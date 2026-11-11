Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
Хийли: Руската заплаха не бива да отваря дебата за Брекзит
  Тема: Известни личности

Хийли: Руската заплаха не бива да отваря дебата за Брекзит

11 Ноември, 2026 03:50 499 1

  • брекзит-
  • русия-
  • великобритания-
  • шпионаж-
  • нато

На този фон във Великобритания е задържан старши американски военнослужещ по подозрение в шпионаж в полза на Русия

Хийли: Руската заплаха не бива да отваря дебата за Брекзит - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската заплаха не трябва да се използва като причина за повторно отваряне на политическия дебат за Брекзит, предупреди бившият британски министър на отбраната Джеймс Хийпи. По думите му аргументът, че сигурността изисква по-тесни отношения с Брюксел, може да възроди дълбоките разделения, белязали британската политика през последното десетилетие.

Предупреждението идва на фона на настояването на премиера Анди Бърнам за ново сближаване между Великобритания и Европейския съюз. Бърнам заяви, че опитите на Русия да влияе върху европейската политика показват необходимостта от по-тесни отношения между Лондон и Брюксел. Двете страни планират среща на върха в Брюксел на 20 ноември.

Хийпи не отрича необходимостта от сътрудничество в областта на отбраната и разузнаването, но предупреждава, че то не трябва да се превръща в повод за връщане към спора дали Великобритания трябва да промени решението си от референдума през 2016 г. Според него подобна политическа рамка рискува отново да раздели обществото по линията „за“ и „против“ Брекзит.

Американски военен е задържан край Глостър

На този фон старши военнослужещ от американската армия е задържан във Великобритания по подозрение в шпионаж, свързан с Русия. 41-годишният мъж е бил арестуван на 10 ноември в района на Глостър. Името му не е оповестено.

Той е служил в щаба на Съюзния корпус за бързо реагиране на НАТО в казармите Имджин. Британски и американски представители са потвърдили, че военнослужещият е заемал длъжност, която му е давала достъп до чувствителна информация.

Британската полиция разследва предполагаеми нарушения по раздели 1 и 3 от Закона за националната сигурност от 2023 г. Те се отнасят съответно до получаване или разкриване на защитена информация и до подпомагане на чуждестранна разузнавателна служба. Властите не са съобщили дали на Русия е предадена информация.

„Този случай напомня, че заплахите отвътре са реални и постоянни“, заяви генерал-лейтенант Шон Стинчън, командващ американското военно контраразузнаване.

Разследването се води в координация между британската контратерористична полиция, американските власти и военните структури. Полицията не свързва ареста с отделното разследване на предполагаем заговор срещу британската военновъздушна база „Феърфорд“, за който британските власти посочиха връзки с Иран.

Сигурността отново влиза в спора за отношенията с ЕС

Случаят с американския военнослужещ се появява в момент, когато руската дейност и защитата на военната инфраструктура са сред основните теми в британската политика. Правителството в Лондон и привържениците на по-тясно сътрудничество с ЕС използват променената среда за сигурност като аргумент за нови договорености с Брюксел.

Опозиционни партии и част от консерваторите обаче предупреждават, че сътрудничеството по въпросите на отбраната не бива да се смесва с въпроса за повторно присъединяване към ЕС.

Източници: apnews.com, cbsnews.com


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не бива,

    4 0 Отговор
    обаче всички допитвания до общественото мнение на острова казват, че мнозинството иска обратно в ЕС.

    04:04 11.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания