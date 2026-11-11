Никушор Дан: Русия води хибридна война в Румъния и Европа

Русия води хибридна война в Румъния и в цяла Европа, заяви румънският президент Никушор Дан след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Букурещ. Като част от тази стратегия той посочи навлизанията на дронове, саботажите, кибератаките и кампаниите за дезинформация.

„Всички те са цял спектър на хибридна война, в която очевидно Русия се опитва да ескалира конфликта, започнат в Украйна, и да въвлече европейски държави в него“, каза Дан на съвместната пресконференция.

Още новини от Украйна

Черно море е в центъра на сигурността

Според румънския президент последните инциденти в Черно море не трябва да се разглеждат изолирано. Той определи региона като важен за глобалната търговия, енергийната сигурност и защитата на Европа.

„Не можем да говорим нито за стабилен мир в Украйна, нито за ефективен начин за възстановяването ѝ без сигурно Черно море“, заяви Дан. На 4 ноември той вече беше посочил, че Румъния се сблъсква с целия спектър на хибридните заплахи - от кибератаки и саботажи до въздушни и морски дронове, провокации и интензивни кампании за дезинформация.

В отговор на рисковете Европейската комисия обяви 50 милиона евро за създаването на морски център за сигурност, който ще бъде управляван от Румъния и България. Допълнителни 10 милиона евро са предназначени за румънските власти и операциите по търсене и спасяване в Черно море. Урсула фон дер Лайен заяви, че Румъния е „на предната линия на европейската сигурност“.

Букурещ свързва саботажите с по-широка кампания

Изявлението на Дан идва на фона на разследване за пожар на 14 септември в промишлена площадка в окръг Брашов, близо до обект на държавния оръжеен производител „Ромарм“. Според румънските служби трима чуждестранни граждани - двама беларуси и украинец, живеещи в държави от Европейския съюз - са били свързани с предполагаема мрежа за саботаж, координирана от Русия.

Двама от заподозрените са задържани в Германия, а за трети, намиращ се в Полша, е издадена европейска заповед за арест. Румънската страна заяви, че мрежата е имала задачи и извън територията на страната, включително срещу обекти от военно и промишлено значение.

Русия отхвърли обвиненията. Руското посолство в Букурещ ги определи като неоснователни и заяви, че на посланика не са били представени доказателства, които да показват участие на Москва.

Никушор Дан заяви, че Румъния ще засили координацията с НАТО и Европейския съюз. Следващите стъпки са свързани с конкретизирането на графика и структурата на черноморския център за сигурност, както и с подготовката на румънския и българския принос към него.

Източници: agerpres.ro, stirileprotv.ro, apnews.com