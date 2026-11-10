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Косиняк-Камиш: Има зелена светлина за база на САЩ в Полша

Косиняк-Камиш: Има зелена светлина за база на САЩ в Полша

10 Ноември, 2026 21:17 717 9

  • полша-
  • съединени щати-
  • пийт хегсет-
  • владислав косиняк-камаш-
  • военна база

По думите на полския министър окончателното решение ще бъде взето от Белия дом в началото на декември. Пийт Хегсет определи Полша като пример за съюзниците в НАТО

Косиняк-Камиш: Има зелена светлина за база на САЩ в Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът е дал зелена светлина за създаването на постоянна американска военна база в Полша, заяви полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш след срещата си с американския министър на отбраната Пийт Хегсет във Вашингтон.

По думите му окончателното решение е в правомощията на Белия дом и се очаква да бъде взето в началото на декември. Косиняк-Камиш определи Полша като стратегически партньор на Съединените щати.

Разговори за база и отбранителна промишленост

Основната тема на разговорите е била постоянната американска военна инфраструктура на полска територия. Обсъдени са още задълбочаването на двустранните отношения и разширяването на сътрудничеството между полската и американската отбранителна промишленост.

„Представители на Пентагона и полското Министерство на отбраната водят плодотворен диалог за засилване на постоянното присъствие на американските войски в нашата страна. Убеден съм, че подробностите ще бъдат оповестени в най-близко време“, каза Косиняк-Камиш.

Преди срещата той заяви, че визитата предшества финала на американския преглед на военното присъствие в Европа. Анализът обхваща числеността и разполагането на американските сили на континента и се очаква да приключи до края на годината или най-късно в началото на януари.

Хегсет: Полша е пример за НАТО

В началото на срещата Пийт Хегсет определи Полша като пример за останалите съюзници в НАТО. Според него страната изгражда една от най-силните армии в Европа, способна да гарантира сигурността и отбраната на собствената си територия.

„Днес предприемаме следващи стъпки, за да задълбочим още повече нашия съюз“, заяви Хегсет.

Полското правителство започна подготовката за постоянна база през юни, когато прие решение за създаване на необходимите логистични, инфраструктурни, финансови и жилищни условия. Тогава на министъра на отбраната беше възложено да представи на Вашингтон предложение, включително за възможно местоположение и разходите по поддръжката на базата.

Косиняк-Камиш съобщи още през юни, че Съединените щати се отнасят положително към предложението, но подчерта, че окончателно решение все още няма. До момента американските военни в Полша са разполагани основно на ротационен принцип.

Ако Белият дом одобри проекта, следва да бъдат уточнени мястото, мащабът на базата, сроковете за изграждане и финансовото участие на Полша.

Източници: wiadomosci.gazeta.pl, polskieradio24.pl, defensenews.com


Полша
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  • 1 Пич

    5 4 Отговор
    Ама да си светкат бе!!! Зелено, червено, но накрая идват руснаците на тъмно...

    Коментиран от #2, #3

    21:19 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 На тъмно идват само у вас

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    да те светлата oтзag.

    Коментиран от #5

    21:24 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 9689

    1 0 Отговор
    Сетне Путин виновен........

    22:25 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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