Хийли: Руската заплаха не бива да отваря дебата за Брекзит

Руската заплаха не трябва да се използва като причина за повторно отваряне на политическия дебат за Брекзит, предупреди бившият британски министър на отбраната Джеймс Хийпи. По думите му аргументът, че сигурността изисква по-тесни отношения с Брюксел, може да възроди дълбоките разделения, белязали британската политика през последното десетилетие.

Предупреждението идва на фона на настояването на премиера Анди Бърнам за ново сближаване между Великобритания и Европейския съюз. Бърнам заяви, че опитите на Русия да влияе върху европейската политика показват необходимостта от по-тесни отношения между Лондон и Брюксел. Двете страни планират среща на върха в Брюксел на 20 ноември.

Хийпи не отрича необходимостта от сътрудничество в областта на отбраната и разузнаването, но предупреждава, че то не трябва да се превръща в повод за връщане към спора дали Великобритания трябва да промени решението си от референдума през 2016 г. Според него подобна политическа рамка рискува отново да раздели обществото по линията „за“ и „против“ Брекзит.

Американски военен е задържан край Глостър

На този фон старши военнослужещ от американската армия е задържан във Великобритания по подозрение в шпионаж, свързан с Русия. 41-годишният мъж е бил арестуван на 10 ноември в района на Глостър. Името му не е оповестено.

Той е служил в щаба на Съюзния корпус за бързо реагиране на НАТО в казармите Имджин. Британски и американски представители са потвърдили, че военнослужещият е заемал длъжност, която му е давала достъп до чувствителна информация.

Британската полиция разследва предполагаеми нарушения по раздели 1 и 3 от Закона за националната сигурност от 2023 г. Те се отнасят съответно до получаване или разкриване на защитена информация и до подпомагане на чуждестранна разузнавателна служба. Властите не са съобщили дали на Русия е предадена информация.

„Този случай напомня, че заплахите отвътре са реални и постоянни“, заяви генерал-лейтенант Шон Стинчън, командващ американското военно контраразузнаване.

Разследването се води в координация между британската контратерористична полиция, американските власти и военните структури. Полицията не свързва ареста с отделното разследване на предполагаем заговор срещу британската военновъздушна база „Феърфорд“, за който британските власти посочиха връзки с Иран.

Сигурността отново влиза в спора за отношенията с ЕС

Случаят с американския военнослужещ се появява в момент, когато руската дейност и защитата на военната инфраструктура са сред основните теми в британската политика. Правителството в Лондон и привържениците на по-тясно сътрудничество с ЕС използват променената среда за сигурност като аргумент за нови договорености с Брюксел.

Опозиционни партии и част от консерваторите обаче предупреждават, че сътрудничеството по въпросите на отбраната не бива да се смесва с въпроса за повторно присъединяване към ЕС.

Източници: apnews.com, cbsnews.com