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Литва: Европа трябва да избере свой представител в преговорите
  Тема: Украйна

Литва: Европа трябва да избере свой представител в преговорите

10 Ноември, 2026 22:57 701 11

  • гитанас науседа-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • еманюел макрон-
  • caesar

Литовският президент призова ЕС бързо да уточни кой и по какви принципи ще говори от името на Общността за бъдещето на Украйна

Литва: Европа трябва да избере свой представител в преговорите - 1
Снимка: lrt.lt
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа трябва да участва по-активно в мирните преговори за войната в Украйна, но преди това лидерите на Европейския съюз трябва да се договорят кой ще представлява Общността и по какви принципи ще говори от нейно име. Това заяви президентът на Литва Гитанас Науседа в Париж.

„Европа трябва да се договори кой и по какви принципи ще я представлява“, каза Науседа. По думите му бъдещата архитектура на сигурността ще е важна не само за Украйна, но и за целия континент, включително за Литва.

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Литовският президент предупреди, че честата смяна на европейските представители може да създаде впечатление, че ЕС няма ясна и последователна позиция. Той настоя първо да бъдат определени критериите, по които да бъде избран човекът, упълномощен да говори от името на Европейския съюз.

Подкрепата за Украйна остава общ приоритет

Науседа направи изявлението след среща с френския президент Еманюел Макрон. Основните теми са били сигурността и отбраната, ситуацията в Украйна и перспективите за мирни преговори.

Според литовския държавен глава позициите на Вилнюс и Париж за развитието на конфликта са сходни. Двете страни подкрепят продължаването на финансовата и военната помощ за Украйна, както и увеличаването на натиска върху Русия.

„Нашата твърда позиция е да продължим да помагаме на Украйна финансово и военно, като същевременно оказваме натиск върху Русия“, заяви Науседа. Той определи затягането на санкциите като един от инструментите за спиране на войната.

Литва иска по-бързи доставки на гаубици CAESAR

По време на разговорите е обсъдено и военното сътрудничество между Литва и Франция, включително сроковете за доставка на самоходни артилерийски системи CAESAR. Литва иска част от въоръжението да бъде доставено по-рано, тъй като то е важно за изграждането на националната ѝ дивизия.

По думите на Науседа Макрон и екипът му са обещали да потърсят възможности за съкращаване на сроковете. През декември Литва е подписала договор за 252 милиона евро с френската отбранителна компания KNDS France за закупуване на гаубици Caesar Mk II.

Това е вторият договор за тези системи. По първото споразумение от 2022 г. Литва е закупила 18 гаубици, чиито доставки са планирани за 2027 г. Страната предвижда и инвестиция от 12 милиона евро в изграждането и оборудването на специализирани ремонтни съоръжения за системите Caesar.

Науседа е поканил Макрон да посети Литва преди края на втория си президентски мандат. Макрон е държавен глава на Франция от 2017 г., а настоящият му мандат приключва през пролетта на 2027 г.

Източници: lrt.lt


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 2 Отговор
    Европейският райх не е канен дори като наблюдател на преговорния процес поради нищожността си.Ае,закривай ,че ми писнА от бивши комунисти като тоя Литовец с голямата глава.

    23:00 10.11.2026

  • 2 Българин

    12 2 Отговор
    Не знам къде се бутат тия европейци. Да си се договарят който иска, където искат и да си изпълняват договорките. Или да не ги изпълняват. Нас какво ни засяга?!?

    23:01 10.11.2026

  • 3 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Ето най-важните факти за комунистическото минало на Гитанас Науседа накратко:
    • Влизане в КПСС: През май 1988 г. (на 24-годишна възраст) подава документи и е приет в Комунистическата партия на Съветския съюз.
    • Мотив: Самият той го определя като прагматична „грешка на младостта“, направена с цел да си осигури възможност за академична кариера и докторат като икономист.
    • Прикриване: При явяването си на президентските избори през 2019 г. той не посочва членството си в КПСС в официалния въпросник (въпреки че полето не е било абсолютно задължително по закон).
    • Разкритието: Фактът става публично известен едва през април 2023 г., когато литовски журналист открива документите в държавния архив.
    • Последствия: Скандалът предизвика сериозни дебати за политически конформизъм, но не попречи на политическата му кариера и той беше преизбран за втори президентски мандат.

    Коментиран от #5

    23:03 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 въпроси

    1 9 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Че нашият Ради не е ли бил партиен член?!? Не е ли бил делегат на XIII конгрес на БКП? Не се ли е клел да защитава властта на БКП до последния си дъх?Не стана ли пръв натовец, че и на школа в САЩ дори го взеха.
    Някой да се възмутил от подобно хамелионство и нагаждачество?!?

    23:07 10.11.2026

  • 6 Точен

    10 1 Отговор
    И кой го казва? Битото куче Баба европа пред Двореца на Големите Си, Тръмп и Путин не може да се вреди за комат нахапан хляб, този балитийски пудел се готви да раздава картите на големите майстори...

    23:08 10.11.2026

  • 7 Гробар

    8 0 Отговор
    ЕС - връзка злобни пинчери.

    23:10 10.11.2026

  • 8 Мисира

    6 0 Отговор
    Като искате много знаете къде са заминавай!Тази Европа е колективна безотговорност и празнодумие.

    23:13 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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