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Ирански генерали отново заплашиха Израел с унищожение
  Тема: Иранската криза

Ирански генерали отново заплашиха Израел с унищожение

10 Ноември, 2026 22:45 376 3

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Началникът на Генералния щаб Али Абдолахи заяви, че Иран със сигурност ще унищожи Израел. Паралелно бяха разпространени кадри от предполагаем подземен „ракетен град“

Ирански генерали отново заплашиха Израел с унищожение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Иранското военно ръководство отправи нови заплахи към Израел на фона на предупрежденията за възможна нова военна ескалация. Началникът на иранския Генерален щаб Али Абдолахи заяви, че страната му ще унищожи Израел.

Абдолахи цитира по-ранно изявление на израелския премиер Бенямин Нетаняху, според когото Израел трябва да унищожи Иран, или Иран ще унищожи Израел.

„Това не е нищо ново. Ясно е, че ние със сигурност ще ги унищожим“, каза Али Абдолахи.

Отделна заплаха отправи и Маджид Мусави, командващ Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Той заяви, че при необходимост Иран ще атакува всички израелски способности „както в региона, така и извън него“.

„За врага ще останат единствено поражението и отстъплението“, заяви Маджид Мусави.

Кадри от предполагаем подземен ракетен обект

Ирански медии разпространиха видеоклипове, за които се твърди, че показват нов подземен „ракетен град“. Не е ясно кога са заснети кадрите, а информацията за иранските военни способности не може обичайно да бъде потвърдена по независим път.

Иран разполага с няколко подобни подземни военни обекта, разположени обикновено в планински райони. В тях са разположени мобилни ракетни установки, крилати и балистични ракети.

Изявленията на Абдолахи и Мусави идват в момент, в който всяка нова заплаха между Иран и Израел се разглежда като възможен сигнал за допълнително изостряне на конфронтацията. Засега няма потвърдени данни от независим източник за конкретна подготвяна операция.

Източници: nova.bg


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Израел е

    4 1 Отговор
    Тумор

    Коментиран от #3

    22:47 10.11.2026

  • 3 По точно

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Израел е":

    Израел е велика държава, номер едно в здравеопазване, военно дело, технологии и какво ли не!

    22:56 10.11.2026

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