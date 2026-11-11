Русия съобщи за 142 свалени дрона над Ленинградска област

Русия съобщи, че 142 безпилотни летателни апарата са били свалени над Ленинградска област при въздушна атака през нощта. Данните са на губернатора Александър Дрозденко.

„Над територията на Ленинградска област са свалени 142 безпилотни летателни апарата. Бойната работа продължава“, заяви Дрозденко в канала си в Max..

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До последното съобщение няма потвърдени данни за жертви, ранени или нанесени материални щети при атаката. Ройтерс отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди руските данни.

Атаката продължава на фона на нови удари по региона

Ленинградска област е ключов район за руската енергетика и износ. На нейна територия се намират пристанищата Уст-Луга, Приморск и Висоцк, през които се транспортират нефт и зърно по Балтийско море. В областта е разположена и рафинерията „Киришинефтеоргсинтез“, една от най-големите в Русия.

Два дни по-рано пожар избухна в рафинерията „Киришинефтеоргсинтез“ след атака с дрон. За инцидента съобщи губернаторът на региона, а Асошиейтед прес посочи, че предприятието се намира близо до Санкт Петербург и на повече от 1200 километра от украинската граница.

Към момента руските власти не са посочили конкретни обекти, които са били цел на последната атака, нито са съобщили дали има паднали отломки или повредени съоръжения.

Очаква се следващите официални данни да уточнят дали противовъздушната отбрана е приключила работа и има ли последици на земята.

Източници: interfax.ru, investing.com, apnews.com