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Зеленски на път за Дания: Няма да отстъпя Донбас!
  Тема: Украйна

Зеленски на път за Дания: Няма да отстъпя Донбас!

10 Ноември, 2026 21:01 2 488 98

  • володимир зеленски-
  • дания-
  • украйна-
  • мете фредериксен-
  • сигурност в европа

Украинският президент ще обсъди военната подкрепа за страната си и сигурността в Европа. Визитата съвпада с началото на преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби

Зеленски на път за Дания: Няма да отстъпя Донбас! - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Дания, където ще разговаря с премиера Мете Фредериксен и с държавни и правителствени ръководители от северните държави. В центъра на срещите са военната подкрепа за Украйна и сигурността в Европа, съобщава датската обществена медия DR.

Фредериксен е домакин на визитата. „Горда съм, че мога да приветствам президента Зеленски и северните лидери в Дания“, заяви тя. По думите ѝ борбата на украинците за свободна Украйна и свободна Европа продължава, а подкрепата за страната трябва да бъде запазена.

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Датският премиер посочи още, че войната изисква продължаване на помощта и използване на украинския опит. „Трябва да продължим подкрепата и да се учим от опита и знанията на Украйна, за да можем заедно да защитим Европа“, казва Фредериксен.

Зеленски: Украйна няма да отстъпи Донбас

Преди посещението си в Дания Зеленски заяви пред DR, че не е готов да предаде територии в замяна на прекратяване на войната с Русия. На въпрос дали Украйна би отстъпила Донбас, украинският президент отговаря: „Не, няма да отстъпя Донбас.“

Той настоява и Европа да участва в преговорите за прекратяване на войната. Изявлението идва в момент, когато в Абу Даби започват разговори между представители на Украйна, Русия и САЩ, с американско посредничество. Киев е представен от ръководителя на разузнаването Рустем Умеров и началника на президентската канцелария Кирило Буданов.

Засилени мерки за сигурност в Копенхаген

Посещението доведе до засилено полицейско присъствие в датската столица. В охраната участват служители от почти цялата страна, тъй като мащабът на операцията не може да бъде поет само от полицията в Копенхаген, заявява водещият полицейски инспектор Петер Дал.

От понеделник вечерта е въведена временна зона с ограничения за въздушното пространство над централната част на Копенхаген и целия остров Амагер. Полетите с дронове са забранени без писмено разрешение от полицията, а малките самолети могат да преминават само след разрешение от контролната кула на летището в Копенхаген. Мярката е в сила до четвъртък сутринта.

В програмата е включено и заседание на външнополитическата комисия на датския парламент, посветено на ситуацията в Украйна след руската инвазия. На него участват външният министър Ларс Льоке Расмусен и министърът на отбраната Йепе Брус.

Източници: dr.dk


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    110 9 Отговор
    Хохо, чакай САЩ, Китай и Русия да се договорят, теб няма да те питат.

    Коментиран от #8, #11, #54

    21:02 10.11.2026

  • 2 ще ще ще

    102 11 Отговор
    Ще отстъпиш не само Донбас.

    Коментиран от #69

    21:03 10.11.2026

  • 3 Дзверцов

    94 10 Отговор
    Кой го пита тоя пич!? Донбас е изписан вече.

    21:04 10.11.2026

  • 4 Русия

    79 8 Отговор
    Плъховете като този от снимката се използват само и единствено за експерименти и след това уми....

    21:05 10.11.2026

  • 5 Пич

    71 7 Отговор
    Иска да каже - Няма да стъпя в Донбас!!!
    Шубето и в Украйна няма да стъпи!!!
    И като го гледам как митка насам натам, та се сетих какво каза предсказателя! Започва да се напасва, което ме учудва.....

    Коментиран от #10

    21:05 10.11.2026

  • 6 историк

    71 8 Отговор
    Не разбра ли ,че твоята кауза е обречена !! Бягай на далеч , и си харчи милиардите ,защото запали цяла Европа . НЕ разбра ли ,че Путин ще взема всичко което е решил ,без значение на каква цена !!

    21:07 10.11.2026

  • 7 Джамбаза

    66 1 Отговор
    За какво са тези преговори при това положение?
    Кога Зе ще се върне в Украина?

