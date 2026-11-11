Страх от шпионаж: Бундесверът забрани китайските дронове и ограничи автомобилите в армията

Германските въоръжени сили спират използването на търговски малки дронове, произведени от китайски компании, в казармите и на учебните полигони. Заповедта важи за цялата Бундесвер и вече закупените устройства трябва да бъдат извадени от употреба възможно най-бързо, съобщава „Шпигел“.
Мярката е потвърдена от германското Министерство на отбраната. „В бъдеще в Бундесвера няма да се използват китайски модели, а съществуващите системи ще бъдат заменени с национални или европейски продукти“, заявява говорител на ведомството пред изданието.
Сред засегнатите производители е DJI. Според публикацията причината за забраната са сериозни опасения, че дроновете могат да предават към китайски разузнавателни служби данни от военни учения, изображения на казарми и полигони или информация за германски оръжейни системи.
Дронове са купувани с облекчени процедури
До решението се стига, след като през последните години местни командири са могли да купуват търговски дронове с ограничени административни процедури. В стратегията за дроновете от 2024 г. е фигурирал списък с одобрени модели, включително устройства на DJI.
Министерството на отбраната не съобщава колко китайски дрона са били закупени за обучение и учения от 2024 г. насам. Ведомството посочва военната сигурност като причина да не разкрива броя. Системите се изваждат от употреба, без да е обявен конкретен краен срок за пълната им замяна.
Ограничения и за китайски автомобили
Мерките не се ограничават до безпилотните летателни апарати. Според „Шпигел“ Бундесверът е въвел широки ограничения за влизането на автомобили от китайски производители в казарми и други военни обекти.
В подразделенията се разпространяват списъци с модели на BYD, Geely и NIO, които не могат да влизат в обекти, определени като зони за сигурност. Военнослужещите, които притежават такива автомобили, трябва да ги оставят извън казармите и да продължат пеша.
Опасенията са свързани със сензорите и камерите в съвременните автомобили. Според публикацията те могат да записват изображения и други данни от военните обекти и да ги предават към китайски служби. Така ограниченията обхващат както техниката, използвана от армията, така и личните автомобили на военнослужещите.
Решението поставя акцент върху контрола на устройствата, които могат да събират информация в близост до военна инфраструктура. Бундесверът ще трябва да замени наличните китайски дронове с германски или европейски модели, докато достъпът на определени автомобили ще остане ограничен в обектите с повишени изисквания за сигурност.
Източници: spiegel.de, app.n-tv.de, deutschlandfunk.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еми....
Вижте как ни следят китайските телефони.
Не че американските не ни следят де....
Добре че в Русия нито телефони, нито телевизори,нито коли правят.....
Всъщност коли правят, но....китайски.
05:01 11.11.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ АЙ - ФОНИТЕ И ТЕ СА ПРАВЕНИ В КИТАЙ
И НЕ СЕ ЗНАЕ КВО МОЖЕ ДА ИМА В ТЯХ :)
......
МАНИЯЦИ :)
Коментиран от #3
05:06 11.11.2026
3 Ти откъде се обаждаш....
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":неподготвен?
Със сигурност не от България. Дори не от Европа. Тук не са забранени.
Май драскаш от САЩ.
Чудно ми е, какво русофили прави в САЩ.
Подривна дейност може би?
Коментиран от #4
05:09 11.11.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "Ти откъде се обаждаш....":ДА ЗНАМ ЧЕ НЕ СА ЗАБРАНЕНИ
.... ПРИ НАС СКУКА
50% ПО ГОЛЯМА НАДЦЕНКА И ЕЙПЪЛ , САМСУНГ
, ЕЙЧПИ И ТВА Е ОБЩО ВЗЕТО
.... А ГУГЪЛ ПИКСЕЛ ..
05:12 11.11.2026
5 Резил
Коментиран от #6
05:30 11.11.2026
6 Уточнение
До коментар #5 от "Резил":Страх лозе пази !
05:36 11.11.2026