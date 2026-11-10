Трима загинали и четирима ранени след руски удар по предприятие в Днипро

Трима души са загинали, а най-малко четирима са ранени при руски удар по предприятие от критичната инфраструктура в Днипро, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа.

На територията на предприятието е избухнал пожар. „Там е избухнал пожар. На място работят всички спешни служби“, заяви Ганжа.

Екипи на спешните и комуналните служби работят по ликвидирането на последствията от удара и оказват помощ на пострадалите. Информация за точния вид на използваното оръжие и за размера на материалните щети все още не е оповестена.

Към този момент потвърдените данни са за трима загинали и най-малко четирима ранени.

Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua, lb.ua