    Коментиран от #74

    21:08 10.11.2026

  • 8 койдазнай

    7 49 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Ми те се договарят пета година, Малая токмачка си седи украинска! Може би след още 5 години, или 50, ако Путин измоли от Тръмп, може да я получи.

    Коментиран от #13, #95

    21:09 10.11.2026

  • 9 Яйкс

    11 58 Отговор
    В тоя форум смърди на руски чизми..

    Коментиран от #17, #29, #85

    21:09 10.11.2026

  • 10 Соломон

    10 61 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Иска да каже и казва точно това което трябва.Украйна няма намерение да отстъпва и педя на Русия .За нея са загинали милиони украинци.Руснаците не ги броим.Те са там за да излязат от затвора или да се превърнат в милионери

    Коментиран от #15, #18, #41, #43

    21:09 10.11.2026

  • 11 Хахахаха

    11 46 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Какъв САЩ ще се договаря за Украйна бе? Тръмпоча е пътник! Няма карти! Даже и мандата може да не си изкара.

    21:09 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Соломон

    8 20 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    Трябва да прати още някой танкер с дизел а в замяна Тръмп ще спре интернета на Украйна

    21:11 10.11.2026

  • 14 Червенски

    44 2 Отговор
    Чунким някой ща пита

    21:12 10.11.2026

  • 15 Джамбаза

    38 3 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Глупости!
    Загинали са 30 хиляди.
    Зеленски така каза. Ако той лъже...

    Коментиран от #20

    21:13 10.11.2026

  • 16 Той пък що си мисли че

    45 1 Отговор
    някой ще го пита ? Понеже ревеш за МИР ти е казано какво да отстъпиш да има МИР бре. А като го вземат Донбас, после войната си продължава да не мислиш, че ще спре ? Ще има бой до дупка, или бялата кърпа !

    Коментиран от #35

    21:13 10.11.2026

  • 17 Мутата

    32 2 Отговор

    До коментар #9 от "Яйкс":

    Сщоро време ще ти замириши на някоя вожа

    21:14 10.11.2026

  • 18 Митю

    29 4 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    "Руснаците не ги броим". Е затова е Сво-то май.

    21:14 10.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Соломон

    30 18 Отговор

    До коментар #15 от "Джамбаза":

    На всички е ясно че никой не казва точната бройка на загиналите.А в русия в лизаш за 12 г в затвора ако снимаш гробища.Но няма как да има 1,5 милиона руснаци убити а укранците да са по малко

    Коментиран от #31, #33, #45

    21:15 10.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 апетити

    28 18 Отговор
    Като отстъпи Крим, стана причина да поискат Донбас, като го отстъпи, ще поискат Одеса и още и ... още... настояват свиване на нато до преди 1989г.

    21:16 10.11.2026

  • 23 Някой си

    46 7 Отговор
    Путин ще вземе всичко каквото иска. Колкото по късно по лошо. Ще е все повече.

    Коментиран от #93

    21:16 10.11.2026

  • 24 Като не я даваш

    33 5 Отговор
    те ще я вземат. Но ще вземат не само Донбас а ще стигнат още по-далеч

    21:17 10.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хмммм

    31 5 Отговор
    Това мекотело е отвратително!! Вече дори не се преструват че му се радват.

    21:20 10.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Арееееее

    23 1 Отговор
    Споко - кораба потъва бавно, вода ще има за всички!

    21:23 10.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хи хи

    33 1 Отговор
    Щом зеленото жуже казва че няма да даде Донбас, значи ще му се вземе. Нека жужето се дърпа, колкото повече се дърпа, толкова повече ще даде после !!

    21:25 10.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 койдазнай

    12 24 Отговор

    До коментар #16 от "Той пък що си мисли че":

    Войната ще продължава, докато Русия не си счупи главата. Други варианти няма.

    21:28 10.11.2026

  • 36 Мнение

    13 7 Отговор
    Губи си времето, което всъщност дори няма.

    21:28 10.11.2026

  • 37 Европа и Украйна

    12 20 Отговор
    имат думата за Донбас!

    Не Тръмп и не Китай!
    А Путин пък хич да не се напъва!

    21:29 10.11.2026

  • 38 Много ясно!

    17 7 Отговор
    Къде се е чуло и видяло да се дават бонуси на престъпниците?
    Нали утре всеки неадекватник с власт и по-голяма армия ще направи същото

    21:30 10.11.2026

  • 39 Много ме кефят Мете

    7 6 Отговор
    и Джорджа!

