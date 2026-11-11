Обща стачка парализира Испания, очаква се транспортен хаос

24-часова обща стачка започна в Испания с призив към около 19 милиона наети работници да спрат работа. Очакват се сериозни затруднения в транспорта, след като синдикатите предупредиха за масово участие, а властите определиха минимални услуги за железопътния, въздушния и градския транспорт.

Стачката е подкрепена от двата най-големи синдиката в страната – CCOO и UGT, както и от CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, Co.bas, Intersindical и Solidaridad Obrera. Това е първата общонационална стачка с подкрепата на CCOO и UGT от 14 години, съобщи RTVE.

Влакове и самолети с намалени пътувания

При крайградските влакове на Renfe ще се движат 75% от композициите в пиковите часове – между 6:00 и 9:00, 13:30 и 15:30, както и 18:30 и 20:30 часа. През останалото време минималното обслужване е 50%. При влаковете на средни разстояния са гарантирани 65% от услугите, а при високоскоростните и далечните влакове – 73%. За товарните превози е определен минимум от 26%, съобщиха Renfe и испанските транспортни власти.

Въздушният транспорт също ще бъде засегнат. Минималното покритие по маршрутите към и от Балеарските острови, Канарските острови, Сеута и Мелиля е между 56% и 85%. При международните полети то е между 39% и 64%, а при вътрешните връзки на континента варира от 18% до 64% в зависимост от наличието на алтернативен обществен транспорт и продължителността на пътуването.

Метро и автобуси с ограничен капацитет

В Каталуния метрото в Барселона, градските автобуси и останалият обществен транспорт ще поддържат 25% от обичайните услуги в пиковите часове. В Мадрид е предвидено метрото да работи с 80% от влаковете в пиковите часове и с 50% извън тях, докато градските и междуградските автобуси ще имат минимално покритие от 50%. Различните автономни области определят собствените правила за транспорта и останалите основни услуги.

Стачката се провежда под лозунги за „заплати, жилища и цени“. Синдикатите настояват за по-високи доходи, по-добри обществени услуги и мерки срещу високите наеми и недостъпността на жилищата. Генералният секретар на CCOO Унай Сордо заяви: „Жилища, заплати, покрив, време, обществени услуги, инфраструктура и сигурност за работещите – това е залогът“.

В цялата страна са планирани демонстрации, включително в Мадрид, Барселона, Билбао и други големи градове. Властите очакват временни блокади и допълнителен натиск върху транспортната мрежа. Стачката идва след вече нарушено железопътно движение заради отделен протест на машинистите и в момент, когато страната се възстановява от тежка влакова катастрофа. Associated Press съобщава, че общата стачка се очаква да доведе до нови прекъсвания на обществения транспорт и до забавяне или спиране на работата в предприятия, магазини и фабрики.

Източници: rtve.es, elpais.com, apnews.com