1 300 човека остават в Олешки, не се планира пълна евакуация на Херсон

Пълна евакуация на Херсон засега не се планира, заяви областният управител Александър Прокудин. По думите му подобна мярка би била необходима при съществена промяна на военната обстановка по Днепър, но към момента той не вижда такава възможност.

Прокудин посочи, че евакуацията на голям град не може да бъде организирана за ден или два. В Николаев се подготвят транзитни центрове, през които хората да бъдат извеждани и временно настанявани. Капацитетът им е около 2300 души дневно, което според областния управител би било недостатъчно при масова евакуация.

Около 1300 души остават в Олешки

Временно окупираните Олешки според оценката на Херсонската областна военна администрация остават около 1300 цивилни. Прокудин каза, че в още 34 села на левия бряг ситуацията е критична, а в други 58 е средно критична. Сред основните проблеми са липсата на електричество, газ, вода и доставки на храна.

„Да кажем, че трябва да спасим хората оттам, е нищо да не кажем. Там наистина ситуацията е същата“, заяви Александър Прокудин.

По думите му хуманитарната помощ, доставена по време на мисията в района, не е стигнала до жителите на Олешки. Украйна е подпомагала населението основно чрез дронове, а американският филантроп Хауърд Бъфет е осигурил 10 тона храни, твърди областният управител.

Руските сили са използвали паузата за укрепване

Според Прокудин по време на режима на тишина в Олешки руските сили са извършили ротация на личния състав, възстановили са разрушени позиции и са доставили гориво, генератори и храни. Той твърди още, че в района са били прехвърлени дронове, артилерия, боеприпаси и реактивни системи за залпов огън „Град“.

Областният управител очаква увеличаване на атаките след края на примирието. По думите му руските сили извършват между 700 и 800 атаки с дронове дневно срещу Херсон и крайбрежните общини. Тези данни са негово твърдение, цитирано от „Украинската правда“.

Предупреждение за продължителни спирания на тока

На този фон украинският електропреносен оператор „Укренерго“ предупреди, че в сряда прекъсванията на електрозахранването на места могат да продължат повече от 12 часа. Ограниченията са въведени заради недостига на мощности и необходимостта от балансиране на системата.

Графиците за планираните прекъсвания могат да бъдат променяни според натоварването и състоянието на мрежата. Наред с тях могат да се налагат и извънредни ограничения, ако възникне ново повреждане или рязко нарастване на потреблението.

Източници: pravda.com.ua, epravda.com.ua