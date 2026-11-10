Путин и Лукашенко проведоха шестата си среща за 2026 г

Президентите на Русия и Беларус Владимир Путин и Александър Лукашенко проведоха шестата си лична среща за 2026 г. и осмата за последните 12 месеца. Разговорът се състоя в резиденцията на руския държавен глава Ново-Огарьово край Москва, съобщи „Интерфакс“.
Лукашенко пристигна в Русия с работно посещение сутринта. Преди срещата говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди пред „Интерфакс“, че разговорът е планиран. На въпрос дали Путин ще се срещне с белоруския си колега, Песков отговори: „Да. Планира се.“
Двамата лидери се срещат преди заседанието на ОДКС
Двустранните разговори се проведоха в навечерието на заседанието на Съвета за колективна сигурност на Организацията на Договора за колективна сигурност, което е насрочено за 11 ноември в Москва. В него ще участват Путин и Лукашенко, както и лидерите на останалите държави от организацията.
Според предварително обявената програма на визитата Лукашенко ще говори за колективната сигурност в евразийското пространство и ще представи позицията на Минск по основните направления на развитие на ОДКС. За срещата на върха се очаква подписването на около 20 документа, сред които декларация на Съвета за колективна сигурност и антитерористична стратегия до 2030 г.
Предишната среща беше през август
Последната двустранна среща между Путин и Лукашенко преди сегашната се състоя на 29 август в Ново-Огарьово. Тогава разговорите бяха посветени на развитието на руско-беларуските отношения, стратегическото партньорство и взаимодействието в рамките на Съюзната държава. Путин заяви, че търговско-икономическото сътрудничество се развива успешно, а Лукашенко подчерта, че беларуската страна изпълнява ангажиментите си към Русия.
Публични подробности за дневния ред и резултатите от разговорите на 10 ноември не са обявени. След срещата двамата президенти ще участват в заседанието на ОДКС, което е следващият планиран формат за преки разговори между тях и останалите лидери на организацията.
Източници: interfax-russia.ru, interfax.ru, kommersant.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Яшар
Коментиран от #7
21:45 10.11.2026
6 Наблюдател
- Този просрочения са му заповядали да си затрие населението до последния украинец.
А Лукашенко му отговорил:
- Не само това има заповед от Брюксел и Лондон на европеските граждани да се откраднат парите. До последния цент.
Коментиран от #9
21:49 10.11.2026
7 Яшар
До коментар #5 от "Яшар":Факти са виновни ...кушай кушай Вова ( супата
21:52 10.11.2026
8 Срещата се е провела
22:11 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Знае се
22:42 10.11.2026