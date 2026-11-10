Двама загинали в Краматорск, жертва край Одеса

Руски атаки в Одеска и Донецка област доведоха до смъртта на трима души и раняването на най-малко двама. В южната част на Одеска област е загинал 69-годишен мъж, а 70-годишна жена е настанена в болница с множество травми.

Двамата са се намирали на автобусна спирка по време на комбиниран удар, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. По думите му са повредени инфраструктурни обекти и жилищен сектор, включително триетажна жилищна сграда, монтажна работилница за гуми и автомивка. „Един човек загина, а друг получи ранения в резултат на комбинирания удар на врага по юга на Одеска област“, заяви Кипер.

Два удара срещу работници в Краматорск

В Краматорск, Донецка област, руски FPV дрон е атакувал автомобил на общинското предприятие КАТП 052810. Ударът е нанесен на 10 ноември в 11:05 часа, докато край камион за смет са се намирали двама служители.

При атаката е загинал работник, роден през 1987 г. Друг служител е ранен и е настанен в болница в тежко състояние. Началникът на Краматорската градска военна администрация Александър Гончаренко съобщи, че дронът е бил снабден с бойна част. „В момента на удара до сметовоза се намираха двама работници на предприятието. В резултат на атаката загина помощен работник, а вторият беше ранен и е в тежко състояние в медицинско заведение“, каза той.

По данни на Гончаренко атаката е била втора срещу служители на предприятието за два дни. На 9 ноември в 15:55 часа FPV дрон е ударил друг автомобил на КАТП 052810. Тогава е загинал мъж, роден през 1969 г.

Така потвърдените данни за Краматорск сочат двама загинали при отделни атаки на 9 и 10 ноември и един ранен, който остава в тежко състояние. В Одеска област при отделния удар е загинал още един човек, а жена е получила медицинска помощ за множество травми.

Източници: pravda.com.ua