Рубио: Няма нужда от нови мащабни бойни операции срещу Иран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че няма нужда от допълнителни мащабни бойни операции срещу Иран. По думите му икономическите санкции и натискът върху Техеран са достатъчно ефективни.

„Няма нужда“ от нови мащабни бойни операции срещу Иран, каза Рубио след срещата на държавите от Г7 в Париж, съобщи „Ал Джазира“.

Санкциите остават основен инструмент

Изявлението поставя акцент върху икономическия и политическия натиск, вместо върху разширяването на военните действия. Рубио не посочи конкретни санкции, нито уточни кои операции има предвид, когато говори за липса на необходимост от по-мащабни бойни действия.

В публикувания материал не е представена реакция от иранските власти. Не се съобщава и за решение за прекратяване на съществуващи операции или за промяна в американската политика извън заявената от Рубио оценка.

Източници: aljazeera.com