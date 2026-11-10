Дания отпуска на Украйна военна помощ за 643 млн. евро

Дания отпуска на Украйна нов пакет военна помощ на стойност около 643 млн. евро. Средствата са предназначени основно за закупуване на ударни дронове и дронове прехващачи, боеприпаси за изтребители F-16 и подкрепа за програмата PURL. За пакета съобщи украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Копенхаген.
Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен посочи, че става дума за 32-рия пакет военна помощ за Украйна. Той е на стойност 4,8 млрд. датски крони, или приблизително 643 млн. евро, и е обявен след заседание на парламентарната комисия по външна политика.
Зеленски определи помощта като „много навременно и значимо укрепване“. По думите му тя идва в момент, когато Русия извършва балистична операция срещу украинската енергетика, водоснабдяването, топлоснабдяването и инфраструктурата, необходима за нормалния живот.
Подкрепа за Херсонска област
Украинският президент съобщи още, че е обсъдил с датския премиер Мете Фредериксен допълнителна хуманитарна помощ. Дания е решила да подкрепи Херсонска област с енергиен пакет на стойност 20 млн. евро.
Не са обявени подробности за конкретните доставки и сроковете за предоставянето им. Потвърдено е, че помощта е насочена към енергийния сектор на региона, който редовно е засегнат от руски удари и от последиците от разрушаването на инфраструктурата.
Дронове и антибалистична отбрана
По време на разговорите Зеленски и Фредериксен са обсъдили и резултатите от работата във формата Drone Deal. Той е свързан с развитието на съвместно производство на безпилотни системи и с разширяването на промишленото сътрудничество между Украйна и Дания.
Сред темите е била и антибалистичната програма FREYJA. Киев и Копенхаген продължават да работят по създаването на способности за противодействие на балистични ракети, но в съобщението не са посочени конкретни срокове за реализацията ѝ.
Новият пакет увеличава мащаба на датската военна подкрепа за Украйна. Датското правителство представи помощта като част от продължаващата европейска подкрепа за украинската противовъздушна отбрана, дроновите способности и защитата на критичната инфраструктура.
Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua, regeringen.dk
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чичо Кольо
Коментиран от #11
18:39 10.11.2026
2 Без име..
Коментиран от #7
18:40 10.11.2026
3 И целият си бюджет да датата ЕС
18:40 10.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Като не мисли
Коментиран от #8
18:43 10.11.2026
6 За пакета с подаръци съобщи
в Копенхаген.
18:43 10.11.2026
7 И ти
До коментар #2 от "Без име..":Нищо не можеш да направиш.
18:43 10.11.2026
8 Те па баш
До коментар #5 от "Като не мисли":На твой гръб са живели.😂
Коментиран от #12
18:45 10.11.2026
9 643 млн. евро. Средствата са
18:45 10.11.2026
10 Благой от СОФстрой
18:45 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 На негов разбира се
До коментар #8 от "Те па баш":И на твой и мой. Урсула каза, че нямат в украйна пари за пенсии и заплати на бюджетните и ЕД ги плаща. От нашите данъци и високи цени. Заем теглим заради тях. Децата и внуците ни ще го изплащат през данъци, осигуровки и цени.
18:48 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЕСССР
Позор!
18:59 10.11.2026
16 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
19:00 10.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Помагат
19:06 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЗЕЛЕНОТО ГИ Е УСВОИЛ
19:13 10.11.2026
22 Яяяя
19:27 10.11.2026