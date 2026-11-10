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Трима загинали и четирима ранени след руски удар по предприятие в Днипро
  Тема: Украйна

Трима загинали и четирима ранени след руски удар по предприятие в Днипро

10 Ноември, 2026 19:17 597 8

  • днипро-
  • руски удар-
  • днепропетровска област-
  • критична инфраструктура-
  • жертви-
  • украйна-
  • олександър ганжа

Спешни и комунални служби работят по последствията от атаката

Трима загинали и четирима ранени след руски удар по предприятие в Днипро - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са загинали, а най-малко четирима са ранени при руски удар по предприятие от критичната инфраструктура в Днипро, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа.

На територията на предприятието е избухнал пожар. „Там е избухнал пожар. На място работят всички спешни служби“, заяви Ганжа.

Екипи на спешните и комуналните служби работят по ликвидирането на последствията от удара и оказват помощ на пострадалите. Информация за точния вид на използваното оръжие и за размера на материалните щети все още не е оповестена.

Към този момент потвърдените данни са за трима загинали и най-малко четирима ранени.

Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua, lb.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Констатация

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  • 6 И Киев е Руски

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  • 7 А стига бе,

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    19:36 10.11.2026

  • 8 Сигурен съм, че

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