Украински дронове подпалиха ключовото руско пристанище Уст-Луга

Дронова атака срещу Ленинградска област в Русия предизвика пожар в района на пристанището Уст-Луга, съобщиха руски и украински медии. В района са били въведени ограничения за въздушния трафик, а два самолета, пътуващи към Санкт Петербург, са били отклонени към Хелзинки.
Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко първоначално съобщи за 42 свалени безпилотни летателни апарата. По-късно броят беше увеличен на 92, а около 4 часа сутринта той обяви, че руската противовъздушна отбрана е обезвредила общо 141 дрона над региона. Ройтерс отбеляза, че данните не са били потвърдени независимо.
В съобщения, разпространени в социалните мрежи и цитирани от украински медии, се твърди, че след атаката е започнал пожар в пристанищната инфраструктура на Уст-Луга. Има данни и за експлозии в района. Засега не са публикувани потвърдени подробности за засегнатия обект, размера на щетите или евентуални пострадали.
Ограничения на полетите към Санкт Петербург
Летище Пулково временно ограничи приемането и изпращането на самолети. „Въведени са временни ограничения за приемане и изпращане на въздухоплавателни средства“, съобщи руската Федерална агенция за въздушен транспорт, цитирана от „Интерфакс“.
Руските медии съобщиха, че два самолета, насочени към Санкт Петербург, са кацнали в Хелзинки заради мерките за сигурност. Не бяха посочени авиокомпаниите и броят на пътниците на борда.
Мониторингови групи съобщиха за действия на руската противовъздушна отбрана в района на Твер. Според тези данни част от дроновете са се движили към Санкт Петербург и околните райони, но информацията за маршрутите и вида на апаратите не е официално потвърдена.
Уст-Луга се намира на брега на Финския залив и е сред основните руски пристанища за износ на петрол, петролни продукти и зърно по Балтийско море. Ройтерс посочва, че в Ленинградска област са разположени и пристанищата Приморск и Висоцк, както и рафинерията в Кириши.
Към момента потвърдените официални данни се отнасят до ограниченията на летище Пулково и твърденията на губернатора за свалени дронове. Сведенията за пожара в Уст-Луга и нанесените щети остават непълни.
Източници: pravda.com.ua, interfax.ru, streetinsider.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин-
04:36 11.11.2026
2 Забележка
За него е по-важно Русия да не бъде унизена като загубила войната, защото това ще стане поредната срамна страница в историята и, а е свързано и с неговото оцеляване .
04:46 11.11.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПО ВРЕМЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА МИР
......
Е ВСЕ ЕДНО ЮНАК ГЮРОВ ДА ЛОВИ МЕЧКА :)
......
ТРЯБВА ДА СИ МНОГО МНОГО БОЛЕН МОЗЪК:)
Коментиран от #4
04:46 11.11.2026
4 Няма реални преговори
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":за мир.
Коментиран от #5
04:49 11.11.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #4 от "Няма реални преговори":ЗНАМ ... ПРЕГОВОРИТЕ СА ЗА НАТО В ГРАНИЦИТЕ 1991 :)
.... УКРАЙНА ВЕЧЕ Е 404:)
04:51 11.11.2026