    Железни мацки!✌🏾

    21:30 10.11.2026

  • 40 Зеленият наркоман

    20 4 Отговор
    е пътник.Скоро ще пътува за Лондон.

    21:31 10.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Че защо да не го каже

    28 3 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Той е актьор и затова е избран, да казва неща, които се харесват на разни първосигнални индивиди.
    Като свърши всичко ще си вземе парите и ще избяга, ако го оставят да избяга.
    "Аз няма това, аз няма онова".
    Така се отказа и 2022 година от договореностите.
    Сега е без 20% територия и без половината население. Без ТЕЦ-ове, мостове и един куп предприятия.
    Щото тоя говори каквото му кажат кураторите от Беликобритания.

    Коментиран от #49, #60

    21:33 10.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Може

    4 13 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    Украйна води дефанзивна война, а РФ офанзивна, нападателя почти винаги с малки изключения дава повече жертви.

    Коментиран от #52

    21:36 10.11.2026

  • 46 Минувач

    20 1 Отговор
    Сбогом смъркач и няма да липсваш на никого !

    21:36 10.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Соломон

    5 17 Отговор

    До коментар #43 от "Че защо да не го каже":

    През 22г не е имало никакви договорености.Просто Украйна не прие Руския ултиматум.Няма да го приеме и сега в името на загиналите

    21:37 10.11.2026

  • 50 Сульо

    22 4 Отговор
    За какво да отстъпва, ще му я вземат много скоро.

    Коментиран от #73

    21:37 10.11.2026

  • 51 ХАС Мокаряс

    15 2 Отговор
    Тъпия зиленски

    21:37 10.11.2026

  • 52 Соломон

    12 5 Отговор

    До коментар #45 от "Може":

    Това не означава че Украйна понася по малко жертви.Виж че тактиката на русия е да изравнява всичко с големи бомби.Които има в изобилие

    Коментиран от #77

    21:40 10.11.2026

  • 53 Вишис

    6 14 Отговор
    Руснаците не могат да се възползват от своите несметни природни богатства, тръгнали и чужди да заграбват. Дай на руснака да си загребе с лопата от купчина жълтици, ще обърне лопатата на обратно, ще я забие в купчината, но нищо няма да успее да загребе!

    Коментиран от #55

    21:40 10.11.2026

  • 54 Абе

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Май само ти не разбра че Тръмп вече е бита карта, РФ едвам оцелява а Китай е в криза от 2021 ама иначе щели да разделя света. Пак казвам рано или късно всички опират до ЕС, чичо ви Доналд може да ви каже.

    21:41 10.11.2026

  • 55 Соломон

    11 7 Отговор

    До коментар #53 от "Вишис":

    Те подариха на Китай територии които са по големи от територията на Украйна.От 17 милиона кв км. земя в 13 милиона няма хора. А това са територии колкото 22 Украйни

    21:42 10.11.2026

  • 56 Българин681

    20 5 Отговор
    Спокойно 3eлeнckи, няма нужда нищо да отстъпваш!
    Те pyснaцитe сами ще си вземат каквото са си наумили.
    А ти си харчи окрадените милиарди, че скоро може друг да ти ги харчи........

    Коментиран от #59

    21:43 10.11.2026

  • 57 Киевският наркоман

    12 4 Отговор
    докига ще се крие в Европа?

    Киевчани го чакат...

    21:45 10.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Соломон

    1 10 Отговор

    До коментар #56 от "Българин681":

    Само да си подготвят повече слънчогледови семки за това

    Коментиран от #68

    21:45 10.11.2026

  • 60 Факт

    11 0 Отговор

    До коментар #43 от "Че защо да не го каже":

    Той дори има филм сериал комедия като Президент,

    21:46 10.11.2026

  • 61 Че Донбас

    12 2 Отговор
    Негов ли е че да го отстъпва ?

    Коментиран от #66, #67

    21:46 10.11.2026

  • 62 Кога Европа ще си отдъхне от този ....

    14 4 Отговор
    Какъв президент е този комик кога ще го премахнете бе вропейци съсипа Европа

    21:46 10.11.2026

  • 63 БАРС

    7 0 Отговор
    ТОЯ ПАК ГИ ИЗЯДЕ.

