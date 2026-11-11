Украйна и Русия обсъждат размяна на до 1500 пленници

Украйна и Русия обсъждат мащабна размяна на военнопленници, която може да включва 1000 души от всяка страна или дори 1500 срещу 1500. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти в Копенхаген след първия ден от американски посреднически разговори между Киев и Москва в Абу Даби.

„Подготвя се някаква мащабна размяна“, заяви Зеленски. По думите му американски представители ще отнесат темата за допълнително обсъждане с руската страна. Той не посочи конкретна дата за провеждането на обмена и не обяви, че е постигнато окончателно споразумение.

Първият кръг от разговорите в Абу Даби е продължил около четири часа. Срещата започна на 10 ноември и трябва да продължи и на 11 ноември. Това е първият подобен тристранен формат между Украйна, Русия и САЩ от февруари 2026 г. Американската делегация включва специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Руската и украинската страна са представлявани от свои преговорни екипи.

Хуманитарните въпроси са в центъра на разговорите

Зеленски определи разговорите като „конструктивни и доста съдържателни“. Според него в дневния ред са били освобождаването на военнопленници, връщането на украински цивилни, намиращи се в плен, и връщането на деца, отведени от Украйна. Обсъждани са и гаранциите за сигурност след евентуално споразумение за прекратяване на войната.

„Искам да направим размяна хиляда срещу хиляда, може би хиляда и петстотин срещу хиляда и петстотин“, каза украинският президент. Данните за двата възможни формата са съобщени от украинската информационна агенция „Укринформ“ и от други медии, позоваващи се на изявлението му.

Според Асошиейтед прес високопоставен украински представител е потвърдил, че по време на разговорите е обсъждан мащабен обмен, но подробностите ще бъдат разглеждани в следващите дни. Това означава, че към момента става дума за обсъждана възможност, а не за финализирана сделка.

Териториалният въпрос остава нерешен

По думите на Зеленски руската страна е повдигнала и въпроса за териториите. Украинският президент заяви, че подобна тема трябва да бъде решавана на равнище държавни ръководители, а не в рамките на разговорите на работно ниво.

Предстоящият втори ден от преговорите трябва да обхване мерки за деескалация, енергетиката, сигурността в Черно море и възможността за среща между лидерите на Украйна и Русия. Засега не е съобщено кога и при какви условия би могъл да бъде извършен евентуалният обмен.

Източници: apnews.com, arabnews.com, ukrinform.net