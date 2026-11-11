Удари по Харков и Кривой Рог оставиха щети и проблеми с тока

Харков е бил подложен на двоен ракетен удар, а част от Кривой Рог е останала без електричество след масирана атака с дронове. За атаките съобщиха кметът на Харков Игор Терехов и председателят на Съвета по отбраната на Кривой Рог Александър Вилкул.

По думите на Терехов ударите по Харков са били нанесени през нощта. Засегнати са Индустриалният и Салтовският район на града. „Врагът нанесе двоен ракетен удар по града“, заяви кметът. Последиците от атаката се уточняват.

Кривой Рог остана частично без електричество

В Кривой Рог атаката е била насочена към обекти на критичната инфраструктура според местните власти. След ударите част от града е останала без електрозахранване, а са повредени и многофамилни жилищни сгради, училища и детски градини.

„Градът е частично без електричество. Водоснабдяването и канализацията стабилизираме с генератори. С топлоснабдяването ще бъде по-трудно“, съобщи Александър Вилкул.

По отстраняването на щетите работят аварийни екипи на енергийните и комуналните служби. Към момента не са съобщени данни за броя на загиналите или ранените при атаките в двата града.

Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua