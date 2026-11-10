Зеленски на път за Дания: Няма да отстъпя Донбас!

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Дания, където ще разговаря с премиера Мете Фредериксен и с държавни и правителствени ръководители от северните държави. В центъра на срещите са военната подкрепа за Украйна и сигурността в Европа, съобщава датската обществена медия DR.
Фредериксен е домакин на визитата. „Горда съм, че мога да приветствам президента Зеленски и северните лидери в Дания“, заяви тя. По думите ѝ борбата на украинците за свободна Украйна и свободна Европа продължава, а подкрепата за страната трябва да бъде запазена.
Датският премиер посочи още, че войната изисква продължаване на помощта и използване на украинския опит. „Трябва да продължим подкрепата и да се учим от опита и знанията на Украйна, за да можем заедно да защитим Европа“, казва Фредериксен.
Зеленски: Украйна няма да отстъпи Донбас
Преди посещението си в Дания Зеленски заяви пред DR, че не е готов да предаде територии в замяна на прекратяване на войната с Русия. На въпрос дали Украйна би отстъпила Донбас, украинският президент отговаря: „Не, няма да отстъпя Донбас.“
Той настоява и Европа да участва в преговорите за прекратяване на войната. Изявлението идва в момент, когато в Абу Даби започват разговори между представители на Украйна, Русия и САЩ, с американско посредничество. Киев е представен от ръководителя на разузнаването Рустем Умеров и началника на президентската канцелария Кирило Буданов.
Засилени мерки за сигурност в Копенхаген
Посещението доведе до засилено полицейско присъствие в датската столица. В охраната участват служители от почти цялата страна, тъй като мащабът на операцията не може да бъде поет само от полицията в Копенхаген, заявява водещият полицейски инспектор Петер Дал.
От понеделник вечерта е въведена временна зона с ограничения за въздушното пространство над централната част на Копенхаген и целия остров Амагер. Полетите с дронове са забранени без писмено разрешение от полицията, а малките самолети могат да преминават само след разрешение от контролната кула на летището в Копенхаген. Мярката е в сила до четвъртък сутринта.
В програмата е включено и заседание на външнополитическата комисия на датския парламент, посветено на ситуацията в Украйна след руската инвазия. На него участват външният министър Ларс Льоке Расмусен и министърът на отбраната Йепе Брус.
Източници: dr.dk
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #8, #11, #54
21:02 10.11.2026
2 ще ще ще
Коментиран от #69
21:03 10.11.2026
3 Дзверцов
21:04 10.11.2026
4 Русия
21:05 10.11.2026
5 Пич
Шубето и в Украйна няма да стъпи!!!
И като го гледам как митка насам натам, та се сетих какво каза предсказателя! Започва да се напасва, което ме учудва.....
Коментиран от #10
21:05 10.11.2026
6 историк
21:07 10.11.2026
7 Джамбаза
Кога Зе ще се върне в Украина?
Коментиран от #74
21:08 10.11.2026
8 койдазнай
До коментар #1 от "Зевс":Ми те се договарят пета година, Малая токмачка си седи украинска! Може би след още 5 години, или 50, ако Путин измоли от Тръмп, може да я получи.
Коментиран от #13, #95
21:09 10.11.2026
9 Яйкс
Коментиран от #17, #29, #85
21:09 10.11.2026
10 Соломон
До коментар #5 от "Пич":Иска да каже и казва точно това което трябва.Украйна няма намерение да отстъпва и педя на Русия .За нея са загинали милиони украинци.Руснаците не ги броим.Те са там за да излязат от затвора или да се превърнат в милионери
Коментиран от #15, #18, #41, #43
21:09 10.11.2026
11 Хахахаха
До коментар #1 от "Зевс":Какъв САЩ ще се договаря за Украйна бе? Тръмпоча е пътник! Няма карти! Даже и мандата може да не си изкара.
