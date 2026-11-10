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Сибига поиска от Рубио ускорени доставки на ракети за Украйна
  Тема: Украйна

Сибига поиска от Рубио ускорени доставки на ракети за Украйна

10 Ноември, 2026 23:17 668 32

  • андрий сибиха-
  • марко рубио-
  • украйна-
  • противовъздушна отбрана-
  • руски атаки

Киев настоява за повече прехващачи и подкрепа за енергийната мрежа заради руските удари преди зимата

Сибига поиска от Рубио ускорени доставки на ракети за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибига е поискал от държавния секретар на САЩ Марко Рубио да ускори доставките на ракети прехващачи за украинската противовъздушна отбрана. Разговорът се е състоял в Париж в рамките на срещата на външните министри от Г-7, на фона на засилващите се руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

„Трябва да работим по пътя към мира, но паралелно с това трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия“, е заявил Сибига пред Ройтерс. По думите му Киев е поискал допълнителна подкрепа за енергийната мрежа и повече прехващачи за системите за противовъздушна отбрана.

„Повдигнах въпроса как можем да ускорим част от доставките, как да намерим правилния начин да изтеглим напред някои количества и как да осигурим допълнителни доставки“, е казал украинският министър.

Киев настоява за подкрепа преди зимата

Сибига е заявил, че Русия засилва ударите по енергийните обекти с наближаването на зимата и се опитва да сломи духа на украинското население. Той е потвърдил, че обменът на разузнавателна информация между САЩ и Украйна продължава, както и военната помощ по програмата PURL, чрез която се осигуряват оръжия за Киев.

Американският държавен департамент съобщи, че Рубио и Сибига са обсъдили преговорите за прекратяване на войната, устойчивостта на украинската енергетика и отбранителното сътрудничество. След срещата не беше обявен нов пакет американска военна помощ или конкретен график за допълнителните доставки на ракети.

Украйна очаква отговор за примирие

Сибига е посочил, че Киев е готов да обсъжда ограничени мерки за намаляване на напрежението, включително прекратяване на огъня в Черно море и спиране на ударите по енергийната инфраструктура.

По думите му предложенията за примирие в Черно море са били предадени на Москва чрез Турция, Египет и Индия. Украйна все още очаква отговор от Русия, но Сибига е заявил, че не е оптимист за бърз напредък.

Паралелно с разговорите в Париж в Абу Даби се провеждат подкрепяни от САЩ дипломатически контакти между представители на Украйна и Русия. Киев настоява дипломатическите усилия да продължат, но и за запазване на натиска върху Москва, докато руските атаки срещу украинската енергийна система продължават.

Източници: marketscreener.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Много Известен Съветски Актьор

    3 9 Отговор
    Давайте им ракетите, обещали сте 500 броя "Пейтриът". И не след пет години, а тази зима. Ако не ги дадете вие, демократите ще ги дадат, а вие ще си ходите.

    Коментиран от #3, #12

    23:21 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тук съм🤗

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Къде си бе, укротрол раковоболен?":

    Много известен съветски 🤡. В делириум съм и си ги плешя всякакви тпни.🤯

    23:25 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нали преговарят за мир

    9 1 Отговор
    Защо са им ракети. И тези ракети пак ние европейските граждани ли ще ги плащаме.
    Не виждате ли протестите и не разбирате ли че вече започва да ни писва от вашите глупости.

    Коментиран от #14

    23:28 10.11.2026

  • 8 Американци

    3 5 Отговор
    защитете Украйна в борбата срещу агресора

    23:29 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хахахахха

    3 2 Отговор
    поискал той,кой го вълнува че наглата укра иска нещо

    Коментиран от #13

    23:34 10.11.2026

  • 11 Чики-Рики

    1 1 Отговор
    Дибреее!Ще прецизирам!Хем искат мир,хем ракети?! Знаят ли , какво точно искат,или не им пука за живота на клетите фронтоваци ?Не за друго,не останаха!Русия може да мобилизира хиляди, докато поданиците на зеления, почти изчезнаха! Толкова годни за служба виждам по нашите улици и входове, вече 5 години почти,че , нищо не разбирам!

    23:36 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европа обича и подкрепя Украйна

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "хахахахха":

    във войната с наглите фашисти от Кремъл

    Коментиран от #15, #17, #18, #26, #30

    23:40 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не си виновен ти,

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бъркаш се":

    а ниското образование и некачествения алкохол

    23:49 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 В рузия

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "хахахахха":

    е забранено всичко човешко и демократично

    Коментиран от #29

    23:57 10.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "...":

    това че има закон от тогава е едно,аз ти казвам че такова недоразумение никога е нямало право да съществува там

    Коментиран от #28

    00:02 11.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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