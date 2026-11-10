Зеленски на път за Дания: Няма да отстъпя Донбас!

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Дания, където ще разговаря с премиера Мете Фредериксен и с държавни и правителствени ръководители от северните държави. В центъра на срещите са военната подкрепа за Украйна и сигурността в Европа, съобщава датската обществена медия DR.

Фредериксен е домакин на визитата. „Горда съм, че мога да приветствам президента Зеленски и северните лидери в Дания“, заяви тя. По думите ѝ борбата на украинците за свободна Украйна и свободна Европа продължава, а подкрепата за страната трябва да бъде запазена.

Още новини от Украйна

Датският премиер посочи още, че войната изисква продължаване на помощта и използване на украинския опит. „Трябва да продължим подкрепата и да се учим от опита и знанията на Украйна, за да можем заедно да защитим Европа“, казва Фредериксен.

Зеленски: Украйна няма да отстъпи Донбас

Преди посещението си в Дания Зеленски заяви пред DR, че не е готов да предаде територии в замяна на прекратяване на войната с Русия. На въпрос дали Украйна би отстъпила Донбас, украинският президент отговаря: „Не, няма да отстъпя Донбас.“

Той настоява и Европа да участва в преговорите за прекратяване на войната. Изявлението идва в момент, когато в Абу Даби започват разговори между представители на Украйна, Русия и САЩ, с американско посредничество. Киев е представен от ръководителя на разузнаването Рустем Умеров и началника на президентската канцелария Кирило Буданов.

Засилени мерки за сигурност в Копенхаген

Посещението доведе до засилено полицейско присъствие в датската столица. В охраната участват служители от почти цялата страна, тъй като мащабът на операцията не може да бъде поет само от полицията в Копенхаген, заявява водещият полицейски инспектор Петер Дал.

От понеделник вечерта е въведена временна зона с ограничения за въздушното пространство над централната част на Копенхаген и целия остров Амагер. Полетите с дронове са забранени без писмено разрешение от полицията, а малките самолети могат да преминават само след разрешение от контролната кула на летището в Копенхаген. Мярката е в сила до четвъртък сутринта.

В програмата е включено и заседание на външнополитическата комисия на датския парламент, посветено на ситуацията в Украйна след руската инвазия. На него участват външният министър Ларс Льоке Расмусен и министърът на отбраната Йепе Брус.

Източници: dr.dk