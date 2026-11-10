Спорът за полския Конституционен съд отново се разгоря

Спорът около полския Конституционен съд отново излезе на преден план след края на националния траур за жертвите на нападението в Краков. На 10 ноември групата съдии, избрани от настоящото парламентарно мнозинство, проведе второ Общо събрание и прие промени в правилника на институцията.

Националният траур беше обявен за 8 и 9 ноември след нападението от 7 ноември на централния площад в Краков, при което загинаха шестима души, а 15 бяха ранени. В града траурът продължава до 11 ноември включително, но политическият конфликт във Варшава се върна в дневния ред още във вторник.

Съдиите промениха правилата за работа

Приетата промяна засилва ролята на Общото събрание на съдиите при управлението на Конституционния съд. Тя предвижда, че ако най-малко петима съдии поискат обсъждане на въпрос, председателят трябва да свика събрание в срок до 14 дни.

Променени са и правилата за бюджета. Председателят ще трябва да получи положително становище от Общото събрание за отчета за изпълнението на бюджета. В мотивите е записано, че председателят трябва да ръководи работата на съда като „първи сред равни“.

Съдиите, участвали в заседанието, не признават временно отстранения председател Богдан Швенчковски и заместника му Бартоомией Сохански за част от действащото ръководство. Те не са били включени и при изчисляването на необходимия кворум.

Туск обеща публикация в официалния вестник

Премиерът Доналд Туск заяви, че правителството ще публикува приетата промяна в правилника в официалния вестник. „Конституционният съд започна работа. Мога да обявя началото на нова ера“, каза Туск, цитиран от „Речпосполита“.

По думите му става дума за първа подобна публикация от години. Правителството досега отказваше да публикува редица решения на съда, който според управляващите е бил политически подчинен на предишното консервативно мнозинство.

Следващият сблъсък е насрочен за 17 ноември

Следващото заседание на Общото събрание е насрочено за 17 ноември. То трябва да разгледа исканията за сваляне на имунитета на Швенчковски и Сохански.

Прокуратурата твърди, че двамата са възпрепятствали работата на петима съдии, избрани от настоящия парламент, както и че са допуснали нарушения при определянето на съдебните състави. Швенчковски отхвърля обвиненията и заявява, че е станал мишена на политическа атака.

Партията „Право и справедливост“ определи действията на съдиите като незаконни. Според опозицията отстраняването на ръководството на съда представлява атака срещу конституционния ред. Управляващите и съдиите, подкрепящи промените, твърдят обратното — че възстановяват нормалната работа на институцията.

Конфликтът се развива на фона на по-широкото противопоставяне между правителството на Туск, президента Карол Навроцки и консервативната опозиция. Европейският съд на Европейския съюз постанови през 2023 г., че полският Конституционен съд вече не отговаря на изискванията за независим и безпристрастен съд заради процедурите, по които са назначени част от неговите членове.

Източници: rp.pl, wiadomosci.onet.pl, oko.press