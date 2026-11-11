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1 300 човека остават в Олешки, не се планира пълна евакуация на Херсон
  Тема: Украйна

1 300 човека остават в Олешки, не се планира пълна евакуация на Херсон

11 Ноември, 2026 05:04 759 5

  • херсон-
  • олешки-
  • украйна-
  • евакуация-
  • спиране на тока

34 села на левия бряг са в критично състояние. „Укренерго“ предупреди за продължителни прекъсвания на електрозахранването в сряда

1 300 човека остават в Олешки, не се планира пълна евакуация на Херсон - 1
Снимка: Телеграм
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Пълна евакуация на Херсон засега не се планира, заяви областният управител Александър Прокудин. По думите му подобна мярка би била необходима при съществена промяна на военната обстановка по Днепър, но към момента той не вижда такава възможност.

Прокудин посочи, че евакуацията на голям град не може да бъде организирана за ден или два. В Николаев се подготвят транзитни центрове, през които хората да бъдат извеждани и временно настанявани. Капацитетът им е около 2300 души дневно, което според областния управител би било недостатъчно при масова евакуация.

Около 1300 души остават в Олешки

Временно окупираните Олешки според оценката на Херсонската областна военна администрация остават около 1300 цивилни. Прокудин каза, че в още 34 села на левия бряг ситуацията е критична, а в други 58 е средно критична. Сред основните проблеми са липсата на електричество, газ, вода и доставки на храна.

„Да кажем, че трябва да спасим хората оттам, е нищо да не кажем. Там наистина ситуацията е същата“, заяви Александър Прокудин.

По думите му хуманитарната помощ, доставена по време на мисията в района, не е стигнала до жителите на Олешки. Украйна е подпомагала населението основно чрез дронове, а американският филантроп Хауърд Бъфет е осигурил 10 тона храни, твърди областният управител.

Руските сили са използвали паузата за укрепване

Според Прокудин по време на режима на тишина в Олешки руските сили са извършили ротация на личния състав, възстановили са разрушени позиции и са доставили гориво, генератори и храни. Той твърди още, че в района са били прехвърлени дронове, артилерия, боеприпаси и реактивни системи за залпов огън „Град“.

Областният управител очаква увеличаване на атаките след края на примирието. По думите му руските сили извършват между 700 и 800 атаки с дронове дневно срещу Херсон и крайбрежните общини. Тези данни са негово твърдение, цитирано от „Украинската правда“.

Предупреждение за продължителни спирания на тока

На този фон украинският електропреносен оператор „Укренерго“ предупреди, че в сряда прекъсванията на електрозахранването на места могат да продължат повече от 12 часа. Ограниченията са въведени заради недостига на мощности и необходимостта от балансиране на системата.

Графиците за планираните прекъсвания могат да бъдат променяни според натоварването и състоянието на мрежата. Наред с тях могат да се налагат и извънредни ограничения, ако възникне ново повреждане или рязко нарастване на потреблението.

Източници: pravda.com.ua, epravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И те очакват както нас навремето

    2 7 Отговор
    братушките с хляб и сол, че ги освобождават....
    И ще получат същото като нас, робство, бой и мизерия

    Коментиран от #3

    05:07 11.11.2026

  • 2 късо име

    2 0 Отговор
    Интересно ми е за какво са останали? Не са стигнали автобусите ли?
    Изникват логичните в ъпроси, как така за другите стигнаха и как така другите ги пуснаха руснаците, а тия 2000 човека са останали там?! Дали не е защото искат да дойдат руснаците понеже и те са руснаци? Май е точно така.

    Коментиран от #4, #5

    06:29 11.11.2026

  • 3 късо име

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "И те очакват както нас навремето":

    Робство??? Руснаците ни построиха безплатни болници, заводи, язовири и АЕЦ.
    Американците (западняците) затвориха АЕЦ, докараха скъпи "клиники" където те гледат като банкомат, докараха безводие и скъсани язовирни стени, и затвориха АЕЦ-а.
    Е това е разликата между руското и американското робство.

    06:33 11.11.2026

  • 4 Чакат с нетърпение и рецитират:

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "късо име":

    — Мамо, мамо, я ги виж!
    — Що е? — Идат, погледни ги.
    С пушки, с саби… — Що стоиш?
    Скоро, чедо, поздрави ги!
    Тях ги бог прати насам,
    да помагат, чедо, нам. —
    И детето дава крушки
    на солдатите без страх
    и крещи на тях:
    здравствуйте, братушки!

    Генералът кат орел
    ескадроните повежда,
    а орачът се запрел
    и омаян ги изглежда:
    чини му се, че е сън…
    Изведнъж с туптенье, с звън
    приближават кат вихрушки.
    Той си шапката свали
    и ги поздрави:
    здравствуйте, братушки!

    Шипка! Шипка! Гръм се чуй.
    Гурко мина планините!
    Радост, чудо беше туй!
    И на Тракия момите
    срещат храбрите борци
    и покриват със венци
    техни глави, коне, пушки…
    И кат стискат им ръце,
    викат от сърце:
    здравствуйте, братушки!

    Как са горди тез момци!
    Един казак варди, гони
    хиляди злодей, крадци —
    цели турски легиони.
    И народа с лик засмен,
    като гледа вече в плен
    тия полкове хайдушки,
    на казаците добри
    тъй благодари:
    здравствуйте, братушки!

    06:33 11.11.2026

  • 5 А след някоя и друга година

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "късо име":

    Бедят ни другоземци,

    че с отомани, с немци

    дружим в полята бойни.

    Кога пък в Букурещ ни

    разпъваха, нас грешни,

    те гледаха спокойни.



    Корят ни, че със нихни

    врази съюз сторихме –

    да счупим братско иго;

    ала кога душмани

    разкъсваха меса ни,

    те викаха: „Разпни го!“



    Кълнат ни за измена

    славянска непростена,

    кат свойта браним стреха.

    Ала когато нази

    ужасно зло нагази –

    славяните де беха?



    Ругаят ни, че с чужди

    на наший дух и нужди

    народи сме събрани –

    но тези, що любехме,

    или боготворихме,

    що правяха в скръбта ни?



    Стояха оглушали,

    безчувствени, едва ли

    не зрители злоради

    пред наште мъки тежки,

    пред воплите ни жежки –

    и кой ни се обади?



    Във Петроград мълчаха,

    а от Париж ревяха:

    „Убийте тоз звяр диви!“

    И нà защо, кат смеем

    и ние да живеем,

    станахме лоши, криви!

    06:36 11.11.2026

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