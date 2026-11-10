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Рубио: Няма нужда от нови мащабни бойни операции срещу Иран
  Тема: Иранската криза

Рубио: Няма нужда от нови мащабни бойни операции срещу Иран

10 Ноември, 2026 22:10 595 7

  • марко рубио-
  • иран-
  • икономически санкции-
  • г7-
  • париж

Държавният секретар на САЩ свърза позицията си с ефекта от икономическите санкции и натиска върху Техеран. Изявлението е направено след срещата на Г7 в Париж

Рубио: Няма нужда от нови мащабни бойни операции срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че няма нужда от допълнителни мащабни бойни операции срещу Иран. По думите му икономическите санкции и натискът върху Техеран са достатъчно ефективни.

„Няма нужда“ от нови мащабни бойни операции срещу Иран, каза Рубио след срещата на държавите от Г7 в Париж, съобщи „Ал Джазира“.

Санкциите остават основен инструмент

Изявлението поставя акцент върху икономическия и политическия натиск, вместо върху разширяването на военните действия. Рубио не посочи конкретни санкции, нито уточни кои операции има предвид, когато говори за липса на необходимост от по-мащабни бойни действия.

В публикувания материал не е представена реакция от иранските власти. Не се съобщава и за решение за прекратяване на съществуващи операции или за промяна в американската политика извън заявената от Рубио оценка.

Източници: aljazeera.com


Иран (Ислямска Република)
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тогава защо цените

    5 1 Отговор
    са толкова високи!
    Объркахте целият свят!

    22:14 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Добре, че Рубио ми каза,

    5 1 Отговор
    аз хич нямаше да се сетя, че Тръмп само блъфира и никакви удари няма да има!

    Но също се сещам и друго- Иран са яко натопорчени на Тръмп и милост няма да има!
    Ще горят танкери, кризата ще продължи незнайни колко, това го разправям от месеци.

    Купувайте недвижимости, инвестирайте в акции на компании за редки метали , до процесори, за ИИ.
    Не дръжте пари в банки.

    Да не кажете, че не съм предупредил!😈

    22:24 10.11.2026

  • 5 Шефчето

    2 0 Отговор
    Няма защото шефа ти изгуби долната и горната камара , тая простотия даже и байдън не си помисли да я направи срещу иран ..

    22:33 10.11.2026

  • 6 Хахахахах

    0 0 Отговор
    Тоя още си мисли че държи картите.

    22:39 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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