21:09 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Соломон
До коментар #8 от "койдазнай":Трябва да прати още някой танкер с дизел а в замяна Тръмп ще спре интернета на Украйна
21:11 10.11.2026
14 Червенски
21:12 10.11.2026
15 Джамбаза
До коментар #10 от "Соломон":Глупости!
Загинали са 30 хиляди.
Зеленски така каза. Ако той лъже...
Коментиран от #20
21:13 10.11.2026
16 Той пък що си мисли че
Коментиран от #35
21:13 10.11.2026
17 Мутата
До коментар #9 от "Яйкс":Сщоро време ще ти замириши на някоя вожа
21:14 10.11.2026
18 Митю
До коментар #10 от "Соломон":"Руснаците не ги броим". Е затова е Сво-то май.
21:14 10.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Соломон
До коментар #15 от "Джамбаза":На всички е ясно че никой не казва точната бройка на загиналите.А в русия в лизаш за 12 г в затвора ако снимаш гробища.Но няма как да има 1,5 милиона руснаци убити а укранците да са по малко
Коментиран от #31, #33, #45
21:15 10.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 апетити
21:16 10.11.2026
23 Някой си
Коментиран от #93
21:16 10.11.2026
24 Като не я даваш
21:17 10.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хмммм
21:20 10.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Арееееее
21:23 10.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хи хи
21:25 10.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 койдазнай
До коментар #16 от "Той пък що си мисли че":Войната ще продължава, докато Русия не си счупи главата. Други варианти няма.
21:28 10.11.2026
36 Мнение
21:28 10.11.2026
37 Европа и Украйна
Не Тръмп и не Китай!
А Путин пък хич да не се напъва!
21:29 10.11.2026
38 Много ясно!
Нали утре всеки неадекватник с власт и по-голяма армия ще направи същото
21:30 10.11.2026
39 Много ме кефят Мете
Железни мацки!✌🏾
21:30 10.11.2026
40 Зеленият наркоман
21:31 10.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Че защо да не го каже
До коментар #10 от "Соломон":Той е актьор и затова е избран, да казва неща, които се харесват на разни първосигнални индивиди.
Като свърши всичко ще си вземе парите и ще избяга, ако го оставят да избяга.
"Аз няма това, аз няма онова".
Така се отказа и 2022 година от договореностите.
Сега е без 20% територия и без половината население. Без ТЕЦ-ове, мостове и един куп предприятия.
Щото тоя говори каквото му кажат кураторите от Беликобритания.
Коментиран от #49, #60
21:33 10.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Може
До коментар #20 от "Соломон":Украйна води дефанзивна война, а РФ офанзивна, нападателя почти винаги с малки изключения дава повече жертви.
Коментиран от #52
21:36 10.11.2026
46 Минувач
21:36 10.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Соломон
До коментар #43 от "Че защо да не го каже":През 22г не е имало никакви договорености.Просто Украйна не прие Руския ултиматум.Няма да го приеме и сега в името на загиналите
21:37 10.11.2026
50 Сульо
Коментиран от #73
21:37 10.11.2026
51 ХАС Мокаряс
21:37 10.11.2026
52 Соломон
До коментар #45 от "Може":Това не означава че Украйна понася по малко жертви.Виж че тактиката на русия е да изравнява всичко с големи бомби.Които има в изобилие
Коментиран от #77
21:40 10.11.2026
53 Вишис
Коментиран от #55
21:40 10.11.2026
54 Абе
До коментар #1 от "Зевс":Май само ти не разбра че Тръмп вече е бита карта, РФ едвам оцелява а Китай е в криза от 2021 ама иначе щели да разделя света. Пак казвам рано или късно всички опират до ЕС, чичо ви Доналд може да ви каже.
21:41 10.11.2026
55 Соломон
До коментар #53 от "Вишис":Те подариха на Китай територии които са по големи от територията на Украйна.От 17 милиона кв км. земя в 13 милиона няма хора. А това са територии колкото 22 Украйни
21:42 10.11.2026
56 Българин681
Те pyснaцитe сами ще си вземат каквото са си наумили.
