Трима загинали и четирима ранени след руски удар по предприятие в Днипро

Трима души са загинали, а най-малко четирима са ранени при руски удар по предприятие от критичната инфраструктура в Днипро, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа.
На територията на предприятието е избухнал пожар. „Там е избухнал пожар. На място работят всички спешни служби“, заяви Ганжа.
Екипи на спешните и комуналните служби работят по ликвидирането на последствията от удара и оказват помощ на пострадалите. Информация за точния вид на използваното оръжие и за размера на материалните щети все още не е оповестена.
Към този момент потвърдените данни са за трима загинали и най-малко четирима ранени.
Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua, lb.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глупости
19:20 10.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И Киев е Руски
19:31 10.11.2026
4 Констатация
19:33 10.11.2026
5 Никой
19:35 10.11.2026
6 И Киев е Руски
19:35 10.11.2026
7 А стига бе,
19:36 10.11.2026
8 Сигурен съм, че
19:37 10.11.2026