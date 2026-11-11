Украински дронове подпалиха ключовото руско пристанище Уст-Луга

Дронова атака срещу Ленинградска област в Русия предизвика пожар в района на пристанището Уст-Луга, съобщиха руски и украински медии. В района са били въведени ограничения за въздушния трафик, а два самолета, пътуващи към Санкт Петербург, са били отклонени към Хелзинки.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко първоначално съобщи за 42 свалени безпилотни летателни апарата. По-късно броят беше увеличен на 92, а около 4 часа сутринта той обяви, че руската противовъздушна отбрана е обезвредила общо 141 дрона над региона. Ройтерс отбеляза, че данните не са били потвърдени независимо.

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В съобщения, разпространени в социалните мрежи и цитирани от украински медии, се твърди, че след атаката е започнал пожар в пристанищната инфраструктура на Уст-Луга. Има данни и за експлозии в района. Засега не са публикувани потвърдени подробности за засегнатия обект, размера на щетите или евентуални пострадали.

Ограничения на полетите към Санкт Петербург

Летище Пулково временно ограничи приемането и изпращането на самолети. „Въведени са временни ограничения за приемане и изпращане на въздухоплавателни средства“, съобщи руската Федерална агенция за въздушен транспорт, цитирана от „Интерфакс“.

Руските медии съобщиха, че два самолета, насочени към Санкт Петербург, са кацнали в Хелзинки заради мерките за сигурност. Не бяха посочени авиокомпаниите и броят на пътниците на борда.

Мониторингови групи съобщиха за действия на руската противовъздушна отбрана в района на Твер. Според тези данни част от дроновете са се движили към Санкт Петербург и околните райони, но информацията за маршрутите и вида на апаратите не е официално потвърдена.

Уст-Луга се намира на брега на Финския залив и е сред основните руски пристанища за износ на петрол, петролни продукти и зърно по Балтийско море. Ройтерс посочва, че в Ленинградска област са разположени и пристанищата Приморск и Висоцк, както и рафинерията в Кириши.

Към момента потвърдените официални данни се отнасят до ограниченията на летище Пулково и твърденията на губернатора за свалени дронове. Сведенията за пожара в Уст-Луга и нанесените щети остават непълни.

Източници: pravda.com.ua, interfax.ru, streetinsider.com