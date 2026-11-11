Новини
Свят »
Украйна »
Удари по Харков и Кривой Рог оставиха щети и проблеми с тока
  Тема: Украйна

Удари по Харков и Кривой Рог оставиха щети и проблеми с тока

11 Ноември, 2026 04:39 429 5

  • харков-
  • кривой рог-
  • руски атаки-
  • дронове

Кметът на Харков съобщи за двоен ракетен удар, а в Кривой Рог част от града остана без електричество след масирана атака с дронове

Удари по Харков и Кривой Рог оставиха щети и проблеми с тока - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Харков е бил подложен на двоен ракетен удар, а част от Кривой Рог е останала без електричество след масирана атака с дронове. За атаките съобщиха кметът на Харков Игор Терехов и председателят на Съвета по отбраната на Кривой Рог Александър Вилкул.

По думите на Терехов ударите по Харков са били нанесени през нощта. Засегнати са Индустриалният и Салтовският район на града. „Врагът нанесе двоен ракетен удар по града“, заяви кметът. Последиците от атаката се уточняват.

Кривой Рог остана частично без електричество

В Кривой Рог атаката е била насочена към обекти на критичната инфраструктура според местните власти. След ударите част от града е останала без електрозахранване, а са повредени и многофамилни жилищни сгради, училища и детски градини.

„Градът е частично без електричество. Водоснабдяването и канализацията стабилизираме с генератори. С топлоснабдяването ще бъде по-трудно“, съобщи Александър Вилкул.

По отстраняването на щетите работят аварийни екипи на енергийните и комуналните служби. Към момента не са съобщени данни за броя на загиналите или ранените при атаките в двата града.

Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поне имат бензин и нафта

    1 1 Отговор
    Щото на много места нямат.

    Коментиран от #2

    04:46 11.11.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Поне имат бензин и нафта":

    УКРАИНСКИ ПЕТРОЛНИ ШЕЙХОВЕ.. .
    .... ЦЯЛО НАТО РАБОТИ ЗА ТЯХ :)

    Коментиран от #3

    04:48 11.11.2026

  • 3 Дааа, и?

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А в Бензиностанцията с ракети що няма?

    Коментиран от #5

    04:50 11.11.2026

  • 4 Вишис

    2 0 Отговор
    Какви удари, какви бели кецове! Нали водят преговори и много желаели да спрат войната! А Зeлето им даде разрешение да си парадират на парада!

    04:50 11.11.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дааа, и?":

    КЪДЕ - В САЩ ? .. УПС - ТЕ СА САМО ПОМПА НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ:)
    ... НЕ СЪМ НАПЪЛНО КОРЕКТЕН:)

    04:52 11.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания