конкретните доставки и сроковете за предоставянето им. Потвърдено е, че помощта е насочена към енергийния сектор на региона, който редовно е засегнат от руски удари и от последиците от разрушаването на инфраструктурата.

Дронове и антибалистична отбрана

По време на разговорите Зеленски и Фредериксен са обсъдили и резултатите от работата във формата Drone Deal. Той е свързан с развитието на съвместно производство на безпилотни системи и с разширяването на промишленото сътрудничество между Украйна и Дания.

Сред темите е била и антибалистичната програма FREYJA. Киев и Копенхаген продължават да работят по създаването на способности за противодействие на балистични ракети, но в съобщението не са посочени конкретни срокове за реализацията ѝ.

Новият пакет увеличава мащаба на датската военна подкрепа за Украйна. Датското правителство представи помощта като част от продължаващата европейска подкрепа за украинската противовъздушна отбрана, дроновите способности и защитата на критичната инфраструктура.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua, regeringen.dk


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичо Кольо

    6 12 Отговор
    Еваларката.Дания са пичове.

    Коментиран от #11

    18:39 10.11.2026

  • 2 Без име..

    10 3 Отговор
    Парите валят в Киев.като златен дъжд..Милярди ..Трилиони..Билиони..

    Коментиран от #7

    18:40 10.11.2026

  • 3 И целият си бюджет да датата ЕС

    15 5 Отговор
    не могат да преборят Мечока:)) Голям майтап..

    18:40 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Като не мисли

    7 3 Отговор
    Но пък са богати, да плащат, стига са живели на наш гръб

    Коментиран от #8

    18:43 10.11.2026

  • 6 За пакета с подаръци съобщи

    11 3 Отговор
    Зелчо по време на поредното си просене
    в Копенхаген.

    18:43 10.11.2026

  • 7 И ти

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Без име..":

    Нищо не можеш да направиш.

    18:43 10.11.2026

  • 8 Те па баш

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Като не мисли":

    На твой гръб са живели.😂

    Коментиран от #12

    18:45 10.11.2026

  • 9 643 млн. евро. Средствата са

    7 3 Отговор
    от продажбата на гренландия на бай доню

    18:45 10.11.2026

  • 10 Благой от СОФстрой

    3 7 Отговор
    Евала на датчаните, там израждащи oT Varna няма!

    18:45 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 На негов разбира се

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Те па баш":

    И на твой и мой. Урсула каза, че нямат в украйна пари за пенсии и заплати на бюджетните и ЕД ги плаща. От нашите данъци и високи цени. Заем теглим заради тях. Децата и внуците ни ще го изплащат през данъци, осигуровки и цени.

    18:48 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЕСССР

    4 2 Отговор
    Другарката Урсула и коминтерна заплашиха България и още 2-3 държави, че ще бъдат спрени европейските пари по програми, ако България откаже да плати рекета на бандата на Зеленски!
    Позор!

    18:59 10.11.2026

  • 16 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    3 2 Отговор
    Давайте бе ....давайте не милиони а милиарди и там ще стане като във Франция ще изгонят войнолюбците !!!!!

    19:00 10.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Помагат

    3 2 Отговор
    Хората.

    19:06 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЗЕЛЕНОТО ГИ Е УСВОИЛ

    1 2 Отговор
    Утре до обяд.

    19:13 10.11.2026

  • 22 Яяяя

    0 2 Отговор
    На тези Тръмп им гепи Гренландия а дават пари за дрогирания

    19:27 10.11.2026

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