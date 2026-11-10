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Двама загинали в Краматорск, жертва край Одеса
  Тема: Украйна

Двама загинали в Краматорск, жертва край Одеса

10 Ноември, 2026 20:51 508 3

  • украйна-
  • краматорск-
  • одеска област-
  • руски атаки-
  • fpv дронове

Руски атаки поразиха общински служители в Краматорск и обекти в южната част на Одеска област. Ранени са двама души, единият от които е в тежко състояние

Двама загинали в Краматорск, жертва край Одеса - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски атаки в Одеска и Донецка област доведоха до смъртта на трима души и раняването на най-малко двама. В южната част на Одеска област е загинал 69-годишен мъж, а 70-годишна жена е настанена в болница с множество травми.

Двамата са се намирали на автобусна спирка по време на комбиниран удар, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. По думите му са повредени инфраструктурни обекти и жилищен сектор, включително триетажна жилищна сграда, монтажна работилница за гуми и автомивка. „Един човек загина, а друг получи ранения в резултат на комбинирания удар на врага по юга на Одеска област“, заяви Кипер.

Два удара срещу работници в Краматорск

В Краматорск, Донецка област, руски FPV дрон е атакувал автомобил на общинското предприятие КАТП 052810. Ударът е нанесен на 10 ноември в 11:05 часа, докато край камион за смет са се намирали двама служители.

При атаката е загинал работник, роден през 1987 г. Друг служител е ранен и е настанен в болница в тежко състояние. Началникът на Краматорската градска военна администрация Александър Гончаренко съобщи, че дронът е бил снабден с бойна част. „В момента на удара до сметовоза се намираха двама работници на предприятието. В резултат на атаката загина помощен работник, а вторият беше ранен и е в тежко състояние в медицинско заведение“, каза той.

По данни на Гончаренко атаката е била втора срещу служители на предприятието за два дни. На 9 ноември в 15:55 часа FPV дрон е ударил друг автомобил на КАТП 052810. Тогава е загинал мъж, роден през 1969 г.

Така потвърдените данни за Краматорск сочат двама загинали при отделни атаки на 9 и 10 ноември и един ранен, който остава в тежко състояние. В Одеска област при отделния удар е загинал още един човек, а жена е получила медицинска помощ за множество травми.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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  • 1 Пич

    7 1 Отговор
    Така върви войната! Двама загинали, после руснаците връщат две хиляди чували, а Зелю не иска да ги вземе и погребе...

    20:55 10.11.2026

  • 2 ИВАНОВ

    0 1 Отговор
    ЯВНО ТРЯБВА ЦЯЛОСТНА ОБЩА СВЕТОВНА НАМЕСА И ВЪСПИРАНЕ НА ОПАСНИСТА ОТ КРЕМЪЛ.Това всички да гледат от страни и само дистанционни помощи да пращат НЕ работи за много удачно за края на войната з МИР. Трябва друг подход

    21:08 10.11.2026

  • 3 Прокопи

    1 0 Отговор
    Добре е че няма пострадали деца. 🤔 Как така се пропусна да се напише?

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