    21:47 10.11.2026

  • 64 нннн

    13 2 Отговор
    Докато му позволяваме да ни бърка в джобовете, Зеленски ще воюва с чужди ръце.

    21:48 10.11.2026

  • 65 1111

    13 3 Отговор
    "Зеленски на път за Дания: Няма да стъпя в Донбас!".

    21:48 10.11.2026

  • 66 Негов дръжки

    12 3 Отговор

    До коментар #61 от "Че Донбас":

    Донбас обхваща Донецка и Луганска област и са си руски. Но може Киев да отстъпи

    21:49 10.11.2026

  • 67 Ем като гледам

    0 3 Отговор

    До коментар #61 от "Че Донбас":

    Все още държи част от него

    21:50 10.11.2026

  • 68 Амет

    6 1 Отговор

    До коментар #59 от "Соломон":

    Не ми пречи да си чоплиш слънчогледови семки ,докато тее челластря ,не съм мнителен .

    Коментиран от #72

    21:51 10.11.2026

  • 69 Ганьо списвач

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "ще ще ще":

    Утре ако дойде някой дойде у вас и поиска да ти вземе апартамента и децата ти, ще му ги дадеш ли

    Коментиран от #91

    21:51 10.11.2026

  • 70 Как па стига тоя пуяк

    7 0 Отговор
    до Дания ? Сигурно пеш

    Коментиран от #87

    21:52 10.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Зеленски

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Джамбаза":

    Няма да отстъпя Донбас, ала не мога да стъпя повече там!

    21:58 10.11.2026

  • 75 Бг гражданин

    10 2 Отговор
    Еми защо го карат да ходи на преговори,то е ясно ,че Англия и Европа искат ескалация,всичко това с преговорите е печелене на време с цел прегрупиране ...

    21:58 10.11.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Вярно е

    2 7 Отговор

    До коментар #52 от "Соломон":

    Но предполагам че Украйна е дала 25-50% жертви военни по-малко от РФ. За цивилни не можем да смятаме.

    Коментиран от #81

    22:00 10.11.2026

  • 78 Като не щеш мира на ти секира!

    10 1 Отговор
    Щом зелената въшка не отстъпва руските територии, значи от окраина няма да остане нищо! Войната ще се води до безусловна капитулация на Украйна!

    Коментиран от #96

    22:04 10.11.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Соломон

    2 7 Отговор

    До коментар #77 от "Вярно е":

    Колкото и жертви да е дала Украйна, човешкия живот няма цена.Защото се раждаме само веднъж на този свят.Отделно разрушенията в Украйна са колосални но 70 % от Украинците не искат примирие от руски тип

    22:07 10.11.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 87 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 ЕС гражданин

    2 5 Отговор
    Путин предай се!!!!

    22:13 10.11.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Законът дава решението

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Ганьо списвач":

    Ако някой ти е подарил апартамента си, и ти е оставил децата си в него да ги пазиш и закриляш, а ти започнеш да ги тормозиш, а след това се се опиташ да го убиеш- него или децата му, или го набедиш в предстъпление, тогава той може да отмени дарението и да си върне обратно апартамента, заедно с децата си в него.
    чл.227 ЗЗД " Дарението може да бъде отменено, когато дареният:
    а) умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;
    б) набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години
    Искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя."
    Надявам се, че законът ще ви убеди да престанете да пишете все едно и също, като неподходящ пример.

    22:17 10.11.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Мнение

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "Някой си":

    Путин му се полага два на един

    22:19 10.11.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Още не знаеш

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    Малая Токмачка отдавна премина под руски контрол. Но така е, някои не искат да знаят, а само повтарят опорките на Брюксел и Сорос, защото от там се нарежда и плаща.

    22:22 10.11.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 собака

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Да напомним фактите на жълтопаветника":

    вие никога не сте били и никога няма да бъдете
    част от човечеството.....И недей да виеш към луната. от там няма да падне колбас...Понятно.

    22:26 10.11.2026

  • 98 Донбас

    2 0 Отговор
    през двете републики е в Руската федерация от години. Не е ясно какво точно нямал да дава този мишок....
    Там хората си направиха референдуми, отделиха се от Украйна преди много години, проведоха си избори, после пак направиха референдуми и се включиха в състава на Руската федерация .

    22:35 10.11.2026

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