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Украински дронове подпалиха ключовото руско пристанище Уст-Луга
  Тема: Украйна

Украински дронове подпалиха ключовото руско пристанище Уст-Луга

11 Ноември, 2026 04:32 520 5

  • русия-
  • ленинградска област-
  • уст-луга-
  • дронова атака-
  • пулково

Русия съобщи за десетки свалени безпилотници в Ленинградска област. Полетите на летище Пулково бяха временно ограничени, а два самолета бяха отклонени към Хелзинки

Украински дронове подпалиха ключовото руско пристанище Уст-Луга - 1
Снимка: Supernova+
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дронова атака срещу Ленинградска област в Русия предизвика пожар в района на пристанището Уст-Луга, съобщиха руски и украински медии. В района са били въведени ограничения за въздушния трафик, а два самолета, пътуващи към Санкт Петербург, са били отклонени към Хелзинки.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко първоначално съобщи за 42 свалени безпилотни летателни апарата. По-късно броят беше увеличен на 92, а около 4 часа сутринта той обяви, че руската противовъздушна отбрана е обезвредила общо 141 дрона над региона. Ройтерс отбеляза, че данните не са били потвърдени независимо.

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В съобщения, разпространени в социалните мрежи и цитирани от украински медии, се твърди, че след атаката е започнал пожар в пристанищната инфраструктура на Уст-Луга. Има данни и за експлозии в района. Засега не са публикувани потвърдени подробности за засегнатия обект, размера на щетите или евентуални пострадали.

Ограничения на полетите към Санкт Петербург

Летище Пулково временно ограничи приемането и изпращането на самолети. „Въведени са временни ограничения за приемане и изпращане на въздухоплавателни средства“, съобщи руската Федерална агенция за въздушен транспорт, цитирана от „Интерфакс“.

Руските медии съобщиха, че два самолета, насочени към Санкт Петербург, са кацнали в Хелзинки заради мерките за сигурност. Не бяха посочени авиокомпаниите и броят на пътниците на борда.

Мониторингови групи съобщиха за действия на руската противовъздушна отбрана в района на Твер. Според тези данни част от дроновете са се движили към Санкт Петербург и околните райони, но информацията за маршрутите и вида на апаратите не е официално потвърдена.

Уст-Луга се намира на брега на Финския залив и е сред основните руски пристанища за износ на петрол, петролни продукти и зърно по Балтийско море. Ройтерс посочва, че в Ленинградска област са разположени и пристанищата Приморск и Висоцк, както и рафинерията в Кириши.

Към момента потвърдените официални данни се отнасят до ограниченията на летище Пулково и твърденията на губернатора за свалени дронове. Сведенията за пожара в Уст-Луга и нанесените щети остават непълни.

Източници: pravda.com.ua, interfax.ru, streetinsider.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин-

    8 5 Отговор
    "Бензин няма, нафта няма, скоро имен ще ме няма"

    04:36 11.11.2026

  • 2 Забележка

    9 4 Отговор
    На бункерния диктатор изобщо не му пука за тези пожари.
    За него е по-важно Русия да не бъде унизена като загубила войната, защото това ще стане поредната срамна страница в историята и, а е свързано и с неговото оцеляване .

    04:46 11.11.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 7 Отговор
    ДА ИГРАЕШ ТВЪРДО СРЕЩУ РУСКИТЕ ХОКЕИСТИ
    ПО ВРЕМЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА МИР
    ......
    Е ВСЕ ЕДНО ЮНАК ГЮРОВ ДА ЛОВИ МЕЧКА :)
    ......
    ТРЯБВА ДА СИ МНОГО МНОГО БОЛЕН МОЗЪК:)

    Коментиран от #4

    04:46 11.11.2026

  • 4 Няма реални преговори

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    за мир.

    Коментиран от #5

    04:49 11.11.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Няма реални преговори":

    ЗНАМ ... ПРЕГОВОРИТЕ СА ЗА НАТО В ГРАНИЦИТЕ 1991 :)
    .... УКРАЙНА ВЕЧЕ Е 404:)

    04:51 11.11.2026

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