А ти си харчи окрадените милиарди, че скоро може друг да ти ги харчи........
Коментиран от #59
21:43 10.11.2026
57 Киевският наркоман
Киевчани го чакат...
21:45 10.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Соломон
До коментар #56 от "Българин681":Само да си подготвят повече слънчогледови семки за това
Коментиран от #68
21:45 10.11.2026
60 Факт
До коментар #43 от "Че защо да не го каже":Той дори има филм сериал комедия като Президент,
21:46 10.11.2026
61 Че Донбас
Коментиран от #66, #67
21:46 10.11.2026
62 Кога Европа ще си отдъхне от този ....
21:46 10.11.2026
63 БАРС
21:47 10.11.2026
64 нннн
21:48 10.11.2026
65 1111
21:48 10.11.2026
66 Негов дръжки
До коментар #61 от "Че Донбас":Донбас обхваща Донецка и Луганска област и са си руски. Но може Киев да отстъпи
21:49 10.11.2026
67 Ем като гледам
До коментар #61 от "Че Донбас":Все още държи част от него
21:50 10.11.2026
68 Амет
До коментар #59 от "Соломон":Не ми пречи да си чоплиш слънчогледови семки ,докато тее челластря ,не съм мнителен .
Коментиран от #72
21:51 10.11.2026
69 Ганьо списвач
До коментар #2 от "ще ще ще":Утре ако дойде някой дойде у вас и поиска да ти вземе апартамента и децата ти, ще му ги дадеш ли
Коментиран от #91
21:51 10.11.2026
70 Как па стига тоя пуяк
Коментиран от #87
21:52 10.11.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Зеленски
До коментар #7 от "Джамбаза":Няма да отстъпя Донбас, ала не мога да стъпя повече там!
21:58 10.11.2026
75 Бг гражданин
21:58 10.11.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Вярно е
До коментар #52 от "Соломон":Но предполагам че Украйна е дала 25-50% жертви военни по-малко от РФ. За цивилни не можем да смятаме.
Коментиран от #81
22:00 10.11.2026
78 Като не щеш мира на ти секира!
Коментиран от #96
22:04 10.11.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Соломон
До коментар #77 от "Вярно е":Колкото и жертви да е дала Украйна, човешкия живот няма цена.Защото се раждаме само веднъж на този свят.Отделно разрушенията в Украйна са колосални но 70 % от Украинците не искат примирие от руски тип
22:07 10.11.2026
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87 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
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89 ЕС гражданин
22:13 10.11.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Законът дава решението
До коментар #69 от "Ганьо списвач":Ако някой ти е подарил апартамента си, и ти е оставил децата си в него да ги пазиш и закриляш, а ти започнеш да ги тормозиш, а след това се се опиташ да го убиеш- него или децата му, или го набедиш в предстъпление, тогава той може да отмени дарението и да си върне обратно апартамента, заедно с децата си в него.
чл.227 ЗЗД " Дарението може да бъде отменено, когато дареният:
а) умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;
б) набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години
Искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя."
Надявам се, че законът ще ви убеди да престанете да пишете все едно и също, като неподходящ пример.
22:17 10.11.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Мнение
До коментар #23 от "Някой си":Путин му се полага два на един
22:19 10.11.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Още не знаеш
До коментар #8 от "койдазнай":Малая Токмачка отдавна премина под руски контрол. Но така е, някои не искат да знаят, а само повтарят опорките на Брюксел и Сорос, защото от там се нарежда и плаща.
22:22 10.11.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 собака
До коментар #90 от "Да напомним фактите на жълтопаветника":вие никога не сте били и никога няма да бъдете
част от човечеството.....И недей да виеш към луната. от там няма да падне колбас...Понятно.
22:26 10.11.2026
98 Донбас
Там хората си направиха референдуми, отделиха се от Украйна преди много години, проведоха си избори, после пак направиха референдуми и се включиха в състава на Руската федерация .
22:35 10.11.2026