Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Германия »
Страх от шпионаж: Бундесверът забрани китайските дронове и ограничи автомобилите в армията

Страх от шпионаж: Бундесверът забрани китайските дронове и ограничи автомобилите в армията

11 Ноември, 2026 04:59 615 6

  • бундесвер-
  • китайски дронове-
  • военна сигурност-
  • германия-
  • китайски автомобили

Германия заменя вече закупените безпилотни системи с национални или европейски продукти заради опасения от изтичане на чувствителни данни

Страх от шпионаж: Бундесверът забрани китайските дронове и ограничи автомобилите в армията - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германските въоръжени сили спират използването на търговски малки дронове, произведени от китайски компании, в казармите и на учебните полигони. Заповедта важи за цялата Бундесвер и вече закупените устройства трябва да бъдат извадени от употреба възможно най-бързо, съобщава „Шпигел“.

Мярката е потвърдена от германското Министерство на отбраната. „В бъдеще в Бундесвера няма да се използват китайски модели, а съществуващите системи ще бъдат заменени с национални или европейски продукти“, заявява говорител на ведомството пред изданието.

Сред засегнатите производители е DJI. Според публикацията причината за забраната са сериозни опасения, че дроновете могат да предават към китайски разузнавателни служби данни от военни учения, изображения на казарми и полигони или информация за германски оръжейни системи.

Дронове са купувани с облекчени процедури

До решението се стига, след като през последните години местни командири са могли да купуват търговски дронове с ограничени административни процедури. В стратегията за дроновете от 2024 г. е фигурирал списък с одобрени модели, включително устройства на DJI.

Министерството на отбраната не съобщава колко китайски дрона са били закупени за обучение и учения от 2024 г. насам. Ведомството посочва военната сигурност като причина да не разкрива броя. Системите се изваждат от употреба, без да е обявен конкретен краен срок за пълната им замяна.

Ограничения и за китайски автомобили

Мерките не се ограничават до безпилотните летателни апарати. Според „Шпигел“ Бундесверът е въвел широки ограничения за влизането на автомобили от китайски производители в казарми и други военни обекти.

В подразделенията се разпространяват списъци с модели на BYD, Geely и NIO, които не могат да влизат в обекти, определени като зони за сигурност. Военнослужещите, които притежават такива автомобили, трябва да ги оставят извън казармите и да продължат пеша.

Опасенията са свързани със сензорите и камерите в съвременните автомобили. Според публикацията те могат да записват изображения и други данни от военните обекти и да ги предават към китайски служби. Така ограниченията обхващат както техниката, използвана от армията, така и личните автомобили на военнослужещите.

Решението поставя акцент върху контрола на устройствата, които могат да събират информация в близост до военна инфраструктура. Бундесверът ще трябва да замени наличните китайски дронове с германски или европейски модели, докато достъпът на определени автомобили ще остане ограничен в обектите с повишени изисквания за сигурност.

Източници: spiegel.de, app.n-tv.de, deutschlandfunk.de


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еми....

    1 2 Отговор
    Прави са хората.
    Вижте как ни следят китайските телефони.
    Не че американските не ни следят де....
    Добре че в Русия нито телефони, нито телевизори,нито коли правят.....
    Всъщност коли правят, но....китайски.

    05:01 11.11.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ПРИ НАС СА ЗАБРАНЕНИ И КИТАЙСКИТЕ ТЕЛЕФОНИ ВЪПРЕКИ
    ЧЕ АЙ - ФОНИТЕ И ТЕ СА ПРАВЕНИ В КИТАЙ
    И НЕ СЕ ЗНАЕ КВО МОЖЕ ДА ИМА В ТЯХ :)
    ......
    МАНИЯЦИ :)

    Коментиран от #3

    05:06 11.11.2026

  • 3 Ти откъде се обаждаш....

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    неподготвен?
    Със сигурност не от България. Дори не от Европа. Тук не са забранени.
    Май драскаш от САЩ.
    Чудно ми е, какво русофили прави в САЩ.
    Подривна дейност може би?

    Коментиран от #4

    05:09 11.11.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ти откъде се обаждаш....":

    ДА ЗНАМ ЧЕ НЕ СА ЗАБРАНЕНИ
    .... ПРИ НАС СКУКА
    50% ПО ГОЛЯМА НАДЦЕНКА И ЕЙПЪЛ , САМСУНГ
    , ЕЙЧПИ И ТВА Е ОБЩО ВЗЕТО
    .... А ГУГЪЛ ПИКСЕЛ ..

    05:12 11.11.2026

  • 5 Резил

    1 0 Отговор
    Голямо шубе ! Евроатлантическо !

    Коментиран от #6

    05:30 11.11.2026

  • 6 Уточнение

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Резил":

    Страх лозе пази !

    05:36 11.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания