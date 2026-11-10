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Путин и Лукашенко проведоха шестата си среща за 2026 г
  Тема: Украйна

Путин и Лукашенко проведоха шестата си среща за 2026 г

10 Ноември, 2026 21:37 696 10

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Двамата лидери се срещнаха в резиденцията Ново-Огарьово край Москва преди заседанието на ОДКС

Путин и Лукашенко проведоха шестата си среща за 2026 г - 1
Снимка: Президентство на Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентите на Русия и Беларус Владимир Путин и Александър Лукашенко проведоха шестата си лична среща за 2026 г. и осмата за последните 12 месеца. Разговорът се състоя в резиденцията на руския държавен глава Ново-Огарьово край Москва, съобщи „Интерфакс“.

Лукашенко пристигна в Русия с работно посещение сутринта. Преди срещата говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди пред „Интерфакс“, че разговорът е планиран. На въпрос дали Путин ще се срещне с белоруския си колега, Песков отговори: „Да. Планира се.“

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Двамата лидери се срещат преди заседанието на ОДКС

Двустранните разговори се проведоха в навечерието на заседанието на Съвета за колективна сигурност на Организацията на Договора за колективна сигурност, което е насрочено за 11 ноември в Москва. В него ще участват Путин и Лукашенко, както и лидерите на останалите държави от организацията.

Според предварително обявената програма на визитата Лукашенко ще говори за колективната сигурност в евразийското пространство и ще представи позицията на Минск по основните направления на развитие на ОДКС. За срещата на върха се очаква подписването на около 20 документа, сред които декларация на Съвета за колективна сигурност и антитерористична стратегия до 2030 г.

Предишната среща беше през август

Последната двустранна среща между Путин и Лукашенко преди сегашната се състоя на 29 август в Ново-Огарьово. Тогава разговорите бяха посветени на развитието на руско-беларуските отношения, стратегическото партньорство и взаимодействието в рамките на Съюзната държава. Путин заяви, че търговско-икономическото сътрудничество се развива успешно, а Лукашенко подчерта, че беларуската страна изпълнява ангажиментите си към Русия.

Публични подробности за дневния ред и резултатите от разговорите на 10 ноември не са обявени. След срещата двамата президенти ще участват в заседанието на ОДКС, което е следващият планиран формат за преки разговори между тях и останалите лидери на организацията.

Източници: interfax-russia.ru, interfax.ru, kommersant.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Яшар

    3 2 Отговор
    Лукашенко му е занесъл пресечни картофи,лук и прясно мляко , супа от полето и му е казал ...кулак кулак ...те са братя ...дади мъи с вами

    Коментиран от #7

    21:45 10.11.2026

  • 6 Наблюдател

    4 1 Отговор
    Според института за изследване на истината, Путинбе казал следното на Лукашенко:
    - Този просрочения са му заповядали да си затрие населението до последния украинец.
    А Лукашенко му отговорил:
    - Не само това има заповед от Брюксел и Лондон на европеските граждани да се откраднат парите. До последния цент.

    Коментиран от #9

    21:49 10.11.2026

  • 7 Яшар

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Яшар":

    Факти са виновни ...кушай кушай Вова ( супата

    21:52 10.11.2026

  • 8 Срещата се е провела

    3 2 Отговор
    В преддверието на бункера.

    22:11 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Знае се

    1 0 Отговор
    Двама подземни бункерни граждани

    22:42 10.11.2026

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