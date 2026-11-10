Сибига поиска от Рубио ускорени доставки на ракети за Украйна

Украинският външен министър Андрий Сибига е поискал от държавния секретар на САЩ Марко Рубио да ускори доставките на ракети прехващачи за украинската противовъздушна отбрана. Разговорът се е състоял в Париж в рамките на срещата на външните министри от Г-7, на фона на засилващите се руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

„Трябва да работим по пътя към мира, но паралелно с това трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия“, е заявил Сибига пред Ройтерс. По думите му Киев е поискал допълнителна подкрепа за енергийната мрежа и повече прехващачи за системите за противовъздушна отбрана.

„Повдигнах въпроса как можем да ускорим част от доставките, как да намерим правилния начин да изтеглим напред някои количества и как да осигурим допълнителни доставки“, е казал украинският министър.

Киев настоява за подкрепа преди зимата

Сибига е заявил, че Русия засилва ударите по енергийните обекти с наближаването на зимата и се опитва да сломи духа на украинското население. Той е потвърдил, че обменът на разузнавателна информация между САЩ и Украйна продължава, както и военната помощ по програмата PURL, чрез която се осигуряват оръжия за Киев.

Американският държавен департамент съобщи, че Рубио и Сибига са обсъдили преговорите за прекратяване на войната, устойчивостта на украинската енергетика и отбранителното сътрудничество. След срещата не беше обявен нов пакет американска военна помощ или конкретен график за допълнителните доставки на ракети.

Украйна очаква отговор за примирие

Сибига е посочил, че Киев е готов да обсъжда ограничени мерки за намаляване на напрежението, включително прекратяване на огъня в Черно море и спиране на ударите по енергийната инфраструктура.

По думите му предложенията за примирие в Черно море са били предадени на Москва чрез Турция, Египет и Индия. Украйна все още очаква отговор от Русия, но Сибига е заявил, че не е оптимист за бърз напредък.

Паралелно с разговорите в Париж в Абу Даби се провеждат подкрепяни от САЩ дипломатически контакти между представители на Украйна и Русия. Киев настоява дипломатическите усилия да продължат, но и за запазване на натиска върху Москва, докато руските атаки срещу украинската енергийна система продължават.

Източници: marketscreener.com, apnews.com