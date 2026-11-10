Сибига поиска от Рубио ускорени доставки на ракети за Украйна

Украинският външен министър Андрий Сибига е поискал от държавния секретар на САЩ Марко Рубио да ускори доставките на ракети прехващачи за украинската противовъздушна отбрана. Разговорът се е състоял в Париж в рамките на срещата на външните министри от Г-7, на фона на засилващите се руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна.
„Трябва да работим по пътя към мира, но паралелно с това трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия“, е заявил Сибига пред Ройтерс. По думите му Киев е поискал допълнителна подкрепа за енергийната мрежа и повече прехващачи за системите за противовъздушна отбрана.
„Повдигнах въпроса как можем да ускорим част от доставките, как да намерим правилния начин да изтеглим напред някои количества и как да осигурим допълнителни доставки“, е казал украинският министър.
Киев настоява за подкрепа преди зимата
Сибига е заявил, че Русия засилва ударите по енергийните обекти с наближаването на зимата и се опитва да сломи духа на украинското население. Той е потвърдил, че обменът на разузнавателна информация между САЩ и Украйна продължава, както и военната помощ по програмата PURL, чрез която се осигуряват оръжия за Киев.
Американският държавен департамент съобщи, че Рубио и Сибига са обсъдили преговорите за прекратяване на войната, устойчивостта на украинската енергетика и отбранителното сътрудничество. След срещата не беше обявен нов пакет американска военна помощ или конкретен график за допълнителните доставки на ракети.
Украйна очаква отговор за примирие
Сибига е посочил, че Киев е готов да обсъжда ограничени мерки за намаляване на напрежението, включително прекратяване на огъня в Черно море и спиране на ударите по енергийната инфраструктура.
По думите му предложенията за примирие в Черно море са били предадени на Москва чрез Турция, Египет и Индия. Украйна все още очаква отговор от Русия, но Сибига е заявил, че не е оптимист за бърз напредък.
Паралелно с разговорите в Париж в Абу Даби се провеждат подкрепяни от САЩ дипломатически контакти между представители на Украйна и Русия. Киев настоява дипломатическите усилия да продължат, но и за запазване на натиска върху Москва, докато руските атаки срещу украинската енергийна система продължават.
Източници: marketscreener.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #3, #12
23:21 10.11.2026
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5 Тук съм🤗
До коментар #3 от "Къде си бе, укротрол раковоболен?":Много известен съветски 🤡. В делириум съм и си ги плешя всякакви тпни.🤯
23:25 10.11.2026
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7 Нали преговарят за мир
Не виждате ли протестите и не разбирате ли че вече започва да ни писва от вашите глупости.
Коментиран от #14
23:28 10.11.2026
8 Американци
23:29 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хахахахха
Коментиран от #13
23:34 10.11.2026
11 Чики-Рики
23:36 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Европа обича и подкрепя Украйна
До коментар #10 от "хахахахха":във войната с наглите фашисти от Кремъл
Коментиран от #15, #17, #18, #26, #30
23:40 10.11.2026
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19 Не си виновен ти,
До коментар #15 от "Бъркаш се":а ниското образование и некачествения алкохол
23:49 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 В рузия
До коментар #22 от "хахахахха":е забранено всичко човешко и демократично
Коментиран от #29
23:57 10.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хахахахха
До коментар #24 от "...":това че има закон от тогава е едно,аз ти казвам че такова недоразумение никога е нямало право да съществува там
Коментиран от #28
00:02 11.11.2026
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