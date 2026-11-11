Удари по Харков и Кривой Рог оставиха щети и проблеми с тока

Харков е бил подложен на двоен ракетен удар, а част от Кривой Рог е останала без електричество след масирана атака с дронове. За атаките съобщиха кметът на Харков Игор Терехов и председателят на Съвета по отбраната на Кривой Рог Александър Вилкул.
По думите на Терехов ударите по Харков са били нанесени през нощта. Засегнати са Индустриалният и Салтовският район на града. „Врагът нанесе двоен ракетен удар по града“, заяви кметът. Последиците от атаката се уточняват.
Кривой Рог остана частично без електричество
В Кривой Рог атаката е била насочена към обекти на критичната инфраструктура според местните власти. След ударите част от града е останала без електрозахранване, а са повредени и многофамилни жилищни сгради, училища и детски градини.
„Градът е частично без електричество. Водоснабдяването и канализацията стабилизираме с генератори. С топлоснабдяването ще бъде по-трудно“, съобщи Александър Вилкул.
По отстраняването на щетите работят аварийни екипи на енергийните и комуналните служби. Към момента не са съобщени данни за броя на загиналите или ранените при атаките в двата града.
Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поне имат бензин и нафта
Коментиран от #2
04:46 11.11.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Поне имат бензин и нафта":УКРАИНСКИ ПЕТРОЛНИ ШЕЙХОВЕ.. .
.... ЦЯЛО НАТО РАБОТИ ЗА ТЯХ :)
Коментиран от #3
04:48 11.11.2026
3 Дааа, и?
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":А в Бензиностанцията с ракети що няма?
Коментиран от #5
04:50 11.11.2026
4 Вишис
04:50 11.11.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "Дааа, и?":КЪДЕ - В САЩ ? .. УПС - ТЕ СА САМО ПОМПА НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ:)
... НЕ СЪМ НАПЪЛНО КОРЕКТЕН:)
04:52 11.11.2026