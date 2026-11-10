Полша проверява две версии за стрелбата в Краков

Полските разследващи проверяват две основни версии за мотива на 24-годишния Михал Оксински, който на 7 ноември откри огън по хора на Главния пазарен площад в Краков. Едната е свързана с крайнодесен екстремизъм, а другата – с предполагаемата му фиксация върху серийни убийци и тежки нападения, извършени в други държави.

Министърът на правосъдието на Полша Валдемар Журек заяви, че в компютъра на Оксински са открити следи от посещения на страници, свързани с масовото убийство, извършено от Андерш Брайвик. „В момента много активно проверяваме тези две основни хипотези“, каза Журек, цитиран от полски медии.

По думите му следователите проучват и версията, че Оксински е бил обсебен от серийни убийци и е опитал да подражава на „драматични и трагични събития“, случили се в Европа или в други части на света. Разследващите все още не са обявили окончателен мотив.

Шестима загинали и 15 ранени

Оксински е влязъл с автомобил на Главния пазарен площад в Краков и е стрелял по случайни минувачи. Загинаха шестима души, а 15 бяха ранени, сред които двама полицаи. В публикация на Onet броят на пострадалите е посочен като 16, тъй като в него е включен и самият нападател.

Оксински е бил прострелян при полицейската намеса и е починал в болница на 9 ноември. Според данните, цитирани от Асошиейтед прес, в Краков са били открити четири оръжия – две самозарядни пушки AR-15 и два пистолета.

Открити са още оръжия и заглушител

В дома на семейството му в Островец Швентокшиски полицията е открила телата на родителите му и на 21-годишната му сестра. Там са били иззети още седем огнестрелни оръжия, с което общият брой на намерените оръжия, свързани със случая, достига 11.

В автомобила на Оксински е намерен и заглушител. Журек посочи, че това може да помогне на разследващите да изяснят как са били убити членовете на семейството му, без съседите да чуят изстрели.

В стаята на 24-годишния мъж е открито жълто знаме с изображение на гърмяща змия, известно като знамето на Гадсдън. Полските власти проверяват значението на този символ в контекста на евентуалните идеологически мотиви.

Разследването продължава, въпреки смъртта на Оксински. Основните въпроси са дали той е действал сам, какви контакти е поддържал и дали е бил повлиян от конкретни извършители или идеологии. Окончателният мотив ще бъде формулиран след анализа на електронните устройства, оръжията, символите и останалите доказателства.

Източници: rmf24.pl, wiadomosci.onet.pl, wydarzenia.interia.pl