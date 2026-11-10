Литва: Европа трябва да избере свой представител в преговорите

Европа трябва да участва по-активно в мирните преговори за войната в Украйна, но преди това лидерите на Европейския съюз трябва да се договорят кой ще представлява Общността и по какви принципи ще говори от нейно име. Това заяви президентът на Литва Гитанас Науседа в Париж.

„Европа трябва да се договори кой и по какви принципи ще я представлява“, каза Науседа. По думите му бъдещата архитектура на сигурността ще е важна не само за Украйна, но и за целия континент, включително за Литва.

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Литовският президент предупреди, че честата смяна на европейските представители може да създаде впечатление, че ЕС няма ясна и последователна позиция. Той настоя първо да бъдат определени критериите, по които да бъде избран човекът, упълномощен да говори от името на Европейския съюз.

Подкрепата за Украйна остава общ приоритет

Науседа направи изявлението след среща с френския президент Еманюел Макрон. Основните теми са били сигурността и отбраната, ситуацията в Украйна и перспективите за мирни преговори.

Според литовския държавен глава позициите на Вилнюс и Париж за развитието на конфликта са сходни. Двете страни подкрепят продължаването на финансовата и военната помощ за Украйна, както и увеличаването на натиска върху Русия.

„Нашата твърда позиция е да продължим да помагаме на Украйна финансово и военно, като същевременно оказваме натиск върху Русия“, заяви Науседа. Той определи затягането на санкциите като един от инструментите за спиране на войната.

Литва иска по-бързи доставки на гаубици CAESAR

По време на разговорите е обсъдено и военното сътрудничество между Литва и Франция, включително сроковете за доставка на самоходни артилерийски системи CAESAR. Литва иска част от въоръжението да бъде доставено по-рано, тъй като то е важно за изграждането на националната ѝ дивизия.

По думите на Науседа Макрон и екипът му са обещали да потърсят възможности за съкращаване на сроковете. През декември Литва е подписала договор за 252 милиона евро с френската отбранителна компания KNDS France за закупуване на гаубици Caesar Mk II.

Това е вторият договор за тези системи. По първото споразумение от 2022 г. Литва е закупила 18 гаубици, чиито доставки са планирани за 2027 г. Страната предвижда и инвестиция от 12 милиона евро в изграждането и оборудването на специализирани ремонтни съоръжения за системите Caesar.

Науседа е поканил Макрон да посети Литва преди края на втория си президентски мандат. Макрон е държавен глава на Франция от 2017 г., а настоящият му мандат приключва през пролетта на 2027 г.

Източници: lrt.lt