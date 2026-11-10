Рубио: Няма нужда от нови мащабни бойни операции срещу Иран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че няма нужда от допълнителни мащабни бойни операции срещу Иран. По думите му икономическите санкции и натискът върху Техеран са достатъчно ефективни.
„Няма нужда“ от нови мащабни бойни операции срещу Иран, каза Рубио след срещата на държавите от Г7 в Париж, съобщи „Ал Джазира“.
Санкциите остават основен инструмент
Изявлението поставя акцент върху икономическия и политическия натиск, вместо върху разширяването на военните действия. Рубио не посочи конкретни санкции, нито уточни кои операции има предвид, когато говори за липса на необходимост от по-мащабни бойни действия.
В публикувания материал не е представена реакция от иранските власти. Не се съобщава и за решение за прекратяване на съществуващи операции или за промяна в американската политика извън заявената от Рубио оценка.
Източници: aljazeera.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тогава защо цените
Объркахте целият свят!
22:14 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Добре, че Рубио ми каза,
Но също се сещам и друго- Иран са яко натопорчени на Тръмп и милост няма да има!
Ще горят танкери, кризата ще продължи незнайни колко, това го разправям от месеци.
Купувайте недвижимости, инвестирайте в акции на компании за редки метали , до процесори, за ИИ.
Не дръжте пари в банки.
Да не кажете, че не съм предупредил!😈
22:24 10.11.2026
5 Шефчето
22:33 10.11.2026
6 Хахахахах
22:39 10.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.